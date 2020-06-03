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Право
Лиана Липанова
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Минюст предложил повысить максимальный штраф за утечку данных с 50 тысяч до 500 тысяч рублей Материал редакции

Но базы данных при продаже стоят гораздо больше, говорит эксперт.

  • Минюст России опубликовал проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передаёт «Коммерсантъ». Согласно документу, штрафы за утечку персональных данных для юрлиц предлагается повысить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • Для индивидуальных предпринимателей штраф увеличится с 20 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — с 10 тысяч до 100 тысяч рублей, для физлиц — с 2000 до 20 тысяч рублей.
  • По данным InfoWatch, в 2019 году утечки данных в России случались на 40% чаще. На фоне «самоизоляции» и массового перехода на «удалёнку» попытки украсть данные выросли на 50%, говорит основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
  • Базы данных при перепродаже в даркнете стоят гораздо больше, чем предлагаемый максимальный штраф, поэтому эта мера не предотвратит слив данных, считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

#новость #утечкиданных

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Антон

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Почему не 100млн и конфискацией имущества у виновного и его родственников до 5 поколения?

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Anton Vladimirovich

0

А кого то штрафовали? Сбер? Госуслуги?
Кто то реально ведь заводит бизнес/ип в РФ с пнд... Я понимаю что, у кого то нет возможности, но есть упоротые)1

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Сергей Щукин

0

Если представить себе:
- база ЕФИР'а (который планируют сделать) содержит данные на 140.000.000
- штраф за слив 500.000 рублей
- стоимость ПОЛНЫХ данных одного человека, при оплате штрафа 0,003 рубля

...не дорого

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Антон

Сергей
0

Дешёвая жизнь в нищей стране 

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Роман Вяткин

0

Это все круто. Но у меня вопрос. Это Правительство может,что-то кроме штрафов ?

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