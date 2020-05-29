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Галина Мубаракшина
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Минтруд предложил запретить увольнение сотрудников во время «карантина» по инициативе компании Материал редакции

Но работодатели смогут переводить их на другую должность или менять условия договора, предупреждая за более короткий срок.

  • Минтруд подготовил проект постановления правительства об особенностях регулирования трудовых отношений в 2020 году, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили источник, близкий к правительству, и представитель министерства.
  • Во время приостановки работы компании из-за «карантина» сотрудников нельзя будет отправлять в простой с сокращением зарплаты или увольнять, говорится в документе. Работник сможет уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон.
  • Аптеки, продуктовые магазины, банки и другие не попавшие под ограничения компании должны оплачивать простой по действующему законодательству: не менее 2/3 ставки, если простой связан с пандемией, и не менее 2/3 средней зарплаты работника — если виноват работодатель.
  • Срок уведомления сотрудника об изменении условий трудового договора или режима работы Минтруд предложил сократить с двух месяцев до двух недель — если изменения связаны с «карантином».
  • Министерство также предлагает разрешить работодателям переводить сотрудников на другую работу без их согласия на срок до трёх месяцев. Сейчас это один месяц. Если новая работа требует более низкой квалификации, потребуется письменное согласие сотрудника. При этом зарплата на новом месте должна быть не ниже средней зарплаты на старом.
  • Если компания решила сократить штат и срок действия уведомления заканчивается во время «карантина», уволить сотрудников можно будет только на следующий день после снятия ограничений.
  • В мае Госдума приняла закон, по которому правительство сможет уточнять регулирование трудовых отношений в период пандемии. Теперь предложения Минтруда рассмотрит специальная комиссия, после чего документ отправят правительству.

#новость #минтруд #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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Даниил Лепетков

38

Предлагаю запретить Минтруду что-либо запрещать

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Тимофей Фортунатов

21

Ха. Хаха. Хахахаха ХАХАХАХАХА. Не, реально, они действительно не в этом обществе живут где-то. Как бы у нас увольняют в стране с формулировкой «пиши заявление по собственному» и всё))))))

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Денис Демидов

Тимофей
0

В больших компаниях так давно не делают, только в маленьких, редко в средних.

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Тимофей Фортунатов

Денис
2

Да что Вы говорите?😆

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Денис Демидов

Тимофей
0

У вас будут пруфы?

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Тимофей Фортунатов

Денис
9

Аэрофлот. 20 диспетчеров транзита уволены без сокращения с принуждением написать по собственному.

Миллион таких примеров, в личном опыте тоже имеются. Вы тоже где-то в вымышленном мире живёте, судя по всему.

Мои родственники работали в госорганах. Заставили написать по собственному во время реорганизации. Продолжать?

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Alex Somoff

Тимофей
2

А что значит с принуждением? Их что там били?
А оральным сексом их заняться не смогли принудить?
Вы пруфы принесли или очередную историю для тематического вечера?

Ответить

Тимофей

Alex
7

С принуждением – это значит «либо пиши по собственному, либо уволим по статье (найдём за что), а ты потом в судах доказывай до посинения, что ты не верблюд, нам пох». По-моему, очевидная логика, нет?

Ответить

Alex Somoff

Тимофей
–2

Это называется не с принуждением а на лоха.

Ответить

Тимофей

Alex
0

Для кого как. Но мы друг друга поняли.

Ответить

Alex Somoff

Тимофей
0

Хз, я вот не понял как можно на такое повестись, тем более с нашим ТК.
Тут никто не поможет, если сотрудник не знает своих прав и не готов их остаивать. 
Я удивлен, что вместе с заявлением с них денег еще не взяли за увольнение - а чо, доплачивай, или статья, суды-верблюды.

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Александр

Тимофей
0

Так в гос структуре там все рыло в пух засунули.
И как пишется *найдем за что* там и искать не нужно.
Или есть такие святые как гаишник с нашей раши?

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Павел Егоров

Тимофей
0

Это какая-то расширенная версия "Ребята, все завтра приходят на субботник, а кто не придет - не допустим к защите диплома"?

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Денис Демидов

Тимофей
0

Я про гос. органы и гос. компании ничего не говорил, эти живут в собственном правовом поле, я про частный крупный бизнес, который задрючили конкретно, он давно все соблюдает по ТК РФ

Ответить

Тимофей

Денис
2

Ага. Особенно в Москве, особенно с серыми зп в большинстве случаев, особенно с беспределом, описанным выше. Не будьте наивным.

Ответить

Денис Демидов

Тимофей
1

В каких крупных компаниях серые ЗП сейчас?

Ответить

F Mas

Денис
0

Да во всех, вы как в другом мире

Ответить

Денис Демидов

F
0

Вы уверены, или в прошлом застряли?

Ответить

Alex Somoff

F
0

Ну хоть одну
Давай помогу, вот список крупнейших,
https://www.forbes.ru/rating/383547-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2019-reyting-forbes#all_rating

В каких из них серые зарплаты?

Ответить

Тимофей Фортунатов

Денис
1

Я уж молчу про тот факт, что даже если бы Ваше утверждение было верным, а это, увы, далеко не так, – у нас и из государственных организаций увольняют людей по этой же схеме, про коммерческие вообще молчу, размер тут не при чём и ни на что не влияет, – то большинство работоспособных людей работают как раз в предприятиях среднего и малого сегментов.

Ответить

Денис Демидов

Тимофей
–1

Пруфов не будет? 

Ответить

Тимофей Фортунатов

Денис
2

Научитесь гуглом пользоваться – будут Вам пруфы.

Ответить

Vl Al

Денис
1

Недавний пример. Контора на 50 человек. Все написали "по собственному".

Ответить

Денис Демидов

Vl
–1

Как это противоречит моему комменту? Или для вас 50 чел. это большая компания?

Ответить

Vl Al

Денис
1

В здешних краях - средние от 50 до 200.

Ответить

Денис Демидов

Vl
0

редко в средних.

Ответить

Vl Al

Денис
0

Со всякими вариантами. В одной конторе все разом ушли в неоплачиваемый отпуск на два месяца (апрель, май).

Ответить

Денис Демидов

Vl
–1

В крупняке такого давно нет, он будет вынужден это все соблюдать.

Ответить

Yuri Ahmedov

Денис
0

Спорное заявление. 

Ответить

Volodya Agadzhanov

8

Опоздали месяца на полтора!...

Ответить

Денис Демидов

Volodya
0

Вы думаете это последний недокарантин? 

Ответить

Volodya Agadzhanov

Денис
0

Если так думать, тогда они впереди планеты всей!

Ответить

Денис Демидов

Volodya
0

Как минимум, осенью что-то еще будет, в следующем году не исключено, цена на нефть не предсказуема.

Ответить

Volodya Agadzhanov

Денис
1

Ничего не будет осенью. Там выборы у дональда бенедиктовича шумиха не нужна никому будет.

Ответить

Вадим Загребнев

Volodya
1

Ноябрь-декабрь 2020 вторая волна. Скриньте.

Ответить

Сергей Низовцев

Volodya
0

Теперь у компаний будет стимул не нанимать обратно.

Ответить

Александр Алмазов

4

Когда уже **** тучу людей слили просто в бездну. 👏

Ответить

Георгий Беглорян

3

Так пандемия же кончилась. Парад будет и все такое. 

Ответить

Денис Демидов

Георгий
0

Вы думаете, это последний раз нефть обвалилась? 

Ответить

Георгий Беглорян

Денис
0

Думаю что Минтруд просто делает заявление направленные на поддержку политики партии Едра, мол все хорошо и для людей, и пандемии у нас нет с кризисом.  

Ответить

Syzygy

Денис
0

Да ей некуда уже особо обваливаться, по 20 долларов точно не будет.

Ответить

Денис Демидов

Syzygy
0

На протяжении 1948—1970 годов цена сохранялась в пределах 2,5-3 долларов за баррель

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C

Ответить

Alexey Bo

2

Как в сказке из детства про запятую, только с примером "Сократить нельзя оставить".

Ответить

Дмитрий Ка

1

Вóвремя, конечно.

Ответить

Yan Purvenes

1

Карантин? Снова пыль в глаза) Офицально карантина не было в стране. Были предписания типа карантина, только тех кого подозревали или болел.

Ответить

Yan Purvenes

1

Минтруд это делает на фоне разговоров об очередном поборе с з/п. Почему работник снова должен быть виноват и почему государство не берет на себя это бремя? У нас как будто каждый код карнтины)

Ответить

Alex Kuz

0

Ну все мелкие уйдут в серую зону, будут через прокладки оформлять большинство сотрудников. Кто сможет, будет подряд заключать с самозанятыми, где это применимо.

Ответить

Ware Wow

Alex
0

мелкие оттуда не выходили.
а вообще странное предложение. они предлагают сразу банкротиться что ли?

Ответить

alex twit

0

https://media1.tenor.com/images/47ade8930e7635401b6ba2f4c3a0d4e2/tenor.gif?itemid=10355506

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Даниил Себастьянов

0

компенсируйте тогда простои, чё

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Константин Босов

0

Ещё один закон для обсуждения бабками у подъезда, безжалостный и беспощадный, как и все принятое думой за последние 20 лет, кроме материнского капитала и присоединения Крыма...

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Yuri Ahmedov

0

Четко. Внатуре класс

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