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Право
Лиана Липанова
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Facebook подала иск о досрочном прекращении прав на бренд Oculus к петербургской компании «Эко» Материал редакции

Российская компания зарегистрировала исключительное право на бренд в нескольких классах до 2025 года.

  • Facebook Technologies 28 апреля подала в Суд по интеллектуальным правам иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Oculus к петербургскому ООО «Эко», обратил внимание «Коммерсантъ».
  • В марте 2014 года Facebook купила компанию Oculus VR за $2 млрд и выпускает под брендом Oculus гарнитуру виртуальной реальности. Компания уже зарегистрировала в России несколько товарных знаков со словом Oculus, напоминает газета.
  • Российская «Эко» в апреле 2015 года подала заявку на регистрацию товарного знака «Окулюс»/Oculus для других классов, включая компьютерные игры, лекарства, растения, сауны и уход за животными. Бренд зарегистрирован в декабре 2016 года, а исключительное право действует до 29 апреля 2025 года, отмечает «Коммерсантъ».
  • «Эко» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2008 году, указывает издание. На домене компании ранее размещался интернет-магазин товаров для дома и косметики. В компании не ответили на запрос «Коммерсанта».
  • Заседание назначено на 15 июня. «Если ответчик не представит доказательств использования товарного знака для соответствующих услуг за прошедшие три года, а Faсebook докажет добросовестную заинтересованность в его использовании, то иск будет удовлетворен», — объяснил старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.
  • Facebook, возможно, опасается выводить на российский рынок своё устройство под тем же названием — владелец знака может дорого перепродать его сторонней компании, которая и займется преследованием за его использование, предположил зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.

#новость #facebook #oculus

Лиана Липанова
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6 комментариев
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бонч

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Вот Facebook будет удивлён, когда столкнется с Российским судом:)))

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Karmikad

бонч
2

Почему?

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Ильяс Гарифуллин

Karmikad
0

Цукерберга прямо в зале суда заластают, посадят за экстремизм, оскорблении  чувств верующих, распространение порнографии и отнимут Фейсбук. 

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Arthur Niazyan

бонч
0

Цукерберг судье позвонит

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Laugh Radiant

1

Заходит Facebook в российский суд, а ему говорят, — с вас 4 миллиона.

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Станислав Кудрявцев

0

Всякие судебные казусы случаются, когда вопросы касаются приближенных президента, а тут какой интернет магазин, в общем думаю судебная система отработает как должна...

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