Не все компании и предприниматели могли получить помощь: даже если они работали в пострадавшей отрасли, их основной ОКВЭД не всегда к ней относился.

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Минэкономразвития предложило правительству дать малому и среднему бизнесу возможность уточнить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД). Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Так компании смогут претендовать на господдержку, а список предприятий, которым полагаются льготы, расширится примерно на 200 тысяч, рассчитывают в ведомстве. Согласно предложению, компании смогут уточнить код до 1 июля.

Сейчас на господдержку могут рассчитывать компании из 11 наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В каждую отрасль входит один или несколько кодов видов деятельности:

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Культура, организация досуга и развлечений.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Гостиничный бизнес.

Общественное питание.

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Организация конференций и выставок.

Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Стоматологии.

Розничная торговля непродовольственными товарами, включая производителей изделий народных промыслов и вендинг.

