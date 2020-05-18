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Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: власти предложили отложить сроки развития ИИ и создания облачной госплатформы из-за пандемии Материал редакции

Сроки по развитию сетей 5G и созданию венчурного фонда поддержки образовательных проектов уже нарушены.

  • Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает перенести сроки исполнения проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами, которые рассматривались на заседании правительственной комиссии 15 мая.
  • Завершить проекты в срок не получается, объясняет газета. Уже нарушены сроки крупнейших проектов программы — развитие 5G, создание государственной единой облачной платформы, типового автоматизированного рабочего места госслужащего, венчурного фонда поддержки образовательных проектов и других.
  • В частности, предлагается перенести срок исполнения работ по развитию искусственного интеллекта, пишет газета. Пандемия может негативно повлиять на результаты проекта, объясняет источник издания. Кром того, АЦ якобы предлагает исключить из проекта «Информационная безопасность» мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд рублей, и перераспределить средства на другие задачи проекта.
  • Из 231 запланированной задачи нацпрограммы за январь-март 2020 года удалось выполнить только шесть, говорит источник со ссылкой на данные АЦ. 150 проектов отстают от сроков, а ещё 66 признали невыполненными.

#новость

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Илья Турукин

3

Из 231 задачи, выполнено 6, это все что нужно знать 😅

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Артем Голендберг

1

Коротко о максимальной неэффективности... И ведь ни кого не уволят...

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Sergei Timofeyev

1

Интересно, а ИИ правительство будет лучше работать или хуже? :)

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Che Vitaly

Sergei
0

ИИ может заменит правительство и сьэкономим денег в бюджет ? :)

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Сергей Ленский

Sergei
0

В России создали ИИ-правительство. На данный момент оно уже умеет осваивать бюджет и откладывать сроки развития ИИ. 

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Michael Petrov

Sergei
0

некоторые страны больше года прожили без правительства. нормально. у нас будет даже лучше.

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Ali Say

0

Классика)

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Yury Kotov

0

Чем еще заниматься в период пандемии как не создавать что то облачное

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