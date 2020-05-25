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Не все компании и предприниматели могли получить помощь: даже если они работали в пострадавшей отрасли, их основной ОКВЭД не всегда к ней относился.
Минэкономразвития предложило правительству дать малому и среднему бизнесу возможность уточнить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД). Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Так компании смогут претендовать на господдержку, а список предприятий, которым полагаются льготы, расширится примерно на 200 тысяч, рассчитывают в ведомстве. Согласно предложению, компании смогут уточнить код до 1 июля.
Сейчас на господдержку могут рассчитывать компании из 11 наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В каждую отрасль входит один или несколько кодов видов деятельности:
Минэкономразвития получило много жалоб от компаний, которые работают в пострадавших отраслях, но не могут получить поддержку, пишет РБК со ссылкой на ведомство. Код, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) не соответствуют реальному виду деятельности, объясняет ведомство.
Когда заплатил налоги за 2019 и 1кв 2020, самое время получить поддержку
Ну, это читаемо было ещё тогда
А может просто всем кто в реестре МП помочь? А то многие и не пострадали!
Минэкономразвития получило много жалоб от компаний, которые работают в пострадавших отраслях, но не могут получить поддержку
Как дети малые. Будто не понятно, что цель этих упырей никому ничего не дать, кроме своих карманных фирм и пострадавших олигархов.
Стоматологи перебиваются с хлеба на воду.
Кто эти списки пострадавших областей составляет вообще не понимаю, половина айти завязанного на офлайн пострадала также как и весь офлайн сектор, почему не работает это правило с падением дохода на 10%, да сделали бы с падением на 50% – уже бы многим стало легче, но нет, придумали сферы, потом придумали что можно поменять свой оквэд на эти сферы...
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