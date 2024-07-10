Генпрокуратура признала издание The Moscow Times «нежелательной» организацией

Ведомство признало «нежелательной» на территории России деятельность нидерландской организации The Moscow Times.

Генпрокуратура отметила, что учредитель и владелец издания (это Дерк Сауэр, основатель Independent Media) — гражданин Нидерландов, который руководит фондами Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (это «Дождь», его деятельность признана «нежелательной» на территории России).

Работа же The Moscow Times, по мнению ведомства, направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике».

К тому же, издание «на постоянной основе» взаимодействует с «Medusa Project» (Medusa), IStories fonds («Важные истории»), Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио Свобода») и The Insider, которых также признали «нежелательными».