Документ напрямую запрещает оборот криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и рекламу.

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Власти представили ко второму чтению новую версию законопроекта о регулировании криптовалют в России спустя два года после первого чтения, обратил внимание «Коммерсантъ». Депутаты рассмотрят проект осенью 2020 года.

Минфин представил документ в январе 2018 года и внёс его в Госдуму в марте. С тех пор законопроект прошёл только первое чтение.

Согласно нововведениям, в России запрещается оборот основных мировых криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, включая биткойн и эфир, а также их майнинг и реклама. При этом работать с криптовалютой на зарубежных площадках не запрещается, объяснил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Криптовалюту можно передать по наследству, однако дарить близкому родственнику или получать в результате раздела имущества запрещается, указывает «Коммерсантъ». Документ также предполагает судебную защиту для владельцев криптовалют, но нужно отчитаться властям об их наличии.

Участники рынка новыми правила недовольны, отмечает газета.

Законопроект о цифровой валюте не предполагает механизма, позволяющего владельцу цифровой валюты реализовать этот актив. С учетом того что в настоящее время нет запрета на обращение криптовалюты в России, отсутствие такого механизма повлечет необоснованное ограничение прав граждан и бизнеса. из письма Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий к Минэкономики

Законопроект полностью блокирует легальную продажу основных криптовалют в России, отмечает партнёр Taxology Михаил Успенский.

Оборот рынка криптовалют в мире достигает около $15 млрд в сутки, 10% из них приходится на русскоязычные проекты, подсчитала Российская ассоциация криптовалют и блокчейна.

В качестве компромисса эксперты предложили сделать исключения для отдельных регионов, пишет газета. «Это будет эксперимент для власти и бизнеса, в котором можно в отдельных регионах делать исключение из общего законодательства и под пристальным надзором регулятора криптопроекты смогут работать», — заявил член исполкома московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.