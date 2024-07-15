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Артур Томилко
Право

Суд продлил арест основателю агрегатора экскурсий «Спутник» Александру Киму до 21 августа 2024 года

Он проходит подозреваемым по делу о гибели восьми человек во время прогулки по подземным коллекторам в Москве.

  • О продлении ареста автору The Edinorog Дмитрию Филонову рассказал адвокат Александра Кима. Суд отказался изменить меру пресечения на домашний арест. Других деталей о ходе дела он не привёл.
  • «Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий, основанный Кимом. В августе 2023 года группа из восьми человек отправилась на прогулку по подземным коллекторам Неглинки в Москве. Выбраться они не смогли: проходы затопило ливнем. Среди погибших были двое несовершеннолетних.
  • Следственный комитет завёл уголовное дело, Кима и организатора экскурсии Никиту Дубаса задержали. Ещё один подозреваемый по делу — глава компании «Авангард» Александр Лазовский. Как сообщали в СК, он улетел в ОАЭ, его объявили в розыск.
  • С августа 2023-го Ким находится под арестом. Прокуратура предъявила ему и Дубасу обвинение по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Опрошенные РБК диггеры поясняли: организаторы экскурсии, вероятно, не учли погодные условия.
  • Освободить Кима просили в Российском союзе туриндустрии. Там отмечали, что агрегатор лишь оказывал услуги «по информированию граждан».
  • В июне 2024 года суд заочно арестовал четвёртого фигуранта дела — бывшего гендиректора сервиса продажи экскурсий Tripster Бориса Плотицу. По информации The Edinorog, он также уехал за границу и объявлен в международный розыск.

#новости #спутник

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7 комментариев
Аарон Витте

Читайте по губам: если вы Яндекс, то вы просто предоставляете информационные услуги, в не такси. Если вы небольшой туристический маркетплейс, то хоть обложитесь со всех сторон дисклэймерами, сядете вместо любого мерчанта.

7
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Станислав

Читай по губам. Если были бы мозги, то просто убрали бы такое из базы данных. Ибо само по себе риск там больше возможного. Просто обходилось все.

1
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Алекс Ввв

В рф посадят и за просто так. Тут нет правовой системы. Только репрессивная

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Жопэ Депардье

Организатора экскурсии максимально справедливо, а вот основателя агрегатора — честно, очень странно. Невозможно уж за всем уследить, когда у тебя сотни и тысячи этих экскурсий на сайте.

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Невероятный Блондин

Если владелец агрегатора должен нести ответственность как этот Ким, то и стукаческий Яндекс Go тоже должен, несмотря на то, что позиционирует себя как "информационный сервис" (в кавычках).

По факту они выполняют функции агрегатора такси, потому что содержат аккаунты обеих сторон (водителей и пассажиров) и проводят расчеты между ними, а это является ключевыми функциями агрегатора.

Хотя в Яндексе и отмазываются, что «транспортные услуги оказываются партнерами сервиса», но по факту Яндекс Go выступает в роли агрегатора такси. Поэтому хуяндекс тогда должен нести ответственность за безопасность и качество услуг на равне с другими агрегаторами.

А то получается одним всё, другим закон.

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