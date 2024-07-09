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Евгения Евсеева
Право

СМИ: Тюменская прокуратура завела дело против бывшего топ-менеджера UTair — за помощь агентству в покупке дешёвых авиабилетов

Своими действиями он причинил авикомпании ущерб на 34 млн рублей, утверждает следствие.

Источник: <a href="https://www.jetphotos.com/photo/10405676" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Jetphotos</a>
Источник: Jetphotos
  • Прокуратура Тюменской области заявила, что передала в суд уголовное дело в отношении вице-президента неназванной авиакомпании. Как сообщают источники «Ъ-Урал» и «Правды УрФО», речь идёт о топ-менеджере Utair Владимире Протасове, который в компании отвечал за управление тарифами и загрузкой.
  • Его обвиняют по ч.1 ст.201 УК и по ч.8 ст.204 УК — это злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп в особо крупном размере. У «Ъ» получить комментарий Utair не удалось.
  • По версии следствия, с мая 2020-го по июнь 2022-го Протасов в должности вице-президента «использовал свои полномочия вопреки интересам организации». Следователи считают, что в пандемию Covid-19 он бронировал билеты на международные рейсы для одного из агентств по их продаже «по заниженной цене и в завышенных объёмах».
  • Источник «Ъ-Урал» говорит, что речь о московской компании «Левел Скай» — из-за пандемии упало количество авиаперевозок, что отразилось на деятельности компании и привело к снижению доходов. Руководитель компании (по данным Rusprofile, им значится Гулов Джамшед) «обратился за помощью» к Протасову, который за свои «услуги» получил 9,7 млн рублей, утверждает следствие.
  • Своими действиями Протасов также причинил ущерб Utair на 34 млн рублей. Авиакомпания и была инициатором возбуждения уголовного дела. Пока следствие арестовало восемь принадлежащих Протасову квартир в Тюмени и Сочи. Их совокупная стоимость по предварительной оценке — 43 млн рублей.

#новости #utair

2
9
9 комментариев
Mikhail Medvedev

Надо было квартиры в Швейцарии покупать, их бы не арестовали

3
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Aza Dzi

совет вообще всем

5
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James Bomond

Мужик во время пандемии продавал оптом билеты, чтобы компания не обанкротилась, а компания теперь его накуканить хочет. Парадокс.

4
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andrey andrey

и ничего с этого не имел? Вот совсем ничего?

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Дарья

он за свою благодеятельность поимел 10 лямов

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Alchakov Developer

Обмануть смог, но оказался слишком глупым чтобы сделать это не таким очевидным

1
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Ян Тюрин

как-то маловато у него стоят квартиры , почти 5 миллионов одна

1
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