В правительстве подготовили поправки о пополнении баланса мобильных номеров за наличные только по паспорту — «Ведомости»

И продаже SIM-карт только после проверки паспортных данных по базе МВД.Пополнить баланс мобильного наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить SIM-карту — после проверки данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Такие поправки в закон «О связи» подготовило Минцифры, рассказал источник «Ведомостей».Сейчас документ якобы проходит межведомственное согласование и может быть принят Госдумой до конца весенней сессии (до 4 августа 2024 года). Согласно поправкам, по данным газеты, за несоблюдение требований продавцу грозит штраф до 10 тысяч рублей за каждую SIM-карту, проданную с нарушениями.О том, что такие поправки обсуждаются, знают и источники в двух операторах «большой четвёрки». Речь идёт о поправках, направленных на решение проблемы серых SIM-карт и телефонного мошенничества. В Минцифры и МВД на момент выхода материала не ответили на запросы издания.В Роскомнадзоре заявили, что продажа анонимных SIM-карт – нарушение, «представляющее угрозу для безопасности граждан». В 2023 году около 43 млн мобильных номеров из более чем 351 млн были оформлены с нарушениями, отчитывался регулятор. В сентябре-декабре операторы прекратили оказывать услуги по 600 тысячам номеров с неустановленными владельцами.В «Билайне» и Tele2 сообщили, что поддерживают введение дополнительных требований по идентификации абонентов. В «Мегафоне» отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос газеты.По словам источника, продажи SIM-карт в официальных салонах связи регистрируются в центральной системе телекомкомпаний, которая уже подключена к СМЭВ и автоматически обменивается с ней данными. Доля же пополнения баланса мобильных наличными составляет менее 5%, оценивает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.В июне 2024 года в Госдуму внесли законопроект с поправками в закон «О связи». Согласно документу, иностранцы смогут покупать SIM-карты только при личном посещении офиса оператора и обязательном подтверждении личности с помощью биометрии. Законопроект уже прошёл первое чтение.#новости
А наличку выдавать только по справке от психиатра, из военкомата и комитета благонадёжности. Правильно.
А очередь можно занимать сразу в Пятницу, чтобы в Субботу пораньше освободиться.... 🤣
И то с возвратом
Как бы че не вышло из этого 🤣
Какое спасение от телефонного мошенничества, сразу легче станет 😅
Спам-номера в определителях (Яндекс, мтс, гетконтакт) уже давным давно помечены, как мошенники/спам. Их не блокируют почему-то.
Интересно, насколько эффективно будет - покупки симок со строгим контролем личности владельца.
Про IP телефонию не слышали?
Про продажу симок я еще понимаю, но пополнение счета наличными кому угрожает?