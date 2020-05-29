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Лиана Липанова
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Власти Московской области анонсировали открытие парикмахерских с 3 июня Материал редакции

Иначе индустрия превращается «уже в подпольный бизнес», объяснил губернатор.

  • Власти Московской области планируют открыть парикмахерские в регионе с 3 июня, сообщил в эфире канала «Россия 1» губернатор Андрей Воробьёв.
  • Власти разработают новый стандарт санитарных норм. В частности, клиент и мастер должны быть в масках.
  • Индустрия превращается «в какой-то уже подпольный бизнес» — мастера ездят по домам, объяснил Воробьёв решение открыть парикмахерские.
  • С 29 мая в регионе также снимается часть ограничений: открываются МФЦ, строительные магазины, магазины площадью до 400 м² и наличием отдельного входа, а также парки и библиотеки.
  • Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня.

#новость

Лиана Липанова
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Петр Алешин

7

Теперь ожидаем 3 числа, пробки в сторону области😂

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Arthur Niazyan

Петр
11

В городе тоже подпольно все стригутся. Только не говорите бордюрычу, он думает мы изучаем график прогулок, д.б.

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Laugh Radiant

Arthur
3

А я пока жду (( салон закрыт, а номера телефона моего мастера у меня нет. Идти к другой не хочется, не зная как она стрижёт.

Ответить

Vladislav Eliseev

Arthur
0

Вы не поверите, но не только стригутся. Пока наш неуважаемый мэр пилит соцмониторинг и выдумывает сравнительно нечестные способы отжима последних денег с инвалидов, прикованных к постелям и автолюбителей,  подсуетились предприимчивые парни и организуют домашние фитнес центры, а куда деваться, если ты на пике формы и херачил как проклятый, чтобы этого достичь. Цены весьма приемлемые: от 1500 до 5000 рублей за тренировку в зависимости от уровня "клуба" и окружения. Да, и всякая другая подпольная жизнь из Москвы никуда в общем-то и не уходила. Просто перешла в другою плоскость. Зачем уничтожили МСБ никто так и не может объяснить. 

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Vladislav Eliseev

Петр
3

У меня машинка есть. Пять минут и как новенький. Эффективно, быстро, недорого. Рекомендую. 

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Pavel Voronkov

8

Клиент не может быть в маске, что за бред, под маску будут лететь волосы, а те в дыхание

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Vladislav Eliseev

Pavel
3

А это никого не интересует в общем-то. Должен быть и точка. РПН сказал, теперь такие правила. Не нравится - продолжай по клиентам кататься. Власть впала в кому просто и не понимает что творит. Но все молчат, значит давление пока приемлемо. 

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Sergey Ezepenko

Pavel
2

Поддерживаю. Меня стригли дома, в маске нереально сидеть

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Aleks J Popov

4

Стрижка в маске, это как педикюр в галошах.

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Юлия Лисс

2

1. Когда в Москве откроются в таком случае? После 14? Или вообще к июлю?)) Люди ездят по домам потому что иначе никак. Кому-то нужны услуги, кому-то деньги на жизнь. Салоны вряд ли оплачивают ЗП мастерам, там чаще идёт просто процент от стрижек.
2. Ни мастер, ни клиент не смогут сидеть в масках и перчатках. Если перчатки ещё можно снять, то в маске тупо жарко и невозможно дышать (даже в магазине хочется ее снять уже через минуту). Как написали выше, под неё так же могут лететь волосы и попадать в нос.
3. С такими условиями для бизнеса и «поддержкой» от государства — подпольный бизнес это единственный вариант, для обеспечения жизни. За квартиру платить надо, кушать надо, а есть те у кого ипотеки, кредиты и дети. Деньги просто так не появляются, увы.

Очень хочется, чтобы это все скорее закончилось и все сферы заработали как и прежде. Хотя такого уже не будет, многие начинающие или, как говорят, «слабые игроки» с рынка уже ушли...

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alex twit

2

З Б С

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Arthur Niazyan

alex
1

Ну да, Воробьёв теперь не выглядит среди них придурком. Респект.

Ответить

Sasha Bochkin

Arthur
0

Вот кафе бы открыл, тогда был бы респект

Ответить

Arthur Niazyan

Sasha
–1

Столичные не поймут, обидятся

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Василий Русаков

0
Ответить

Michael Shramko

0

Наконец-то побрею бобра. Шел второй месяц..

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Александр Алмазов

–1

Ку-ку епта, все на стрижку 🤣 давно пора.

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