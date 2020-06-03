Но базы данных при продаже стоят гораздо больше, говорит эксперт.
- Минюст России опубликовал проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передаёт «Коммерсантъ». Согласно документу, штрафы за утечку персональных данных для юрлиц предлагается повысить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Для индивидуальных предпринимателей штраф увеличится с 20 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — с 10 тысяч до 100 тысяч рублей, для физлиц — с 2000 до 20 тысяч рублей.
- По данным InfoWatch, в 2019 году утечки данных в России случались на 40% чаще. На фоне «самоизоляции» и массового перехода на «удалёнку» попытки украсть данные выросли на 50%, говорит основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
- Базы данных при перепродаже в даркнете стоят гораздо больше, чем предлагаемый максимальный штраф, поэтому эта мера не предотвратит слив данных, считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
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Антон
Почему не 100млн и конфискацией имущества у виновного и его родственников до 5 поколения?
Anton Vladimirovich
А кого то штрафовали? Сбер? Госуслуги?
Кто то реально ведь заводит бизнес/ип в РФ с пнд... Я понимаю что, у кого то нет возможности, но есть упоротые)1
Сергей Щукин
Если представить себе:
- база ЕФИР'а (который планируют сделать) содержит данные на 140.000.000
- штраф за слив 500.000 рублей
- стоимость ПОЛНЫХ данных одного человека, при оплате штрафа 0,003 рубля
...не дорого
АнтонСергей
Дешёвая жизнь в нищей стране
Роман Вяткин
Это все круто. Но у меня вопрос. Это Правительство может,что-то кроме штрафов ?