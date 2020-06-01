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Лиана Липанова
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Депутаты предложили новую версию законопроекта о цифровых активах — с запретом на оборот мировых криптовалют в России Материал редакции

Документ напрямую запрещает оборот криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и рекламу.

14 комментариев
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Власти представили ко второму чтению новую версию законопроекта о регулировании криптовалют в России спустя два года после первого чтения, обратил внимание «Коммерсантъ». Депутаты рассмотрят проект осенью 2020 года.

Минфин представил документ в январе 2018 года и внёс его в Госдуму в марте. С тех пор законопроект прошёл только первое чтение.

Согласно нововведениям, в России запрещается оборот основных мировых криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, включая биткойн и эфир, а также их майнинг и реклама. При этом работать с криптовалютой на зарубежных площадках не запрещается, объяснил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Криптовалюту можно передать по наследству, однако дарить близкому родственнику или получать в результате раздела имущества запрещается, указывает «Коммерсантъ». Документ также предполагает судебную защиту для владельцев криптовалют, но нужно отчитаться властям об их наличии.

Участники рынка новыми правила недовольны, отмечает газета.

Законопроект о цифровой валюте не предполагает механизма, позволяющего владельцу цифровой валюты реализовать этот актив. С учетом того что в настоящее время нет запрета на обращение криптовалюты в России, отсутствие такого механизма повлечет необоснованное ограничение прав граждан и бизнеса.

из письма Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий к Минэкономики

Законопроект полностью блокирует легальную продажу основных криптовалют в России, отмечает партнёр Taxology Михаил Успенский.

Оборот рынка криптовалют в мире достигает около $15 млрд в сутки, 10% из них приходится на русскоязычные проекты, подсчитала Российская ассоциация криптовалют и блокчейна.

В качестве компромисса эксперты предложили сделать исключения для отдельных регионов, пишет газета. «Это будет эксперимент для власти и бизнеса, в котором можно в отдельных регионах делать исключение из общего законодательства и под пристальным надзором регулятора криптопроекты смогут работать», — заявил член исполкома московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Кроме того, участники рынка опасаются, что запрет на распространение информации об организации или осуществлении выпуска может касаться любых публикаций в СМИ и соцсетях и предлагают уточнить формулировки.

#новость #блокчейн #криптовалюты

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Юрий Коршев

1

А как они будут это все отслеживать?

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Hassan Dakh

Юрий
4

Как и запрещать Телеграмм - выделить деньги, списать и после сообщить что это невозможно, потому что и сами госслужащие оказывается используют крипту 😂

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Игорь Крафт

2

Печаль . Где бот Дурова??? Пусть ответит нормально всем

Ответить

Hassan Dakh

Игорь
0

Он не регулируется внутренним органом.

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kei gelfer

Hassan
0

Ему не нужно. Пусть ответит внешним органом

Ответить

Денис Демидов

1

Если разрешить крипту, то придется меньше печатать необеспеченных рублей, значит придется увеличивать налоги, как тогда всем рассказывать об одних из самых низких в мире налогах?

Ответить

Александр Чумаров

1

«В качестве компромисса эксперты предложили сделать исключение для некоторых регионов»
Майнинг ферма дерепаски будет работать. Кому надо тем можно.

Ответить

Hassan Dakh

0

Скоро использовать даже слова в речи «не регулируемые внутренним органом» будут запрещены на территории РФ, а так же запрет на передачу этих слов и рекламировать свои выражения.
09.09.2029 ГосЦиркДума РФ

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Иван Сотников

0

Похоронили нахер

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Vl Al

0

Всех закладчиков переловили. Теперь мамкиных шахтеров будут ловить.

Ответить

Andrew Alexeyev

0

Ничего нового. Если не можешь понять, надо запретить.
Пока весь мир идет семимильными шагами по прямой дороге будущего, Россия, видимо, решила срезать через болото.

Ответить

Make Luv

Andrew
0

Ну, либра с грамом наглядно показали, куда идет весь мир.

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Valeryi Ozarnichuk

Make
0

Либра с граммом решили свалить с этой планеты и на выходных начали движение в этом направлении :)

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donJorhe .

0

Обычная ИБД. 

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