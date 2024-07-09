СМИ: Тюменская прокуратура завела дело против бывшего топ-менеджера UTair — за помощь агентству в покупке дешёвых авиабилетов

Своими действиями он причинил авикомпании ущерб на 34 млн рублей, утверждает следствие. Источник: JetphotosПрокуратура Тюменской области заявила, что передала в суд уголовное дело в отношении вице-президента неназванной авиакомпании. Как сообщают источники «Ъ-Урал» и «Правды УрФО», речь идёт о топ-менеджере Utair Владимире Протасове, который в компании отвечал за управление тарифами и загрузкой.Его обвиняют по ч.1 ст.201 УК и по ч.8 ст.204 УК — это злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп в особо крупном размере. У «Ъ» получить комментарий Utair не удалось.По версии следствия, с мая 2020-го по июнь 2022-го Протасов в должности вице-президента «использовал свои полномочия вопреки интересам организации». Следователи считают, что в пандемию Covid-19 он бронировал билеты на международные рейсы для одного из агентств по их продаже «по заниженной цене и в завышенных объёмах».Источник «Ъ-Урал» говорит, что речь о московской компании «Левел Скай» — из-за пандемии упало количество авиаперевозок, что отразилось на деятельности компании и привело к снижению доходов. Руководитель компании (по данным Rusprofile, им значится Гулов Джамшед) «обратился за помощью» к Протасову, который за свои «услуги» получил 9,7 млн рублей, утверждает следствие.Своими действиями Протасов также причинил ущерб Utair на 34 млн рублей. Авиакомпания и была инициатором возбуждения уголовного дела. Пока следствие арестовало восемь принадлежащих Протасову квартир в Тюмени и Сочи. Их совокупная стоимость по предварительной оценке — 43 млн рублей.#новости #utair
Надо было квартиры в Швейцарии покупать, их бы не арестовали
совет вообще всем
Мужик во время пандемии продавал оптом билеты, чтобы компания не обанкротилась, а компания теперь его накуканить хочет. Парадокс.
и ничего с этого не имел? Вот совсем ничего?
он за свою благодеятельность поимел 10 лямов
Обмануть смог, но оказался слишком глупым чтобы сделать это не таким очевидным
как-то маловато у него стоят квартиры , почти 5 миллионов одна