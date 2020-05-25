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Лиана Липанова
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Минэк предложил дать малому и среднему бизнесу возможность уточнить код ОКВЭД для получения господдержки Материал редакции

Не все компании и предприниматели могли получить помощь: даже если они работали в пострадавшей отрасли, их основной ОКВЭД не всегда к ней относился.

10 комментариев
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Минэкономразвития предложило правительству дать малому и среднему бизнесу возможность уточнить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД). Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Так компании смогут претендовать на господдержку, а список предприятий, которым полагаются льготы, расширится примерно на 200 тысяч, рассчитывают в ведомстве. Согласно предложению, компании смогут уточнить код до 1 июля.

Сейчас на господдержку могут рассчитывать компании из 11 наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В каждую отрасль входит один или несколько кодов видов деятельности:

  • Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.
  • Культура, организация досуга и развлечений.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
  • Гостиничный бизнес.
  • Общественное питание.
  • Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.
  • Организация конференций и выставок.
  • Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
  • Стоматологии.
  • Розничная торговля непродовольственными товарами, включая производителей изделий народных промыслов и вендинг.

Минэкономразвития получило много жалоб от компаний, которые работают в пострадавших отраслях, но не могут получить поддержку, пишет РБК со ссылкой на ведомство. Код, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) не соответствуют реальному виду деятельности, объясняет ведомство.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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10 комментариев
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Иван Вундермахер

2

Когда заплатил налоги за 2019 и 1кв 2020, самое время получить поддержку

Ну, это читаемо было ещё тогда

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NiceBuh ru

0

А может просто всем кто в реестре МП помочь? А то многие и не пострадали!

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Василий Степанов

NiceBuh
1

А бюджет у вас не треснет?

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Arthur Niazyan

0

Минэкономразвития получило много жалоб от компаний, которые работают в пострадавших отраслях, но не могут получить поддержку

Как дети малые. Будто не понятно, что цель этих упырей никому ничего не дать, кроме своих карманных фирм и пострадавших олигархов.

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Павел Замахаев

0
Ответить

Павел Замахаев

0

Шоу продолжается

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Николай Филимонов

0

Рекламщиков чё не включили. У них тоже все плохо

Ответить

Василий Степанов

0

Стоматологи перебиваются с хлеба на воду.

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alex twit

Василий
0

Тарзан и Пригожин (не повар) вопят, что артисты самые голодающие и страдающие

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Alex Astrov

0

Кто эти списки пострадавших областей составляет вообще не понимаю, половина айти завязанного на офлайн пострадала также как и весь офлайн сектор, почему не работает это правило с падением дохода на 10%, да сделали бы с падением на 50% – уже бы многим стало легче, но нет, придумали сферы, потом придумали что можно поменять свой оквэд на эти сферы...

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