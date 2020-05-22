Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты, если они решили не ехать из-за ЧС либо транспортная компания отменила рейс по той же причине.
Госдума приняла законопроект, который позволяет туристическим компаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за туры, отменённые из-за режима ЧС, повышенной готовности либо угрозы их возникновения.
- Согласно тексту документа, это условие распространяется на договоры, заключённые до 31 марта 2020 года. Порядок выдачи ваучеров определит правительство.
- В 2020 и 2021 году правительство также может устанавливать основания, порядок, сроки и условия отмены или переноса бронирования номеров в гостиницах или в другом месте, в том числе условия возврата денег.
- В случае если иностранное государство ограничит въезд туристов в страну либо в этой стране возникнет угроза для российских граждан, правительство вправе изменить сроки уплаты либо уменьшить размер взноса в фонд персональной ответственности туроператора.
- Правительство также сможет определять условия изменения и расторжения договоров перевозки, возврата платы за проезд и провоз багажа при введении режима ЧС или повышенной готовности.
- Власти могут разрешить авиа- и другим перевозчикам отказываться от выполнения рейсов и возвращать деньги за билеты. Пассажиры также могут отказаться от поездки — компания обязана будет вернуть деньги за проезд и провоз багажа.
Законопроект нацелен на поддержу туристической отрасли и перевозчиков, в том числе авиакомпаний, пострадавших из-за пандемии, и был внесён в Госдуму 8 мая.
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Антон
Проще говоря "ебитесь сами".