Первый этап продлится до 14 июня.

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Власти Санкт-Петербурга объявили о первом этапе смягчения ограничений с 1 по 14 июня. В частности, в городе откроются нотариальные и юридические конторы.

Обязательное соблюдение «самоизоляции» для жителей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер, как и использование масок и перчаток на улицах. Однако в общественных местах, в транспорте и в магазинах использование масок и перчаток останется обязательным.

Кроме того, власти города разрешили посещение кладбищ, но при условии использования средств индивидуальной защиты.

27 мая «Фонтанка» со ссылкой на копию проекта постановления сообщала, что Смольный планирует разрешить стационарным ресторанам устанавливать летние террасы «без оформления земельно-правовых отношений».