Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Документ напрямую запрещает оборот криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и рекламу.
Власти представили ко второму чтению новую версию законопроекта о регулировании криптовалют в России спустя два года после первого чтения, обратил внимание «Коммерсантъ». Депутаты рассмотрят проект осенью 2020 года.
Минфин представил документ в январе 2018 года и внёс его в Госдуму в марте. С тех пор законопроект прошёл только первое чтение.
Согласно нововведениям, в России запрещается оборот основных мировых криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, включая биткойн и эфир, а также их майнинг и реклама. При этом работать с криптовалютой на зарубежных площадках не запрещается, объяснил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Криптовалюту можно передать по наследству, однако дарить близкому родственнику или получать в результате раздела имущества запрещается, указывает «Коммерсантъ». Документ также предполагает судебную защиту для владельцев криптовалют, но нужно отчитаться властям об их наличии.
Участники рынка новыми правила недовольны, отмечает газета.
Законопроект полностью блокирует легальную продажу основных криптовалют в России, отмечает партнёр Taxology Михаил Успенский.
Оборот рынка криптовалют в мире достигает около $15 млрд в сутки, 10% из них приходится на русскоязычные проекты, подсчитала Российская ассоциация криптовалют и блокчейна.
В качестве компромисса эксперты предложили сделать исключения для отдельных регионов, пишет газета. «Это будет эксперимент для власти и бизнеса, в котором можно в отдельных регионах делать исключение из общего законодательства и под пристальным надзором регулятора криптопроекты смогут работать», — заявил член исполкома московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Кроме того, участники рынка опасаются, что запрет на распространение информации об организации или осуществлении выпуска может касаться любых публикаций в СМИ и соцсетях и предлагают уточнить формулировки.
А как они будут это все отслеживать?
Как и запрещать Телеграмм - выделить деньги, списать и после сообщить что это невозможно, потому что и сами госслужащие оказывается используют крипту 😂
Печаль . Где бот Дурова??? Пусть ответит нормально всем
Он не регулируется внутренним органом.
Если разрешить крипту, то придется меньше печатать необеспеченных рублей, значит придется увеличивать налоги, как тогда всем рассказывать об одних из самых низких в мире налогах?
«В качестве компромисса эксперты предложили сделать исключение для некоторых регионов»
Майнинг ферма дерепаски будет работать. Кому надо тем можно.
Скоро использовать даже слова в речи «не регулируемые внутренним органом» будут запрещены на территории РФ, а так же запрет на передачу этих слов и рекламировать свои выражения.
09.09.2029 ГосЦиркДума РФ
Ничего нового. Если не можешь понять, надо запретить.
Пока весь мир идет семимильными шагами по прямой дороге будущего, Россия, видимо, решила срезать через болото.
Либра с граммом решили свалить с этой планеты и на выходных начали движение в этом направлении :)
Блоги компаний
Показать еще