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Полина Лааксо
Право

Utair оштрафовали на 30 тысяч рублей — компания «несвоевременно» обеспечила пассажиров прохладительными напитками

Задержав рейс из Омска в Сургут более чем на семь часов.

  • Utair признали виновной по ч.2 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
  • Задержка возникла в апреле 2024 года по техническим причинам, но перевозчик не смог уведомить пассажиров о причитавшихся им услугах и «несвоевременно обеспечил [их] прохладительными напитками».
  • Та же прокуратура уже назначала похожие штрафы — как самой Utair, так и, например, авиакомпании «Якутия». Та задержала рейс на 12 часов. Граждан должны были разместить в гостиницах, предоставить им горячее питание и напитки, но «Якутия» не выполнила обязательства.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

#utair #новости

6
6 комментариев
Бинарный Ёж

Да чёрт с UTair, когда семя Дурова уже наконец можно будет здесь обсудить?

2
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Филипп Новиков

Можно сейчас, разрешаю

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Полина Лааксо
Автор

даже маск уже высказался, так что вас вообще ничто не должно останавливать

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Энтони Лавджой

А пассажирам компенсацию предоставили?

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Полина Лааксо
Автор

ну и запросы у вас!

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vinniy pogreb

О, знаменитые 30-ти тысячные штрафы

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