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Лиана Липанова
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Разработчик тестов для оценки персонала Ontarget попросил Мосгорсуд заблокировать YouTube в России Материал редакции

Однако эксперты сомневаются, что суд пойдёт на такие меры.

  • Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о защите исключительных прав против Google, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда. Рассмотрение иска назначено на 5 июня.
  • Претензии Ontarget связаны с размещением на некоторых каналах видеосервиса YouTube, принадлежащего Google, роликов, в которых авторы помогают пройти тесты компании, чтобы попасть на работу.
  • В 2018 году Ontarget выиграла суд против Google с теми же претензиями, но спорный контент всё ещё размещён на YouTube. Тогда американская компания объяснила, что Google не выступает хостинг-провайдером YouTube и не может быть ответчиком. Мосгорсуд не согласился, ссылаясь на данные Роскомнадзора и открытых источников.
  • По антипиратскому законодательству YouTube грозит полная блокировка за повторное нарушение, однако эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сомневаются, что суд примет такое решение. Мосгорсуд не блокирует крупные платформы полностью даже из-за повторных нарушений — такая мера может грозить только в случае систематического нарушения закона, говорит адвокат DLA Piper Rus Юлианна Табастаева.
  • Мосгорсуд может отклонить иск в связи с чрезмерностью требований, говорит заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов. Активные участники таких споров не требуют вечной блокировки, чтобы «не злить народ и не ставить Мосгорсуд в тупик», добавил Семёнов.

#новость #youtube

Лиана Липанова
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5
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33 комментария
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25

В таких новостях всегда не хватает персоналий. За формулировкой "компания-разработчик тестов" прячется конкретный человек. Неплохо бы, чтобы новостях сразу публиковали его ФИО, фотографию, место жительства, чтобы люди знали, кто им заблокировал ненавистный Ютуб и смогли лично прийти в гости отблагодарить.

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Евгений Дроздов

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0

Центр американского английского?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?wprov=sfti1

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Grigory Klinov

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0

https://ru-ru.facebook.com/svetlana.simonenko.92

Svetlana Simonenko
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ru-ru.facebook.com
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Roman Trifonov

19

Учитывая сейчас не радужные настроения в стране, Мосгорсуд отправит их лесом и будет прав. Если они считают, что исключительные права нарушены — пусть действуют в рамках регламентов YouTube и подают жалобу. Только в YouTube сидят адекватные люди, которые тоже пошлют их нахер. 

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Алексей Любимов

Roman
–9

Звучит, прямо скажем, издевательски по отношению к РФ.

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Олег

Алексей
1

"Казалось бы при чём тут Крым?"
К чему вы вообще приплели РФ? Подала на нарушение частная компания, а вы сразу - РФ. Тогда уж берите выше - издевательское отношение YouTube к планете Земля или выше - к галактике!

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Сергей Артамонов

13

Хайпанули конечно. Свои права надо защищать, но требование, мягко говоря, вызывает недоумение. А так теперь все знают, что они странные ребята)

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Игорь Крафт

8

Глупый пиар ход...

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Евгений Дроздов

Игорь
3

Тут скорее пи*ор ход.

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Артем Бермонтов

8

На сам Гугл и компании, которые предлагают решение их тестов, тоже в суд подавать?))

Они сначала хотя бы перебивали эти рекламные объявления своей высокой ставкой, ведь как никак это прямой запрос.

Захотел собственник или руководитель по HR внедрить в компанию Ontarget, загуглил, а там первое что предлагают, это решить тест за работодателя, а не внедрить их тестирование в найм😂
По-моему это удар по их репутации, потому что сразу становится понятно, что не будет никакого толка из-за необъективного результата тестов))

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Maxim Medvedev

4

Странно, что истец не рамблер/мейл.ру;)

Ответить

Дмитрий Трифонов

4

надо сразу интернет заблокировать, чё уж там

Ответить

Michael Tretyak

4

Ну и муть. В суд стоит обращаться только тогда, когда ты уже обратился в соответствии с политикой Youtube к владельцу соответствующего канала (а не Youtube) и он(а) либо игнорит запрос (что гораздо чаще), либо прямо отказывается удалить контент. Так что здесь одно из трёх - 1. Истец и его юристы - безграмотные идиоты, 2. Это хитрый пеар-ход, поскольку их тесты никому на хрен не нужны, а в кризис они загибаются, 3. Их настойчиво попросили так сделать, чтобы можно было заблокировать Youtube в России по суду (согласно определённому инсайду такие “просьбы” регулярны).

Ответить

Aleksey Bobkov

2

Однако эксперты сомневаются, что суд пойдёт на такие меры.

какого хера? что ха избирательность?

Ответить

Денис Демидов

Aleksey
4

Закон как дышло, если появляются риски сохранению контроля над скважинами, его крутят в другую сторону и google с facebook это знают.

Ответить

Aleksey Bobkov

Денис
1

И это ужасно, ложное спокойствие м безопасность

Ответить

alex twit

3

а что за тесты такие? сложнее, чем на беременность?

Ответить

Igor Kiselev

2

Заблокировать Youtube 😅😅😅

Ответить

Данил Фёдоров

2

А нахер он пойти не хочет?

Ответить

Эдуард Левитан

2

Не буду удивлен если ответы сами же записали через кого то.

Ответить

mik m

2

Это все яндекс бычьими шагами давит . Так было и с такси , доставка еды. Неужели только у гугла это есть где остальные поисковики

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Станислав Кудрявцев

1

Блокировка ютуба это единственное из за чего я реально готов выйти на митинг, т.к. это мультики для ребенка, обучающие видео для меня и развлекательный контент для жены.

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Герман Воронов

Станислав
1

Вся суть населения РФ. Бюджеты могут пилиться, социалочка загибаться, доллар туземунить, качественные продукты исчезать из магазинов, гайки закручиваться, но вот если развлекушечки запретить, то можно и на митинг.
Хлеба и зрелищ? Но нет, если бы можно было постепенно каналы на ютубе блокировать, то и эта лягушка бы сварилась, и тут стерпели бы :)

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Павел

Герман
0

Неужели, прям вот только лишь РФ? 
Этот народ уж давно … все заботы забыл, и Рим, что когда-то Всё раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки, Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает: Хлеба и зрелищ!…

Ответить

CRYPTOSLIVA

Станислав
–1

Перестаньте обучать себя, и развлеките жену с ребенком

Ответить

Jerricho

1

Вот вы смеётесь тут, а возьмут и заблокируют!) 🤣 🤣

Ответить

Евгений Широков

0

Hr-ен-менеджеры как всегда отжигают

Ответить

Кирилл Марченков

0

Press F to play respect

Ответить

Юрий Глотов

Кирилл
1

Играть в уважение)

Ответить

Дамир Губаев

0

Просто решили бесплатно попиариться

Ответить

Dmitry Ryzhov

0

no rest for the wicked

Ответить

мозги на плаху

0

Кому нужны эти психологические тесты в 2020 году? Уже много раз было доказано, что они не показывают реальную картину и люди в них любят приврать и выбрать социально приемлемый ответ

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

В 2018 году Ontarget выиграла суд против Google с теми же претензиями, но спорный контент всё ещё размещён на YouTube.

Что это за Онтаргет и нахера мне гуглить как пройти их тесты. 

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