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Галина Мубаракшина
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Банки попросили Мишустина отказаться от снижения комиссий эквайринга — это выгодно только крупным сетям Материал редакции

Экономия на эквайринге для небольших точек меньше, чем расходы на обслуживание терминалов, указали банки.

  • Ассоциация банков России (АБР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно письма, в которых попросила отказаться от регулирования эквайринговых и межбанковских комиссий в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
  • Правительство и Центробанк получают множество просьб от профессиональных союзов и региональных объединений снизить эквайринговую комиссию. Их могут обсудить в ближайшее время на Госсовете РФ, рассказали газете источники.
  • Снижение комиссий выгодно только крупным сетям, у которых уже сейчас условия по эквайрингу ниже среднерыночных, пояснил газете глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов. Для торгово-сервисного предприятия, в особенности с оборотом менее 24 млн рублей в год, экономия на комиссии для эквайринга будет ниже, чем возникшие дополнительные расходы, поскольку банки не смогут предоставлять оборудование и обслуживать его за свой счёт.
  • Сами банки несут потери от регулирования: по оценкам АРБ, для банков-эквайеров упущенные доходы составили 2 млрд рублей, для банков-эмитентов — около 10 млрд рублей. Чтобы их компенсировать, некоторые банки начали ухудшать условия программ лояльности, отмечает газета.
  • Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова указывала, что за рубежом госрегулирование эквайринговых комиссий не приводит к пропорциональному снижению цен для потребителей и не стимулирует компании активнее проводить безналичные платежи, отмечает газета. В правительстве отказались от комментариев изданию.
  • Центробанк анонсировал 27 марта 2020 года снижение эквайринговых комиссий до 1% при совершении онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября. Пониженная комиссия распространяется на продукты, еду, лекарства, медицинские товары, одежду, товары повседневного спроса. 10 апреля Visa и Mastercard заявили, что снизят межбанковскую комиссию до 0,7%.

#новость #банки #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Иван Иванов

1

То есть мелкой рознице не выгодно? Как это понимать на великом и могучем? Почему снижение комиссии будет не выгодно мелкой рознице? Платить меньше выгоднее, чем платить больше, не зависимо от объема выручки или у банкиров какая-то другая логика? Ну, кроме той, что для банковского бизнеса наоборот, если платят больше, то им выгоднее.

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Эмиль Гусейнов

Иван
3

там же написано в статье, что сейчас с высокой комиссией банки могут позволить раздавать своё оборудование направо и налево за 0 рублев, за счёт полученного дохода от высокой комиссии, которая покрывает стоимость этих аппаратов. Но в случае низкой комиссии банки не смогут разбрасывать своё оборудование и будут его продавать за условные 20000 рублей. И вот индвидуальный предприниматель из города Усть-Залупинск будет вынужден где-то найти эти УСЛОВНЫЕ 20000 рублей на покупку аппарата, а раньше он ничего не тратил. Вот такая логика в статье приведена. Но я думаю, что лучше так, чем высокая комиссия. 

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Николай Харитонов

Эмиль
1

Не знаю, где как, но оборудование сдается в аренду за дополнительную плату плюс к комиссии. Плюс обслуживание. Так что снизив комиссию, банки просто поднимут стоимость аренды аппарата и обслуживания. Это выгодно тем, кто аппараты купил, т.е. сетям, в большей массе, ибо аренда то же не маленькая. Но мелким выкупить аппараты сложнее как из за цены, так и (по слухам) технического устаревания.

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Евгений Вотер

Эмиль
0

ещё угрожают кашбеки отключить бедняги 

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Эмиль Гусейнов

Евгений
1

ахах, лучше я сэкономлю 2 рубля, чем отдам его и получу 1 "спасибо"

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Иван Иванов

Эмиль
0

Естественно наличные выгоднее.

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Эмиль Гусейнов

Иван
0

но при этом платя наличными я плачу столько же, сколько платит человек по карте, который еще и кешбеком получит спасибо от сбербанка и поест халявные бургеры в бургеркинге. Со стороны безнала это нечестная игра :D

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Артём Федосеев

Иван
0

Имели ввиду, что выгодно банка при работе с крупными сетями, а не с мелкими
Автор тормоз

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Make Luv

0

за рубежом госрегулирование эквайринговых комиссий не приводит к пропорциональному снижению цен для потребителей

А у нас ничто и никогда не приводит к снижению цен для потребителей.

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Valentin G

0

Можно даже угадать названия этих банков.

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Alexandr Blokhin

0

Логика в том, что снижение с 3 процентов до 1 погоды не делает на оборотах в районе 1-2 млн рублей. То есть, в месяц вы ранее платили 30 000 руб. в месяц, а стали 10 000. Не знаю кому как, а мне приятно. Тем более, мера не вечная, а до 30 сентября.

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Антон

0

Страна идиотов 

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