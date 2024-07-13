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Евгения Евсеева
Право

Правительство смягчило требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами — порог снизили с 60% до 40%

Его уже снижали в июне 2024 года с 80% до 60%.

  • Крупнейшие российские экспортёры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь — 40%, сообщил кабмин.
  • «Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — отметили в правительстве. С такой же формулировкой порог снизили в июне 2024 года — с 80% до 60%.
  • Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами в октябре 2023 года. Требование касается нескольких групп компаний топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Список закрытый.
  • Требование о продаже части валютной выручки действует до 30 апреля 2025 года. В конце мая 2024-го премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правкомиссия сможет выдавать экспортёрам разрешение не продавать валютную выручку по внешнеторговым контрактам, если они больше чем на 50% оплачены рублями. Деньги нужно зачислять на счета в российских банках.
  • По данным ЦБ, в июне 2024 года чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортёров составили $14,6 млрд.

#новости #экспорт

3
31
31 комментарий
Вадим Д.

На фоне остального эта дребедень с валютной выручкой смотрится как материалы журнала Мурзилка.

4
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Запопу Кусь

А что случилось? 😊

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Jackson
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Kiss1nger

Ну все как и предполагалось. Налоги подняли, коммуналку подняли, следующий этап - девальвация.

2
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Запопу Кусь

Теперь зелёный точно сходит на 60 💁‍♀️💵

Разумеется экспортёры откупали его назад, а теперь им говорят не продавайте - значит они начнут продавать 💁‍♀️

Всем доброе утро, кстати ☕🤗

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SegaBoy

ахаха))) так в прошлом году говорили, что все, мы отказались от оплаты за нефть в долларах. Все, доллару конец)) и так уже 30 лет байки) Тебе сколько лет еще нужно, чтобы осознать, что доллар никогда не рухнет? 100 - 200 лет?

2
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Курчатов

зеленого нынче назначают

1
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