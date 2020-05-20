Но отклонило перенос уплаты налогов и арендные каникулы.
- Правительство одобрило предложенные Минкомсвязи регуляторные меры для поддержки операторов связи в условиях пандемии Covid-2019, включая временное снижение требований о хранении трафика по «закону Яровой». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей двух компаний на телекоммуникационном рынке и одного федерального чиновника.
- В середине апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи сообщал, что ведомство предложило отсрочить увеличение ёмкости хранилищ данных на 15% в год.
- Согласно данным аудиторской компании PwC, «закон Яровой» операторам ежегодно обходится в 10-20% капитальных затрат. По собственным данным, МТС потратит на исполнение закона 50 млрд рублей в течение пяти лет, «Билайн» — 45 млрд рублей, «Мегафон» — 40 млрд рублей.
- По данным «Ведомостей», власти также якобы разрешили операторам дистанционно подтверждать личность абонентов через Единую биометрическую систему для заключения договора об услугах и упростить ввоз радиоэлектронного оборудования.
- Однако правительство отклонило перенос уплаты налогов на доходы сотрудников, арендные каникулы и снижение платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 года, пишет газета.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Dimitry Who
Так у операторов наоборот сверхприбыль, все сидят дома, гоняют траффик, тарифы подорожали