Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Техника
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Минцифры сообщило о приёме заявок на отсрочку от осеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 24 июля

Можно сделать это самостоятельно, работодатель проверит данные и сформирует списки.

  • Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний смогут подать заявки на отсрочку от осеннего призыва на срочную службу в армии с 22 июля по 6 августа 2024 года через Госуслуги, сообщило Минцифры.
  • Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и подтвердит их, если данные верны. Если у сотрудника нет профиля на Госуслугах или он не отправил заявку самостоятельно, компания может сама внести его в список.
  • Компании должны до 11 августа проверить данные и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. Списки можно отправлять несколько раз по мере их формирования. До 31 августа Минцифры передаст информацию Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам.
  • Специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю).
  • Также сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года. При этом требования к стажу нет, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

#новости #минцифры

4
24
24 комментария
Укладчик стекловаты

Отсрочка ахахах

7
1
1
Ответить
Griby Lenina

с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам.Это та призывная комиссия, у которой каждый третий инвалид годен?

7
Ответить
Andrey Chuguev

Это в какой стране происходит?

1
Ответить
Kiss1nger

Уже на статью наговорили.

Ответить
Aina Timo

Специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство...

То есть предполагается, что отсутствие гражданства не помеха возможности загреметь под призыв?

2
Ответить
Ed R

Какая-то извращенная логика у вас. Иностранные граждане не подпадают под призыв в принципе, соответственно, им не надо и отсрочку делать - в ней нет смысла.

1
Ответить
Запопу Кусь

🤭

1
Ответить