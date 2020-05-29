Но работодатели смогут переводить их на другую должность или менять условия договора, предупреждая за более короткий срок.
- Минтруд подготовил проект постановления правительства об особенностях регулирования трудовых отношений в 2020 году, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили источник, близкий к правительству, и представитель министерства.
- Во время приостановки работы компании из-за «карантина» сотрудников нельзя будет отправлять в простой с сокращением зарплаты или увольнять, говорится в документе. Работник сможет уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон.
- Аптеки, продуктовые магазины, банки и другие не попавшие под ограничения компании должны оплачивать простой по действующему законодательству: не менее 2/3 ставки, если простой связан с пандемией, и не менее 2/3 средней зарплаты работника — если виноват работодатель.
- Срок уведомления сотрудника об изменении условий трудового договора или режима работы Минтруд предложил сократить с двух месяцев до двух недель — если изменения связаны с «карантином».
- Министерство также предлагает разрешить работодателям переводить сотрудников на другую работу без их согласия на срок до трёх месяцев. Сейчас это один месяц. Если новая работа требует более низкой квалификации, потребуется письменное согласие сотрудника. При этом зарплата на новом месте должна быть не ниже средней зарплаты на старом.
- Если компания решила сократить штат и срок действия уведомления заканчивается во время «карантина», уволить сотрудников можно будет только на следующий день после снятия ограничений.
- В мае Госдума приняла закон, по которому правительство сможет уточнять регулирование трудовых отношений в период пандемии. Теперь предложения Минтруда рассмотрит специальная комиссия, после чего документ отправят правительству.
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Даниил Лепетков
Предлагаю запретить Минтруду что-либо запрещать
Тимофей Фортунатов
Ха. Хаха. Хахахаха ХАХАХАХАХА. Не, реально, они действительно не в этом обществе живут где-то. Как бы у нас увольняют в стране с формулировкой «пиши заявление по собственному» и всё))))))
Денис ДемидовТимофей
В больших компаниях так давно не делают, только в маленьких, редко в средних.
Тимофей ФортунатовДенис
Да что Вы говорите?😆
Денис ДемидовТимофей
У вас будут пруфы?
Тимофей ФортунатовДенис
Аэрофлот. 20 диспетчеров транзита уволены без сокращения с принуждением написать по собственному.
Миллион таких примеров, в личном опыте тоже имеются. Вы тоже где-то в вымышленном мире живёте, судя по всему.
Мои родственники работали в госорганах. Заставили написать по собственному во время реорганизации. Продолжать?
Alex SomoffТимофей
А что значит с принуждением? Их что там били?
А оральным сексом их заняться не смогли принудить?
Вы пруфы принесли или очередную историю для тематического вечера?
ТимофейAlex
С принуждением – это значит «либо пиши по собственному, либо уволим по статье (найдём за что), а ты потом в судах доказывай до посинения, что ты не верблюд, нам пох». По-моему, очевидная логика, нет?
Alex SomoffТимофей
Это называется не с принуждением а на лоха.
ТимофейAlex
Для кого как. Но мы друг друга поняли.
Alex SomoffТимофей
Хз, я вот не понял как можно на такое повестись, тем более с нашим ТК.
Тут никто не поможет, если сотрудник не знает своих прав и не готов их остаивать.
Я удивлен, что вместе с заявлением с них денег еще не взяли за увольнение - а чо, доплачивай, или статья, суды-верблюды.
АлександрТимофей
Так в гос структуре там все рыло в пух засунули.
И как пишется *найдем за что* там и искать не нужно.
Или есть такие святые как гаишник с нашей раши?
Павел ЕгоровТимофей
Это какая-то расширенная версия "Ребята, все завтра приходят на субботник, а кто не придет - не допустим к защите диплома"?
Денис ДемидовТимофей
Я про гос. органы и гос. компании ничего не говорил, эти живут в собственном правовом поле, я про частный крупный бизнес, который задрючили конкретно, он давно все соблюдает по ТК РФ
ТимофейДенис
Ага. Особенно в Москве, особенно с серыми зп в большинстве случаев, особенно с беспределом, описанным выше. Не будьте наивным.
Денис ДемидовТимофей
В каких крупных компаниях серые ЗП сейчас?
F MasДенис
Да во всех, вы как в другом мире
Денис ДемидовF
Вы уверены, или в прошлом застряли?
Alex SomoffF
Ну хоть одну
Давай помогу, вот список крупнейших,
https://www.forbes.ru/rating/383547-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2019-reyting-forbes#all_rating
В каких из них серые зарплаты?
Тимофей ФортунатовДенис
Я уж молчу про тот факт, что даже если бы Ваше утверждение было верным, а это, увы, далеко не так, – у нас и из государственных организаций увольняют людей по этой же схеме, про коммерческие вообще молчу, размер тут не при чём и ни на что не влияет, – то большинство работоспособных людей работают как раз в предприятиях среднего и малого сегментов.
Денис ДемидовТимофей
Пруфов не будет?
Тимофей ФортунатовДенис
Научитесь гуглом пользоваться – будут Вам пруфы.
Vl AlДенис
Недавний пример. Контора на 50 человек. Все написали "по собственному".
Денис ДемидовVl
Как это противоречит моему комменту? Или для вас 50 чел. это большая компания?
Vl AlДенис
В здешних краях - средние от 50 до 200.
Денис ДемидовVl
редко в средних.
Vl AlДенис
Со всякими вариантами. В одной конторе все разом ушли в неоплачиваемый отпуск на два месяца (апрель, май).
Денис ДемидовVl
В крупняке такого давно нет, он будет вынужден это все соблюдать.
Yuri AhmedovДенис
Спорное заявление.
Volodya Agadzhanov
Опоздали месяца на полтора!...
Денис ДемидовVolodya
Вы думаете это последний недокарантин?
Volodya AgadzhanovДенис
Если так думать, тогда они впереди планеты всей!
Денис ДемидовVolodya
Как минимум, осенью что-то еще будет, в следующем году не исключено, цена на нефть не предсказуема.
Volodya AgadzhanovДенис
Ничего не будет осенью. Там выборы у дональда бенедиктовича шумиха не нужна никому будет.
Вадим ЗагребневVolodya
Ноябрь-декабрь 2020 вторая волна. Скриньте.
Сергей НизовцевVolodya
Теперь у компаний будет стимул не нанимать обратно.
Александр Алмазов
Когда уже **** тучу людей слили просто в бездну. 👏
Георгий Беглорян
Так пандемия же кончилась. Парад будет и все такое.
Денис ДемидовГеоргий
Вы думаете, это последний раз нефть обвалилась?
Георгий БеглорянДенис
Думаю что Минтруд просто делает заявление направленные на поддержку политики партии Едра, мол все хорошо и для людей, и пандемии у нас нет с кризисом.
SyzygyДенис
Да ей некуда уже особо обваливаться, по 20 долларов точно не будет.
Денис ДемидовSyzygy
На протяжении 1948—1970 годов цена сохранялась в пределах 2,5-3 долларов за баррель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
Alexey Bo
Как в сказке из детства про запятую, только с примером "Сократить нельзя оставить".
Дмитрий Ка
Вóвремя, конечно.
Yan Purvenes
Карантин? Снова пыль в глаза) Офицально карантина не было в стране. Были предписания типа карантина, только тех кого подозревали или болел.
Yan Purvenes
Минтруд это делает на фоне разговоров об очередном поборе с з/п. Почему работник снова должен быть виноват и почему государство не берет на себя это бремя? У нас как будто каждый код карнтины)
Alex Kuz
Ну все мелкие уйдут в серую зону, будут через прокладки оформлять большинство сотрудников. Кто сможет, будет подряд заключать с самозанятыми, где это применимо.
Ware WowAlex
мелкие оттуда не выходили.
а вообще странное предложение. они предлагают сразу банкротиться что ли?
alex twit
https://media1.tenor.com/images/47ade8930e7635401b6ba2f4c3a0d4e2/tenor.gif?itemid=10355506
Даниил Себастьянов
компенсируйте тогда простои, чё
Константин Босов
Ещё один закон для обсуждения бабками у подъезда, безжалостный и беспощадный, как и все принятое думой за последние 20 лет, кроме материнского капитала и присоединения Крыма...
Yuri Ahmedov
Четко. Внатуре класс