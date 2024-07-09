Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

Он решил взыскать с немецкого концерна 16,9 млрд рублей.Решение ещё не вступило в силу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заседание.ГАЗ подал иск к Volkswagen в апреле 2023 года. Сумма требований составляла 28,4 млрд рублей. Автозавод просил взыскать ущерб за инвестиции в подготовку производства машин с двигателями Volkswagen, а также компенсировать претензии дистрибьютеров в связи с непоставкой этих машин и упущенную выгоду из-за срыва их серийного производства.В суде представитель немецкого автоконцерна предположил, что ГАЗ рассчитал «неполученную» выгоду вместо «недополученной». Компания также не предоставила оценку спроса на автомобили с двигателями от Volkswagen, заметил он.Источник фото: РБК«Фольксваген Груп Рус» и ГАЗ заключили договор о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе ГАЗа в 2011 году. По итогам 2021 года на этой площадке выпустили 52,3 тысячи автомобилей.Договор должен был действовать до 2025 года включительно, но в марте 2022 года Volkswagen объявила о приостановке работы в России.Тогда же завод призвал взыскать с немецкой компании 15,6 млрд рублей — так он оценил свои убытки за расторжение соглашения. Её активы сначала арестовали, но в начале апреля она добилась снятия ареста.В мае суд выделил в отдельное дело денежные требования ГАЗа и приостановил производство по нему. В июле утвердил мировое соглашение о расторжении договора о промсборке.#новости #газ #volkswagen
Именно так и повышается инвестиционный климат, именно так...
Нет слов
Убыточное, не может нести убытки.
Опять мы с немцев что-то требуем, мне их уже жалка, просто ни за что взыскали
Автозавод просил взыскать ущерб за инвестиции в подготовку производства машин с двигателями Volkswagen, а также компенсировать претензии дистрибьютеров в связи с непоставкой этих машин и упущенную выгоду из-за срыва их серийного производства.-если подумать, как будто бы даже обоснованно,но вот выплатят ли автовазу то что решил суд...
Ничего не понимаю в машинах 🙄
Но даже я понимаю что нам надо у них всё свиснуть и самим начать производить свои иномарки 💁♀️🚗
А инженеров и прочих специалистов как свистнуть?