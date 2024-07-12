Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» — крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками

Из-за «пропаганды ЛГБТ*».Информация о об этом появилась в сервисе регулятора по проверке блокировок, доступ ограничивается ко всему сайту. Это также подтвердила администрация «Фикбука», отметив, что «произошло недоразумение», над исправлением которого работает команда сайта.«Фикбук» — это сайт, на котором авторы публикуют фанатские тексты по мотивам фильмов, сериалов, мультфильмов, книг и любых других проектов. Он считается крупнейшей платформой для публикации не только фанфиков, но и оригинальных произведений и статей, пишет РБК. Некоторые авторы с площадки впоследствии издают свои тексты — например, как «Лето в пионерском галстуке».9 июля 2024 года Роскомнадзор направил владельцам сайта (сервера «Фикбука» расположены в Литве) требование удалить с ресурса контент с ЛГБТ*-пропагандой. Ведомство заявило, что на сайте «размещено множество ЛГБТ*-разделов», которые оно не раз требовало удалить — но администрация удаляла «запрещённую» информацию с одних страниц и переносила на другие. Осенью 2022 года «Фикбук» объявлял, что не будет удалять произведения с ЛГБТ*-персонажами и не станет выдавать данные авторов по запросу российских властей, поскольку «не находится и не работает в юрисдикции России и её законов». А в декабре — внёс сначала в правила поправки, которые такой контент запретили, а затем удалил правки и заявил о создании «Слэшбука», куда должны были переехать все ЛГБТ*-тексты. Такую платформу не создали, публикации об этом удалены. Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в 2022 году. За дистрибуцию такого контента компаниям грозит штраф до 4 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 суток.После принятия закона российские книжные сети стали убирать из продажи книги. К ответственности за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ* регулярно привлекают онлайн-кинотеатры. В апреле 2024 года Роскомнадзор потребовал от Duolingo самостоятельно проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* — сервис отчитался об удалении материалов.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости
VC приготовится, уже написал заявление
Когда Рутьюб заблокируют за пропаганду ЛБГТ?
Это другое, вы не понимаете
Вот это реально была какая-то клоака безумия. И то, что там дети писали это в основном и читали — жутковато.
Как будто больше нечего было блокировать, нашли источник всех зол
"Осенью 2022 года «Фикбук» объявлял, что не будет удалять произведения с ЛГБТ*-персонажами и не станет выдавать данные авторов по запросу российских властей, поскольку «не находится и не работает в юрисдикции России и её законов». А в декабре — внёс сначала в правила поправки, которые такой контент запретили, а затем удалил правки и заявил о создании «Слэшбука», куда должны были переехать все ЛГБТ*-тексты. Такую платформу не создали, публикации об этом удалены"
Что ж ты, фраер, сдал назад? Кек.