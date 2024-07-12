Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» — крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками

Осенью 2022 года «Фикбук» объявлял, что не будет удалять произведения с ЛГБТ*-персонажами и не станет выдавать данные авторов по запросу российских властей, поскольку «не находится и не работает в юрисдикции России и её законов». А в декабре — внёс сначала в правила поправки, которые такой контент запретили, а затем удалил правки и заявил о создании «Слэшбука», куда должны были переехать все ЛГБТ*-тексты. Такую платформу не создали, публикации об этом удалены.