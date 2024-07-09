Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Техника
Разработка
Торговля
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Право

Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

Он решил взыскать с немецкого концерна 16,9 млрд рублей.

  • Решение ещё не вступило в силу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заседание.
  • ГАЗ подал иск к Volkswagen в апреле 2023 года. Сумма требований составляла 28,4 млрд рублей. Автозавод просил взыскать ущерб за инвестиции в подготовку производства машин с двигателями Volkswagen, а также компенсировать претензии дистрибьютеров в связи с непоставкой этих машин и упущенную выгоду из-за срыва их серийного производства.
  • В суде представитель немецкого автоконцерна предположил, что ГАЗ рассчитал «неполученную» выгоду вместо «недополученной». Компания также не предоставила оценку спроса на автомобили с двигателями от Volkswagen, заметил он.
Источник фото: <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/645693779a79476c25d415a8" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК
  • «Фольксваген Груп Рус» и ГАЗ заключили договор о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе ГАЗа в 2011 году. По итогам 2021 года на этой площадке выпустили 52,3 тысячи автомобилей.
  • Договор должен был действовать до 2025 года включительно, но в марте 2022 года Volkswagen объявила о приостановке работы в России.
  • Тогда же завод призвал взыскать с немецкой компании 15,6 млрд рублей — так он оценил свои убытки за расторжение соглашения. Её активы сначала арестовали, но в начале апреля она добилась снятия ареста.
  • В мае суд выделил в отдельное дело денежные требования ГАЗа и приостановил производство по нему. В июле утвердил мировое соглашение о расторжении договора о промсборке.

#новости #газ #volkswagen

2
14
14 комментариев
Wittgenstein

Именно так и повышается инвестиционный климат, именно так...

1
Ответить
Морис Воробец

Нет слов

Ответить
miumi xiumi

Убыточное, не может нести убытки.

Ответить
Семён Мальцев

Опять мы с немцев что-то требуем, мне их уже жалка, просто ни за что взыскали

Ответить
Star Chill

Автозавод просил взыскать ущерб за инвестиции в подготовку производства машин с двигателями Volkswagen, а также компенсировать претензии дистрибьютеров в связи с непоставкой этих машин и упущенную выгоду из-за срыва их серийного производства.-если подумать, как будто бы даже обоснованно,но вот выплатят ли автовазу то что решил суд...

Ответить
Запопу Кусь

Ничего не понимаю в машинах 🙄

Но даже я понимаю что нам надо у них всё свиснуть и самим начать производить свои иномарки 💁‍♀️🚗

Ответить
ihovsky

А инженеров и прочих специалистов как свистнуть?

Ответить