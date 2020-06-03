Но при обнаружении вспышки коронавируса компанию закроют на карантин.
- Власти не будут штрафовать фитнес-клубы, салоны красоты кинотеатры и другие заведения за нарушение эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора после снятия ограничений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
- «Следовать рекомендациям в их интересах», — добавил он. В случае обнаружения вспышки коронавируса предприятие закроют на карантин, объяснил представитель Белоусова.
- Как и при риске распространения других заболеваний, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний, заявили на совещании с представителями бизнеса. По словам представителя Белоусова, бизнес с пониманием отнёсся к такому подходу.
- Роспотребнадзор начал публиковать памятки с рекомендациями об организации работы после снятия ограничений в середине мая. Например, персонал магазинов должен работать в масках и перчатках, зрители в кинотеатрах должны сидеть в метре друг от друга, отели и хотели должны заселять в номера по одному или семьями, а общепит должен расставить столы на расстояние не менее 1,5 марта друг от друга.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 26,
"likes": 1,
"favorites": 11,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 131613,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Wed, 03 Jun 2020 10:53:29 +0300",
"is_special": false }
Олег Багуль
Когда же??? Когда же фитнес-клубы начнут открывать?😤
Sergey OntimeОлег
Чтобы не ходить туда, с абонементом на спокойной душЕ)
alex twitОлег
Идите в грузчики. Лучший фитнес, я гарантирую это
Sergei Timofeyevalex
Дачный фитнес лучше
Павел БурцевОлег
Когда шл#хи депутатов станут жирными!
Sergey OntimeПавел
Тонко)
Павел БурцевSergey
Жизненно)
Фабрика деда Мороза
Роспотребнадзор не будет штрафовать, милиционеры не будут арестовывать, а суды не будут судить негативно. Депутаты СССР работают в рабочем режиме. А далее новости Калифорнии края и погода на неделю. (Источник Сарказм Пётр)
Вася Пражкин
Шел 2020 год. За "рекомендации" пока решили не штрафовать.
2021 год. За отказ в "просьбе" чиновников введена уголовная ответственность.
Gleb Kereytov
Кто-нибудь внятно скажет уже когда откроют то? Банкетный залы до 50 человек откроются к концу июня!?
VangelisGleb
До 1 августа точно не откроют фитнес центы.
Sergey Ontime
Интересно, что с бассейнами. Все, уже никогда?
alex twitSergey
Дождь вам для чего включили? Идите в лужах ныряйте
Антон
Откроются только сильнейшие.
Yan Purvenes
Рекомендации у мэров и тд заканчиваются закрытием этих сфер
mik m
Самая веселая статья это точно про Россию матушку😅
alex twit
Всегда это ебучее "но"
Павел Бурцев
Кажется, что 3 месяца нас жёстко на е бывали!!!
Sergei TimofeyevПавел
А вы знаете, что мы даже не преодолели эпидемиологический порог в Москве? Даже на половину не преодолели. Зато всем понравились пропуска. Похорошела Москва при Собянине!
Андрей Епанчинцев
Билять, покажите мне хоть 1 короновирусника? Спецом у всех спрашиваю - никто не болел. Даже друзья друзей не болели сильнее простуды сезонной
Marat YansaitovАндрей
На пепел посмотреть хотите?)
Sergey OntimeАндрей
Погуглите список когнитивных искажений. Вот у вас одно из них.
Из реальности:
Знакомый (не виделись с февраля), 27 лет, болел, лежал больше 2 недель в больнице. Не старик, не рассказы третьих лиц.
Sergey OntimeАндрей
Про спид у себя люди тоже не рассказывают на каждом углу. Вы из отрицальщиков спида?
Александр КазанскийАндрей
Подруга устроилась санитаркой, и я верю ее рассказам.
Андрей ЕпанчинцевАлександр
У меня теща так же работает санитаркой 😏 койки занимали якобы короновирусниками, тяжёлых было за последний месяц 3. Ну и все мы знаем сколько бабла за койку с коронавирусником выделяли, мотивация понятна 😏
Фабрика деда МорозаАндрей
То, что среди ваших знакомых никто не переболел это отлично, вам нужны доказательства - это нормально для человека сомневающегося, разумного. У меня переболели несколько знакомых я изначально сам не верил. Тяжелая форма пневмонии с положительным covid тестом и КТ с выявленным поражением. Состояние описывают как очень поганое и не дай бог никому. Есть и те, кто не вытянули ситуацию... не нагнетаю, констатирую. Возможно у меня слишком большой круг общения, но я говорю - «Осторожность лучше упорного нигилизма». Будьте здоровы и хранит вас создатель.