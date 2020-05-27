Ранее Easy4 перестал подключать новых абонентов из-за долгов, сообщали источники РБК.

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца ООО «Сонет» (бренд виртуального оператора Easy4) Сергея Малышкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда.

О том, что указанный в карточке дела Малышкин — это именно совладелец ООО «Сонет», РБК рассказали два источника, близких к Easy4, и подтвердил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Заявление против Малышкина 2 марта 2020 года подали другие совладельцы «Сонет» Владимир Зайцев и новый инвестор проекта и член совета директоров банка «Авангард» Анатолий Яблонский, уголовное дело возбудили 6 марта, рассказал РБК Хуруджи. Этому предшествовал конфликт Малышкина с Яблонским из-за долгов по зарплатам и других трат, сообщал источник РБК.

10 марта Малышкина задержали, а на следующий день предъявили обвинение в мошенничество. Следствие оценило ущерб по делу в 200 млн рублей, напоминает издание.

В середине марта Малышкина отправили под домашний арест, но затем Мосгорсуд отменил это решение и направил соответствующее ходатайство следствия на новое рассмотрение, пишет РБК. В результате Тверской суд повторно отправил Малышкина под домашний арест.

Easy4 предоставляет услуги виртуального оператора: пользователь может загрузить на чип eSIM, встроенный в устройство, настройки конкретного оператора. Easy4 получил разрешение ФСБ на продажу виртуальных карт eSIM с возможностью переключения между разными операторами в октябре 2019 года. Такое разрешение в России есть также у «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) и «Тинькофф Мобайл».

По словам источников РБК, Easy4 перестал подключать новых абонентов несколько недель назад. Пользователи в соцсетях жаловались на низкое качество связи и невозможность связаться с техподдержкой.