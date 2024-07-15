Суд продлил арест основателю агрегатора экскурсий «Спутник» Александру Киму до 21 августа 2024 года

Он проходит подозреваемым по делу о гибели восьми человек во время прогулки по подземным коллекторам в Москве.О продлении ареста автору The Edinorog Дмитрию Филонову рассказал адвокат Александра Кима. Суд отказался изменить меру пресечения на домашний арест. Других деталей о ходе дела он не привёл.«Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий, основанный Кимом. В августе 2023 года группа из восьми человек отправилась на прогулку по подземным коллекторам Неглинки в Москве. Выбраться они не смогли: проходы затопило ливнем. Среди погибших были двое несовершеннолетних.Следственный комитет завёл уголовное дело, Кима и организатора экскурсии Никиту Дубаса задержали. Ещё один подозреваемый по делу — глава компании «Авангард» Александр Лазовский. Как сообщали в СК, он улетел в ОАЭ, его объявили в розыск.С августа 2023-го Ким находится под арестом. Прокуратура предъявила ему и Дубасу обвинение по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Опрошенные РБК диггеры поясняли: организаторы экскурсии, вероятно, не учли погодные условия.Освободить Кима просили в Российском союзе туриндустрии. Там отмечали, что агрегатор лишь оказывал услуги «по информированию граждан».В июне 2024 года суд заочно арестовал четвёртого фигуранта дела — бывшего гендиректора сервиса продажи экскурсий Tripster Бориса Плотицу. По информации The Edinorog, он также уехал за границу и объявлен в международный розыск.#новости #спутник
Читайте по губам: если вы Яндекс, то вы просто предоставляете информационные услуги, в не такси. Если вы небольшой туристический маркетплейс, то хоть обложитесь со всех сторон дисклэймерами, сядете вместо любого мерчанта.
Читай по губам. Если были бы мозги, то просто убрали бы такое из базы данных. Ибо само по себе риск там больше возможного. Просто обходилось все.
В рф посадят и за просто так. Тут нет правовой системы. Только репрессивная
Организатора экскурсии максимально справедливо, а вот основателя агрегатора — честно, очень странно. Невозможно уж за всем уследить, когда у тебя сотни и тысячи этих экскурсий на сайте.
Если владелец агрегатора должен нести ответственность как этот Ким, то и стукаческий Яндекс Go тоже должен, несмотря на то, что позиционирует себя как "информационный сервис" (в кавычках).
По факту они выполняют функции агрегатора такси, потому что содержат аккаунты обеих сторон (водителей и пассажиров) и проводят расчеты между ними, а это является ключевыми функциями агрегатора.
Хотя в Яндексе и отмазываются, что «транспортные услуги оказываются партнерами сервиса», но по факту Яндекс Go выступает в роли агрегатора такси. Поэтому хуяндекс тогда должен нести ответственность за безопасность и качество услуг на равне с другими агрегаторами.
А то получается одним всё, другим закон.