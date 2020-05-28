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Лиана Липанова
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Власти Санкт-Петербурга объявили о начале снятия ограничений: с 1 июня заработают нотариусы и юридические фирмы Материал редакции

Первый этап продлится до 14 июня.

6 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга объявили о первом этапе смягчения ограничений с 1 по 14 июня. В частности, в городе откроются нотариальные и юридические конторы.

Обязательное соблюдение «самоизоляции» для жителей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер, как и использование масок и перчаток на улицах. Однако в общественных местах, в транспорте и в магазинах использование масок и перчаток останется обязательным.

Кроме того, власти города разрешили посещение кладбищ, но при условии использования средств индивидуальной защиты.

27 мая «Фонтанка» со ссылкой на копию проекта постановления сообщала, что Смольный планирует разрешить стационарным ресторанам устанавливать летние террасы «без оформления земельно-правовых отношений».

#новость

Статья дополняется
Лиана Липанова
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Evgenii Ishchenkov

8

Так они и были открыты 🤦🏻‍♂️

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Эльмин Алиев

2

Ну кроме них этому городу никто не нужен👍

Лучше открывайте потихоньку кафе и рестораны, кино с ограниченным количеством людей на один сеанс

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Филипп Балтич

1

Главное кладбища заработали! Там же можно прекрасно гулять, загорать, дышать воздухом. 

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Alexandr Blokhin

Филипп
0

Весь город построен на костях. Одно большое кладбище.

Ответить

Black Jack

0

Big_Love всегда ждет до последнего и копРирует распоряжения Собянина, спертые в Европе. Прошлые изменения они выпускали в последний день, даже в выходной.

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Erin Ratjakovsky

0

Они ж и так работали, и маски не особо народ носил на улице🤦🏻‍♀️ Итальянцы и китайцы и те уже вовсю тусуются и наслаждаются жизнь.. а Питер все никак не может остановить распространение covid.. уже в Москве даже магазины открывают😭

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