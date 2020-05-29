Иначе индустрия превращается «уже в подпольный бизнес», объяснил губернатор.
- Власти Московской области планируют открыть парикмахерские в регионе с 3 июня, сообщил в эфире канала «Россия 1» губернатор Андрей Воробьёв.
- Власти разработают новый стандарт санитарных норм. В частности, клиент и мастер должны быть в масках.
- Индустрия превращается «в какой-то уже подпольный бизнес» — мастера ездят по домам, объяснил Воробьёв решение открыть парикмахерские.
- С 29 мая в регионе также снимается часть ограничений: открываются МФЦ, строительные магазины, магазины площадью до 400 м² и наличием отдельного входа, а также парки и библиотеки.
- Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня.
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Петр Алешин
Теперь ожидаем 3 числа, пробки в сторону области😂
Arthur NiazyanПетр
В городе тоже подпольно все стригутся. Только не говорите бордюрычу, он думает мы изучаем график прогулок, д.б.
Laugh RadiantArthur
А я пока жду (( салон закрыт, а номера телефона моего мастера у меня нет. Идти к другой не хочется, не зная как она стрижёт.
Vladislav EliseevArthur
Вы не поверите, но не только стригутся. Пока наш неуважаемый мэр пилит соцмониторинг и выдумывает сравнительно нечестные способы отжима последних денег с инвалидов, прикованных к постелям и автолюбителей, подсуетились предприимчивые парни и организуют домашние фитнес центры, а куда деваться, если ты на пике формы и херачил как проклятый, чтобы этого достичь. Цены весьма приемлемые: от 1500 до 5000 рублей за тренировку в зависимости от уровня "клуба" и окружения. Да, и всякая другая подпольная жизнь из Москвы никуда в общем-то и не уходила. Просто перешла в другою плоскость. Зачем уничтожили МСБ никто так и не может объяснить.
Vladislav EliseevПетр
У меня машинка есть. Пять минут и как новенький. Эффективно, быстро, недорого. Рекомендую.
Pavel Voronkov
Клиент не может быть в маске, что за бред, под маску будут лететь волосы, а те в дыхание
Vladislav EliseevPavel
А это никого не интересует в общем-то. Должен быть и точка. РПН сказал, теперь такие правила. Не нравится - продолжай по клиентам кататься. Власть впала в кому просто и не понимает что творит. Но все молчат, значит давление пока приемлемо.
Sergey EzepenkoPavel
Поддерживаю. Меня стригли дома, в маске нереально сидеть
Aleks J Popov
Стрижка в маске, это как педикюр в галошах.
Юлия Лисс
1. Когда в Москве откроются в таком случае? После 14? Или вообще к июлю?)) Люди ездят по домам потому что иначе никак. Кому-то нужны услуги, кому-то деньги на жизнь. Салоны вряд ли оплачивают ЗП мастерам, там чаще идёт просто процент от стрижек.
2. Ни мастер, ни клиент не смогут сидеть в масках и перчатках. Если перчатки ещё можно снять, то в маске тупо жарко и невозможно дышать (даже в магазине хочется ее снять уже через минуту). Как написали выше, под неё так же могут лететь волосы и попадать в нос.
3. С такими условиями для бизнеса и «поддержкой» от государства — подпольный бизнес это единственный вариант, для обеспечения жизни. За квартиру платить надо, кушать надо, а есть те у кого ипотеки, кредиты и дети. Деньги просто так не появляются, увы.
Очень хочется, чтобы это все скорее закончилось и все сферы заработали как и прежде. Хотя такого уже не будет, многие начинающие или, как говорят, «слабые игроки» с рынка уже ушли...
alex twit
З Б С
Arthur Niazyanalex
Ну да, Воробьёв теперь не выглядит среди них придурком. Респект.
Sasha BochkinArthur
Вот кафе бы открыл, тогда был бы респект
Arthur NiazyanSasha
Столичные не поймут, обидятся
Василий Русаков
Michael Shramko
Наконец-то побрею бобра. Шел второй месяц..
Александр Алмазов
Ку-ку епта, все на стрижку 🤣 давно пора.