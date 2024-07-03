Прокуратура проверит «Аэрофлот» из-за новостей о задержках рейсов — СМИ

Среди неподтверждённых причин — нехватка бортпроводников и забастовка экипажей.Прокуратура Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте предупредила «Аэрофлот» о проверках в письме гендиректору группы, сообщил Telegram-канал Skyway со ссылкой на документ.Ведомство попросило авиакомпанию предоставить данные о рейсах, выполненных с 29 июня по 2 июля 2024 года; штатной численности бортпроводников и пилотов, а также фактической численности на 2 июля.Помимо этого, запросило графики работы экипажей на июнь-июль; информацию по отпускам и приказы об отзыве из них; и документы об оплате сверхурочных часов за 2023-2024 годы.На тот же документ ссылается «Авиаторщина». По её данным, с внеочередным рейдом в «Аэрофлот» придёт и Ространснадзор.Источник фото: «Авиаторщина»Как писала «Авиаторщина», 29 июня в аэропорту Шереметьево задержались свыше 130 рейсов, 30 июня — почти 200. Более 20 отменили. Источники говорили, что «Аэрофлот» не мог собрать экипажи: «Доходило до того, что все пассажиры уже сидели на местах, а бортпроводников ещё не было».Отделу планирования пришлось «выдёргивать» бортпроводников с более поздних рейсов и отправлять их в самолёты без брифинга. «Десятки» рейсов проводили с усечённым составом — например, с четырьмя бортпроводниками при норме в пять человек.По данным собеседников «Авиаторщины», дефицит вызван тем, что одни сотрудники «налетали» свою санитарную норму, а другие «массово» ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальства. График неудобный, а в свободное от полётов время стоит «техучёба», но её не учитывают как рабочее время.2 июля «Аэрофлот» сообщил СМИ, что «информация о недостатке кадров не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами».Полина ЛааксоЛичный опыт14 янвПлатят только «в полёте», перчатки для уборки за свой счёт, зато 70 дней отпуска: как работают бортпроводники «Победы» Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.#новости #аэрофлот
Доходило до того, что все пассажиры уже сидели на местах, а бортпроводников ещё не былоинформация о недостатке кадров не соответствует действительностиКто-то точно врет)
Теперь сядут и те и другие 🤭😊
Вот интересно, чем же этот кадровый голод закончится? И речь не только про Аэрофлот. Банально нет нужного количества людей. И плюс к этому постоянно идут разговоры об ужесточении миграционного законодательства.
В один момент просто всё встанет?
Аборты запретят, как нарожают бабы то
Там разные организации выполняют план. Одни мигрантов ловят. Другие завозят) хз, че в итоге будет. Людей не хватает реально
как только станет выгодней нанимать эксковатор с оператором заместо десяти специалистов с лопатами кадровый голод закончится.
недостатка в кадрах нет, но все свою норму уже вылетали до разгара сезона и работать некому...самое обидное, что по итогу страдают пассажиры