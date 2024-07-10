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Евгения Евсеева
Право

Генпрокуратура признала издание The Moscow Times «нежелательной» организацией

Издание заблокировано с весны 2022 года, а с осени 2023-го считается иноагентом.

  • Ведомство признало «нежелательной» на территории России деятельность нидерландской организации The Moscow Times.

  • Генпрокуратура отметила, что учредитель и владелец издания (это Дерк Сауэр, основатель Independent Media) — гражданин Нидерландов, который руководит фондами Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (это «Дождь», его деятельность признана «нежелательной» на территории России).

  • Работа же The Moscow Times, по мнению ведомства, направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике».

  • К тому же, издание «на постоянной основе» взаимодействует с «Medusa Project» (Medusa), IStories fonds («Важные истории»), Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио Свобода») и The Insider, которых также признали «нежелательными».

  • Русскоязычный сайт The Moscow Times в апреле 2022 года заблокировал Роскомнадзор, а в ноябре 2023-го Минюст внёс издание в реестр иноагентов.

#новости

2
8
8 комментариев
SegaBoy

а желательные вообще остались не?

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местный житель

Желательные это те, что потакают прихотям безумного шиза

2
1
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Филипыч

Ну да, Россия 1 и Комсомольская правда. Очень желательные.

1
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Vlad

Это очередное пробитое дно

1
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Николай Верегин

Да не, это уже рутина безобидная.

Нас еще ждет когда ветераны безумия вернуться на родину, вот там будет пробиваться дно за дном.

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Andrey Zykov

А эти что написали?

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местный житель

Тоталитаризм во всей красе. Что хочу то и творю

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