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Полина Лааксо
Право

Прокуратура проверит «Аэрофлот» из-за новостей о задержках рейсов — СМИ

Среди неподтверждённых причин — нехватка бортпроводников и забастовка экипажей.

  • Прокуратура Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте предупредила «Аэрофлот» о проверках в письме гендиректору группы, сообщил Telegram-канал Skyway со ссылкой на документ.
  • Ведомство попросило авиакомпанию предоставить данные о рейсах, выполненных с 29 июня по 2 июля 2024 года; штатной численности бортпроводников и пилотов, а также фактической численности на 2 июля.
  • Помимо этого, запросило графики работы экипажей на июнь-июль; информацию по отпускам и приказы об отзыве из них; и документы об оплате сверхурочных часов за 2023-2024 годы.
  • На тот же документ ссылается «Авиаторщина». По её данным, с внеочередным рейдом в «Аэрофлот» придёт и Ространснадзор.
Источник фото: Skyway
Прокуратура проверит «Аэрофлот» из-за новостей о задержках рейсов — СМИ
Источник фото: «Авиаторщина»
Источник фото: «Авиаторщина»
  • Как писала «Авиаторщина», 29 июня в аэропорту Шереметьево задержались свыше 130 рейсов, 30 июня — почти 200. Более 20 отменили. Источники говорили, что «Аэрофлот» не мог собрать экипажи: «Доходило до того, что все пассажиры уже сидели на местах, а бортпроводников ещё не было».
  • Отделу планирования пришлось «выдёргивать» бортпроводников с более поздних рейсов и отправлять их в самолёты без брифинга. «Десятки» рейсов проводили с усечённым составом — например, с четырьмя бортпроводниками при норме в пять человек.
  • По данным собеседников «Авиаторщины», дефицит вызван тем, что одни сотрудники «налетали» свою санитарную норму, а другие «массово» ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальства. График неудобный, а в свободное от полётов время стоит «техучёба», но её не учитывают как рабочее время.
  • 2 июля «Аэрофлот» сообщил СМИ, что «информация о недостатке кадров не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами».
Полина Лааксо
Личный опыт
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Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.

Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F60ed51c99a7947454c37aebf&amp;psig=AOvVaw1AhYwjF9XKEbfuWFzzHclp&amp;ust=1705321377639000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCOjk0NX13IMDFQAAAAAdAAAAABAN" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>

#новости #аэрофлот

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28 комментариев
dr. Dolittle

Доходило до того, что все пассажиры уже сидели на местах, а бортпроводников ещё не былоинформация о недостатке кадров не соответствует действительностиКто-то точно врет)

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Запопу Кусь

Теперь сядут и те и другие 🤭😊

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S.Capusta

Вот интересно, чем же этот кадровый голод закончится? И речь не только про Аэрофлот. Банально нет нужного количества людей. И плюс к этому постоянно идут разговоры об ужесточении миграционного законодательства.
В один момент просто всё встанет?

3
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Лавандовый Раф

Аборты запретят, как нарожают бабы то

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Укладчик стекловаты

Там разные организации выполняют план. Одни мигрантов ловят. Другие завозят) хз, че в итоге будет. Людей не хватает реально

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under construction

как только станет выгодней нанимать эксковатор с оператором заместо десяти специалистов с лопатами кадровый голод закончится.

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Евгения Прохорова

недостатка в кадрах нет, но все свою норму уже вылетали до разгара сезона и работать некому...самое обидное, что по итогу страдают пассажиры

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