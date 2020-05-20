Однако эксперты сомневаются, что суд пойдёт на такие меры.
- Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о защите исключительных прав против Google, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда. Рассмотрение иска назначено на 5 июня.
- Претензии Ontarget связаны с размещением на некоторых каналах видеосервиса YouTube, принадлежащего Google, роликов, в которых авторы помогают пройти тесты компании, чтобы попасть на работу.
- В 2018 году Ontarget выиграла суд против Google с теми же претензиями, но спорный контент всё ещё размещён на YouTube. Тогда американская компания объяснила, что Google не выступает хостинг-провайдером YouTube и не может быть ответчиком. Мосгорсуд не согласился, ссылаясь на данные Роскомнадзора и открытых источников.
- По антипиратскому законодательству YouTube грозит полная блокировка за повторное нарушение, однако эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сомневаются, что суд примет такое решение. Мосгорсуд не блокирует крупные платформы полностью даже из-за повторных нарушений — такая мера может грозить только в случае систематического нарушения закона, говорит адвокат DLA Piper Rus Юлианна Табастаева.
- Мосгорсуд может отклонить иск в связи с чрезмерностью требований, говорит заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов. Активные участники таких споров не требуют вечной блокировки, чтобы «не злить народ и не ставить Мосгорсуд в тупик», добавил Семёнов.
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new_comment
В таких новостях всегда не хватает персоналий. За формулировкой "компания-разработчик тестов" прячется конкретный человек. Неплохо бы, чтобы новостях сразу публиковали его ФИО, фотографию, место жительства, чтобы люди знали, кто им заблокировал ненавистный Ютуб и смогли лично прийти в гости отблагодарить.
Евгений Дроздовnew_comment
Центр американского английского?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?wprov=sfti1
Grigory Klinovnew_comment
https://ru-ru.facebook.com/svetlana.simonenko.92
Roman Trifonov
Учитывая сейчас не радужные настроения в стране, Мосгорсуд отправит их лесом и будет прав. Если они считают, что исключительные права нарушены — пусть действуют в рамках регламентов YouTube и подают жалобу. Только в YouTube сидят адекватные люди, которые тоже пошлют их нахер.
Алексей ЛюбимовRoman
Звучит, прямо скажем, издевательски по отношению к РФ.
ОлегАлексей
"Казалось бы при чём тут Крым?"
К чему вы вообще приплели РФ? Подала на нарушение частная компания, а вы сразу - РФ. Тогда уж берите выше - издевательское отношение YouTube к планете Земля или выше - к галактике!
Сергей Артамонов
Хайпанули конечно. Свои права надо защищать, но требование, мягко говоря, вызывает недоумение. А так теперь все знают, что они странные ребята)
Игорь Крафт
Глупый пиар ход...
Евгений ДроздовИгорь
Тут скорее пи*ор ход.
Артем Бермонтов
На сам Гугл и компании, которые предлагают решение их тестов, тоже в суд подавать?))
Они сначала хотя бы перебивали эти рекламные объявления своей высокой ставкой, ведь как никак это прямой запрос.
Захотел собственник или руководитель по HR внедрить в компанию Ontarget, загуглил, а там первое что предлагают, это решить тест за работодателя, а не внедрить их тестирование в найм😂
По-моему это удар по их репутации, потому что сразу становится понятно, что не будет никакого толка из-за необъективного результата тестов))
Maxim Medvedev
Странно, что истец не рамблер/мейл.ру;)
Дмитрий Трифонов
надо сразу интернет заблокировать, чё уж там
Michael Tretyak
Ну и муть. В суд стоит обращаться только тогда, когда ты уже обратился в соответствии с политикой Youtube к владельцу соответствующего канала (а не Youtube) и он(а) либо игнорит запрос (что гораздо чаще), либо прямо отказывается удалить контент. Так что здесь одно из трёх - 1. Истец и его юристы - безграмотные идиоты, 2. Это хитрый пеар-ход, поскольку их тесты никому на хрен не нужны, а в кризис они загибаются, 3. Их настойчиво попросили так сделать, чтобы можно было заблокировать Youtube в России по суду (согласно определённому инсайду такие “просьбы” регулярны).
Aleksey Bobkov
Однако эксперты сомневаются, что суд пойдёт на такие меры.
какого хера? что ха избирательность?
Денис ДемидовAleksey
Закон как дышло, если появляются риски сохранению контроля над скважинами, его крутят в другую сторону и google с facebook это знают.
Aleksey BobkovДенис
И это ужасно, ложное спокойствие м безопасность
alex twit
а что за тесты такие? сложнее, чем на беременность?
Igor Kiselev
Заблокировать Youtube 😅😅😅
Данил Фёдоров
А нахер он пойти не хочет?
Эдуард Левитан
Не буду удивлен если ответы сами же записали через кого то.
mik m
Это все яндекс бычьими шагами давит . Так было и с такси , доставка еды. Неужели только у гугла это есть где остальные поисковики
Станислав Кудрявцев
Блокировка ютуба это единственное из за чего я реально готов выйти на митинг, т.к. это мультики для ребенка, обучающие видео для меня и развлекательный контент для жены.
Герман ВороновСтанислав
Вся суть населения РФ. Бюджеты могут пилиться, социалочка загибаться, доллар туземунить, качественные продукты исчезать из магазинов, гайки закручиваться, но вот если развлекушечки запретить, то можно и на митинг.
Хлеба и зрелищ? Но нет, если бы можно было постепенно каналы на ютубе блокировать, то и эта лягушка бы сварилась, и тут стерпели бы :)
ПавелГерман
Неужели, прям вот только лишь РФ?
Этот народ уж давно … все заботы забыл, и Рим, что когда-то Всё раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки, Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает: Хлеба и зрелищ!…
CRYPTOSLIVAСтанислав
Перестаньте обучать себя, и развлеките жену с ребенком
Jerricho
Вот вы смеётесь тут, а возьмут и заблокируют!) 🤣 🤣
Евгений Широков
Hr-ен-менеджеры как всегда отжигают
Кирилл Марченков
Press F to play respect
Юрий ГлотовКирилл
Играть в уважение)
Дамир Губаев
Просто решили бесплатно попиариться
Dmitry Ryzhov
no rest for the wicked
мозги на плаху
Кому нужны эти психологические тесты в 2020 году? Уже много раз было доказано, что они не показывают реальную картину и люди в них любят приврать и выбрать социально приемлемый ответ
НечеловеческаяЛогика
В 2018 году Ontarget выиграла суд против Google с теми же претензиями, но спорный контент всё ещё размещён на YouTube.
Что это за Онтаргет и нахера мне гуглить как пройти их тесты.