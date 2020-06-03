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Лиана Липанова
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Роспотребнадзор не будет штрафовать кафе, фитнес-клубы и другой бизнес за несоблюдение рекомендаций после открытия Материал редакции

Но при обнаружении вспышки коронавируса компанию закроют на карантин.

  • Власти не будут штрафовать фитнес-клубы, салоны красоты кинотеатры и другие заведения за нарушение эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора после снятия ограничений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
  • «Следовать рекомендациям в их интересах», — добавил он. В случае обнаружения вспышки коронавируса предприятие закроют на карантин, объяснил представитель Белоусова.
  • Как и при риске распространения других заболеваний, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний, заявили на совещании с представителями бизнеса. По словам представителя Белоусова, бизнес с пониманием отнёсся к такому подходу.
  • Роспотребнадзор начал публиковать памятки с рекомендациями об организации работы после снятия ограничений в середине мая. Например, персонал магазинов должен работать в масках и перчатках, зрители в кинотеатрах должны сидеть в метре друг от друга, отели и хотели должны заселять в номера по одному или семьями, а общепит должен расставить столы на расстояние не менее 1,5 марта друг от друга.

#новость #снятиеограничений

Лиана Липанова
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26 комментариев
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Олег Багуль

5

Когда же??? Когда же фитнес-клубы начнут открывать?😤

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Sergey Ontime

Олег
16

Чтобы не ходить туда, с абонементом на спокойной душЕ)

Ответить

alex twit

Олег
2

Идите в грузчики. Лучший фитнес, я гарантирую это

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
2

Дачный фитнес лучше

Ответить

Павел Бурцев

Олег
2

Когда шл#хи депутатов станут жирными!

Ответить

Sergey Ontime

Павел
1

Тонко)

Ответить

Павел Бурцев

Sergey
0

Жизненно)

Ответить

Фабрика деда Мороза

5

Роспотребнадзор не будет штрафовать, милиционеры не будут арестовывать, а суды не будут судить негативно. Депутаты СССР работают в рабочем режиме. А далее новости Калифорнии края и погода на неделю. (Источник Сарказм Пётр)

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Вася Пражкин

2

Шел 2020 год. За "рекомендации" пока решили не штрафовать.
2021 год. За отказ в "просьбе" чиновников введена уголовная ответственность.

Ответить

Gleb Kereytov

2

Кто-нибудь внятно скажет уже когда откроют то? Банкетный залы до 50 человек откроются к концу июня!?

Ответить

Vangelis

Gleb
0

До 1 августа точно не откроют фитнес центы. 

Ответить

Sergey Ontime

0

Интересно, что с бассейнами. Все, уже никогда?

Ответить

alex twit

Sergey
4

Дождь вам для чего включили? Идите в лужах ныряйте

Ответить

Антон

1

Откроются только сильнейшие.

Ответить

Yan Purvenes

1

Рекомендации у мэров и тд заканчиваются закрытием этих сфер

Ответить

mik m

1

Самая веселая статья это точно про Россию матушку😅

Ответить

alex twit

0

Всегда это ебучее "но"

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Павел Бурцев

0

Кажется, что 3 месяца нас жёстко на е бывали!!!

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Sergei Timofeyev

Павел
0

А вы знаете, что мы даже не преодолели эпидемиологический порог в Москве? Даже на половину не преодолели. Зато всем понравились пропуска. Похорошела Москва при Собянине!

Ответить

Андрей Епанчинцев

0

Билять, покажите мне хоть 1 короновирусника? Спецом у всех спрашиваю - никто не болел. Даже друзья друзей не болели сильнее простуды сезонной

Ответить

Marat Yansaitov

Андрей
0

На пепел посмотреть хотите?)

Ответить

Sergey Ontime

Андрей
0

Погуглите список когнитивных искажений. Вот у вас одно из них.

Из реальности:
Знакомый (не виделись с февраля), 27 лет, болел, лежал больше 2 недель в больнице. Не старик, не рассказы третьих лиц.

Ответить

Sergey Ontime

Андрей
0

Про спид у себя люди тоже не рассказывают на каждом углу. Вы из отрицальщиков спида?

Ответить

Александр Казанский

Андрей
0

Подруга устроилась санитаркой, и я верю ее рассказам.

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Андрей Епанчинцев

Александр
0

У меня теща так же работает санитаркой 😏 койки занимали якобы короновирусниками, тяжёлых было за последний месяц 3. Ну и все мы знаем сколько бабла за койку с коронавирусником выделяли, мотивация понятна 😏

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Фабрика деда Мороза

Андрей
0

То, что среди ваших знакомых никто не переболел это отлично, вам нужны доказательства - это нормально для человека сомневающегося, разумного. У меня переболели несколько знакомых я изначально сам не верил. Тяжелая форма пневмонии с положительным covid тестом и КТ с выявленным поражением. Состояние описывают как очень поганое и не дай бог никому. Есть и те, кто не вытянули ситуацию... не нагнетаю, констатирую. Возможно у меня слишком большой круг общения, но я говорю - «Осторожность лучше упорного нигилизма». Будьте здоровы и хранит вас создатель.

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