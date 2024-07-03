Минздрав предложил обязать производителей сигарет раскрывать их состав — он считается «коммерческой тайной»

Ведомство уже выступало с такой инициативой в 2017 году, тогда отрасль выступила против.Ведомство предложило внести изменения в закон «О коммерческой тайне» — в статью, где содержатся сведения, которые таковой считаться не могут. Об этом сообщил РБК.Минздрав хочет, чтобы коммерческой тайной перестали быть данные о «наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающих такие свойства в результате их нагревания и (или) тления».Министерство отмечает, что производители табачных изделий по закону об охране здоровья граждан обязаны информировать потребителей о составе сигарет и прочих подобных изделий. Но на практике те лишь пишут, что продукция «содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества».В 2017 году Минздрав уже предлагал обязать табачные компании раскрывать полный состав сигарет, а также перестать считать его коммерческой тайной — но производители сигарет выступили против этой инициативы, сочтя меру «чрезмерной». Они указывали, что о своеобразии ингредиентов и их сочетании «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне».#новости #минздрав #сигареты
Когда производители раскрыли состав сигарет
Легендарная картинка!
Палки, восстановленный табак, резаная бумага, аромка. Табака нормального там уже давно нет. Норм сигареты это Куба и США, частично Япония и Китай. Остальные давно курят то, что сигаретами называть нельзя
Даже по одной аве видно, что эксперт 🚬
От каких умирают больше?
Китай также портится - импортный красный Мальборо стух, белый Личун по 15 юаней тоже уже не тот… я пора бросать походу чтобы не переходить на сигареты по 45 юаней и выше, тоже рано или поздно снизят качество
@Евгения Евсеева