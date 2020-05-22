Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты, если они решили не ехать из-за ЧС либо транспортная компания отменила рейс по той же причине.

Госдума приняла законопроект, который позволяет туристическим компаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за туры, отменённые из-за режима ЧС, повышенной готовности либо угрозы их возникновения.

Согласно тексту документа, это условие распространяется на договоры, заключённые до 31 марта 2020 года. Порядок выдачи ваучеров определит правительство.

В 2020 и 2021 году правительство также может устанавливать основания, порядок, сроки и условия отмены или переноса бронирования номеров в гостиницах или в другом месте, в том числе условия возврата денег.



В случае если иностранное государство ограничит въезд туристов в страну либо в этой стране возникнет угроза для российских граждан, правительство вправе изменить сроки уплаты либо уменьшить размер взноса в фонд персональной ответственности туроператора.

Правительство также сможет определять условия изменения и расторжения договоров перевозки, возврата платы за проезд и провоз багажа при введении режима ЧС или повышенной готовности.

Власти могут разрешить авиа- и другим перевозчикам отказываться от выполнения рейсов и возвращать деньги за билеты. Пассажиры также могут отказаться от поездки — компания обязана будет вернуть деньги за проезд и провоз багажа.

