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больше миллиона раз
Пока в деле речь идет о $600 тысячах, но в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн, говорят источники.
Утром 3 июня 2020 года сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме его гендиректора Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.
В РВК сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, добавив, что она оказывает необходимое содействие. В компании не уточнили, задержан или нет кто-то из руководства.
По словам собеседников газеты, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей, указывает «Коммерсантъ».
Издание пишет, что пока в деле речь идёт о $600 тысячах, но, по словам источников, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.
По словам источника РБК, обыски могут быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году. Это подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с работой компании. Он добавил, что пришедшая в 2017 году новая команда РВК провела внутренний аудит портфеля фондов с участием капитала компании.
В начале 2017 года результаты проверки передали в прокуратуру. Тогда новый менеджмент указывал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion заинтересовали правоохранителей, заявил источник. По его словам, в итоге были задержаны бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и сооснователь фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.
Собеседники «Коммерсанта» также утверждают, что дело выросло из расследования дела Рязанцева и Михаила Чучкевича, которых обвиняют в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции в проекты США.
Предпринимателей арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».
Российская венчурная компания создана в 2006 году по распоряжению правительства России. РВК объединяет 29 фондов суммарным размером 64,5 млрд рублей. Всего они проинвестировали в 273 компании около 15 млрд рублей.
Ну подумаешь инвестировали в дачу 40 лямов. Он же будет налог за недвижимость платить и коммуналку в УК, которая тоже налоги платит.
Дача хорошая, пользоваться будет всю жизнь и по наследству передаст. Вообще-то это называется «длинные инвестиции», а вы сразу мордой в пол.
Нихрена не понимаете в стартапах...
Государство по самое горло в таких длинных деньгах, а тут им хоть имитацию импортозамещения надо, но даже с этим проблема, шильдик клеят на китайский прям сверху, не удосужившись его содрать.
Всего из-за 600 тысяч долларов пришли? Что за мелочность. У председателя мосгордумы вон за 2019 год доход ДВА МИЛЛИАРДА рублей, и ничего - все нормально, никаких превышений полномочий.
Всё это в очередной раз доказывает, что ФСБ - силовая ячейка ОПГ, именуемой Правительство Российской Федерации.
Вы не сравнивайте господ с наемниками, наемникам надо еще и работать, а они забили, только воруют, вот и нашли хоть что-то, за что вздрючить и сигнал остальным дать.
раньше и про 2 ярда никто бы не знал, теперь обязан указывать)
за день ситуация не поменяется
Здесь явно должен быть комментарий о том, что никогда такого не было, и вот - опять!
Большинство российских инвестиций в стартапы, это либо перевод денег, либо отмыв, либо откат. Наконец-то за это взялись. Того и гляди, реальным проектам будут доставаться деньги.
Почему люди с таким мышлением сидят на сайте венчурных инвестиций?
В чем цель? Получать минуса?
Говорить что:
Им не хватает продакта?
Какие все знакомые названия и фамилии. :) Интересно, когда всё Сколково проверят и то, как там замечательно уходят от налогов?
Дворкович Ё. Н. даже в такой мелочи не смог помочь, а вы про масштабы Сколково говорите.
Пусть к Чубаису придут, там ярдов побольше спи жена!
К нему не придут. Он птица другого полёта.
Ого, у кого-то скоро появится своё аж целое акционерное общество! Круто!) А директор пусть посидит пока, отдохнет от трудов)
Не поделился?
Ха !
Сколько веревочке не виться .....
Жалко только что этот отпечаток ляжет на другие фонды длинных инвестиций
Непонятно.
Инвестиции 2012 года.
Повалко пришёл в декабре 2016 года:
Не должно государство владеть компаниями для венчурных инвестиций. По крайней мере наше уж точно.
Может некоторым стоит думать, прежде чем делать? Например, вы у криминала возьмёте деньги на развитие или будете с участием криминала бизнес делать?
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