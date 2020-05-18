Лекарства уже готовы возить «Яндекс.Такси» и Delivery Club.
- Правительство России утвердило правила дистанционной торговли безрецептурными лекарствами и их доставки. Постановление датировано 16 мая 2020 года.
- Разрешение на онлайн-торговлю медикаментами и доставку лекарств будет выдавать Росздравнадзор. Заказы можно будет принимать на сайте и по телефону.
- Компания должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность, выданную не ранее чем год назад. У неё должен быть собственный сайт или приложение, а также собственная или партнёрская курьерская служба.
- Онлайн-торговля разрешена аптекам, за исключением ИП, у которых не менее 10 точек на территории России, есть места для хранения заказов, подключена электронная система платежей или есть мобильные платёжные терминалы. Согласно правилам, покупатель может отказаться от получения заказа — при этом он должен будет оплатить доставку.
- Госдума приняла законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами 1 апреля 2020 года. В марте о готовности доставлять лекарства заявили «Яндекс.Такси» и Delivery Club.
- Осенью 2018 года покупать лекарства в интернете и получать их с курьером разрешил Ozon: сервис открыл свои аптеки, а покупатели заключали договоры поручительства с курьерами. «Сбербанк» и «Яндекс.Маркет» запустили продажи лекарств через интернет-магазин «Беру», но на маркетплейсе можно было только оформить заказ, а забирать его приходилось лично.
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Michael Tretyak
Всем критериям соответствует только Hydra )))))))))))))
Vitold Sedyshev
А с рецептурными тот же Яндекс.Здоровье почему не может выдать рецепт Яндекс.Такси? Аааа... Понял... Ждем Яндекс.Аптеку.
Roman Buzko
Про Ozon: договоры «поручения», а не договоры «поручительства». По всей видимости, эта схема продолжает работать ))
Konstantin Gerasimov
Действующая лицензия со сроком от года, онлайн касса - это понятно.
Сайт, приложение, служба доставки или договор с курьерской службой, места для хранения онлайн заказов - это логично.
Но количество оф-лайн точек от 10 - так откровенно выдавливать малый и микро бизнес из ниши...
Да ещё и с обязательной оплатой доставки...