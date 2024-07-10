Генпрокуратура признала издание The Moscow Times «нежелательной» организацией

Издание заблокировано с весны 2022 года, а с осени 2023-го считается иноагентом.Ведомство признало «нежелательной» на территории России деятельность нидерландской организации The Moscow Times. Генпрокуратура отметила, что учредитель и владелец издания (это Дерк Сауэр, основатель Independent Media) — гражданин Нидерландов, который руководит фондами Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (это «Дождь», его деятельность признана «нежелательной» на территории России).Работа же The Moscow Times, по мнению ведомства, направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике». К тому же, издание «на постоянной основе» взаимодействует с «Medusa Project» (Medusa), IStories fonds («Важные истории»), Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио Свобода») и The Insider, которых также признали «нежелательными». Русскоязычный сайт The Moscow Times в апреле 2022 года заблокировал Роскомнадзор, а в ноябре 2023-го Минюст внёс издание в реестр иноагентов. #новости
а желательные вообще остались не?
Желательные это те, что потакают прихотям безумного шиза
Ну да, Россия 1 и Комсомольская правда. Очень желательные.
Это очередное пробитое дно
Да не, это уже рутина безобидная.
Нас еще ждет когда ветераны безумия вернуться на родину, вот там будет пробиваться дно за дном.
А эти что написали?
Тоталитаризм во всей красе. Что хочу то и творю