Правительство смягчило требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами — порог снизили с 60% до 40%

Его уже снижали в июне 2024 года с 80% до 60%. Крупнейшие российские экспортёры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь — 40%, сообщил кабмин.«Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — отметили в правительстве. С такой же формулировкой порог снизили в июне 2024 года — с 80% до 60%. Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами в октябре 2023 года. Требование касается нескольких групп компаний топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Список закрытый.Требование о продаже части валютной выручки действует до 30 апреля 2025 года. В конце мая 2024-го премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правкомиссия сможет выдавать экспортёрам разрешение не продавать валютную выручку по внешнеторговым контрактам, если они больше чем на 50% оплачены рублями. Деньги нужно зачислять на счета в российских банках.По данным ЦБ, в июне 2024 года чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортёров составили $14,6 млрд.#новости #экспорт
На фоне остального эта дребедень с валютной выручкой смотрится как материалы журнала Мурзилка.
А что случилось? 😊
Ну все как и предполагалось. Налоги подняли, коммуналку подняли, следующий этап - девальвация.
Теперь зелёный точно сходит на 60 💁♀️💵
Разумеется экспортёры откупали его назад, а теперь им говорят не продавайте - значит они начнут продавать 💁♀️
Всем доброе утро, кстати ☕🤗
ахаха))) так в прошлом году говорили, что все, мы отказались от оплаты за нефть в долларах. Все, доллару конец)) и так уже 30 лет байки) Тебе сколько лет еще нужно, чтобы осознать, что доллар никогда не рухнет? 100 - 200 лет?
зеленого нынче назначают