Российская компания зарегистрировала исключительное право на бренд в нескольких классах до 2025 года.
- Facebook Technologies 28 апреля подала в Суд по интеллектуальным правам иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Oculus к петербургскому ООО «Эко», обратил внимание «Коммерсантъ».
- В марте 2014 года Facebook купила компанию Oculus VR за $2 млрд и выпускает под брендом Oculus гарнитуру виртуальной реальности. Компания уже зарегистрировала в России несколько товарных знаков со словом Oculus, напоминает газета.
- Российская «Эко» в апреле 2015 года подала заявку на регистрацию товарного знака «Окулюс»/Oculus для других классов, включая компьютерные игры, лекарства, растения, сауны и уход за животными. Бренд зарегистрирован в декабре 2016 года, а исключительное право действует до 29 апреля 2025 года, отмечает «Коммерсантъ».
- «Эко» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2008 году, указывает издание. На домене компании ранее размещался интернет-магазин товаров для дома и косметики. В компании не ответили на запрос «Коммерсанта».
- Заседание назначено на 15 июня. «Если ответчик не представит доказательств использования товарного знака для соответствующих услуг за прошедшие три года, а Faсebook докажет добросовестную заинтересованность в его использовании, то иск будет удовлетворен», — объяснил старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.
- Facebook, возможно, опасается выводить на российский рынок своё устройство под тем же названием — владелец знака может дорого перепродать его сторонней компании, которая и займется преследованием за его использование, предположил зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.
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бонч
Вот Facebook будет удивлён, когда столкнется с Российским судом:)))
Karmikadбонч
Почему?
Ильяс ГарифуллинKarmikad
Цукерберга прямо в зале суда заластают, посадят за экстремизм, оскорблении чувств верующих, распространение порнографии и отнимут Фейсбук.
Arthur Niazyanбонч
Цукерберг судье позвонит
Laugh Radiant
Заходит Facebook в российский суд, а ему говорят, — с вас 4 миллиона.
Станислав Кудрявцев
Всякие судебные казусы случаются, когда вопросы касаются приближенных президента, а тут какой интернет магазин, в общем думаю судебная система отработает как должна...