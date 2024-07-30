Utair оштрафовали на 30 тысяч рублей — компания «несвоевременно» обеспечила пассажиров прохладительными напитками

Задержав рейс из Омска в Сургут более чем на семь часов.Utair признали виновной по ч.2 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Задержка возникла в апреле 2024 года по техническим причинам, но перевозчик не смог уведомить пассажиров о причитавшихся им услугах и «несвоевременно обеспечил [их] прохладительными напитками».Та же прокуратура уже назначала похожие штрафы — как самой Utair, так и, например, авиакомпании «Якутия». Та задержала рейс на 12 часов. Граждан должны были разместить в гостиницах, предоставить им горячее питание и напитки, но «Якутия» не выполнила обязательства.Источник фото: РБК#utair #новости
Да чёрт с UTair, когда семя Дурова уже наконец можно будет здесь обсудить?
Можно сейчас, разрешаю
даже маск уже высказался, так что вас вообще ничто не должно останавливать
А пассажирам компенсацию предоставили?
ну и запросы у вас!
О, знаменитые 30-ти тысячные штрафы