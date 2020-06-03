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Татьяна Боброва
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ФСБ провела обыски в Российской венчурной компании по делу о злоупотреблениях полномочиями Материал редакции

Пока в деле речь идет о $600 тысячах, но в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн, говорят источники.

30 комментариев
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Утром 3 июня 2020 года сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме его гендиректора Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.

В РВК сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, добавив, что она оказывает необходимое содействие. В компании не уточнили, задержан или нет кто-то из руководства.

По словам собеседников газеты, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей, указывает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что пока в деле речь идёт о $600 тысячах, но, по словам источников, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

По словам источника РБК, обыски могут быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году. Это подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с работой компании. Он добавил, что пришедшая в 2017 году новая команда РВК провела внутренний аудит портфеля фондов с участием капитала компании.

В начале 2017 года результаты проверки передали в прокуратуру. Тогда новый менеджмент указывал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion заинтересовали правоохранителей, заявил источник. По его словам, в итоге были задержаны бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и сооснователь фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

Собеседники «Коммерсанта» также утверждают, что дело выросло из расследования дела Рязанцева и Михаила Чучкевича, которых обвиняют в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции в проекты США.

Предпринимателей арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».

Российская венчурная компания создана в 2006 году по распоряжению правительства России. РВК объединяет 29 фондов суммарным размером 64,5 млрд рублей. Всего они проинвестировали в 273 компании около 15 млрд рублей.

#новость #рвк

Татьяна Боброва
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30 комментариев
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Денис Гордиенко

16

Ну подумаешь инвестировали в дачу 40 лямов. Он же будет налог за недвижимость платить и коммуналку в УК, которая тоже налоги платит.

Дача хорошая, пользоваться будет всю жизнь и по наследству передаст. Вообще-то это называется «длинные инвестиции», а вы сразу мордой в пол.

Нихрена не понимаете в стартапах...

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Денис Демидов

Денис
4

Государство по самое горло в таких длинных деньгах, а тут им хоть имитацию импортозамещения надо, но даже с этим проблема, шильдик клеят на китайский прям сверху, не удосужившись его содрать.

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Vladislav S

16

Всего из-за 600 тысяч долларов пришли? Что за мелочность. У председателя мосгордумы вон за 2019 год доход ДВА МИЛЛИАРДА рублей, и ничего - все нормально, никаких превышений полномочий.
Всё это в очередной раз доказывает, что ФСБ -   силовая ячейка ОПГ, именуемой Правительство Российской Федерации. 

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Денис Демидов

Vladislav
1

Вы не сравнивайте господ с наемниками, наемникам надо еще и работать, а они забили, только воруют, вот и нашли хоть что-то, за что вздрючить и сигнал остальным дать.

Ответить

Michael Smith

Vladislav
0

раньше и про 2 ярда никто бы не знал, теперь обязан указывать)
за день ситуация не поменяется

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Владимир Поповъ

7

Здесь явно должен быть комментарий о том, что никогда такого не было, и вот - опять! 

Ответить

Андрей Иванов

Владимир
3

но ведь было (((((

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Aleks Fox

Владимир
2

Так это госкомпания.  Все равно что в Роснефть пришли бы за госменеджерами

Ответить

Leo Uvarov

Aleks
0

так Роснефть вроде уже все, доля госва меньше 50%

Ответить

Ivano Digital

–10

Большинство российских инвестиций в стартапы, это либо перевод денег, либо отмыв, либо откат. Наконец-то за это взялись. Того и гляди, реальным проектам будут доставаться деньги.

Ответить

Elshad Melikmamedov

Ivano
9

Почему люди с таким мышлением сидят на сайте венчурных инвестиций?
В чем цель? Получать минуса?
Говорить что:
Им не хватает продакта?

Ответить

Serge Sokolov

Ivano
5

Достанутся.  очередному проекту тотальной слежки за гражданами.

Ответить

Bulat Ziganshin

Ivano
2

а всё потому что нет хороших продакт-менеджеров!!!

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Какие все знакомые названия и фамилии. :) Интересно, когда всё Сколково проверят и то, как там замечательно уходят от налогов?

Ответить

Aleks Fox

Sergei
1

Сколково под Дворковичем и Вексельбергом. Так что не при этом режиме

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleks
1

Первого уже ушли. Второй несколько раз под следствие заползал.

Ответить

Blackrock

Aleks
1

Зиявудин Магомедов тоже думал Дворкович с Медведевым его прикроют, но что то не прикрыли...

Ответить

Алексис Второй

Aleks
0

Дворкович Ё. Н. даже в такой мелочи не смог помочь, а вы про масштабы Сколково говорите.

Ответить

Vladimir Dikanov

0

Пусть к Чубаису придут, там ярдов побольше спи жена!

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladimir
2

К нему не придут. Он птица другого полёта.

Ответить

Max Edush

Sergei
0

Высокого?

Ответить

Денис Харисов

0

.

Ответить

Alexandr Leibowitz

0

Ого, у кого-то скоро появится своё аж целое акционерное общество! Круто!) А директор пусть посидит пока, отдохнет от трудов)

Ответить

Максим Степанов

0

Не поделился?

Ответить

Лора Маслова

Максим
0

с такой мизерной суммы? там делить нечего

Ответить

SG

0

Ха ! 
Сколько веревочке не виться .....
Жалко только что этот отпечаток ляжет на другие фонды длинных инвестиций 

Ответить

Denis Bystruev

0

Непонятно.

Инвестиции 2012 года.

Повалко пришёл в декабре 2016 года:

https://www.rvc.ru/about/governance/board/povalko/

Ответить

Алмаз Хамидуллин

0

Ухх, в комментах дымятся пуканы кухонных бизнесменов

Ответить

Maksim Kulev

0

Не должно государство владеть компаниями для венчурных инвестиций. По крайней мере наше уж точно. 

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Алексис Второй

Maksim
0

Может некоторым стоит думать, прежде чем делать? Например, вы у криминала возьмёте деньги на развитие или будете с участием криминала бизнес делать?

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