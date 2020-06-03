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Пока в деле речь идет о $600 тысячах, но в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн, говорят источники.
Утром 3 июня 2020 года сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме его гендиректора Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.
В РВК сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, добавив, что она оказывает необходимое содействие. В компании не уточнили, задержан или нет кто-то из руководства.
По словам собеседников газеты, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей, указывает «Коммерсантъ».
Издание пишет, что пока в деле речь идёт о $600 тысячах, но, по словам источников, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.
По словам источника РБК, обыски могут быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году.
Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что дело выросло из расследования дела бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которых обвиняют в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции в проекты США.
Предпринимателей арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».
Российская венчурная компания создана в 2006 году по распоряжению правительства России. РВК объединяет 29 фондов суммарным размером 64,5 млрд рублей. Всего они проинвестировали в 273 компании около 15 млрд рублей.
Здесь явно должен быть комментарий о том, что никогда такого не было, и вот - опять!
Всего из-за 600 тысяч долларов пришли? Что за мелочность. У председателя мосгордумы вон за 2019 год доход ДВА МИЛЛИАРДА рублей, и ничего - все нормально, никаких превышений полномочий.
Всё это в очередной раз доказывает, что ФСБ - силовая ячейка ОПГ, именуемой Правительство Российской Федерации.
Ну подумаешь инвестировали в дачу 40 лямов. Он же будет налог за недвижимость платить и коммуналку в УК, которая тоже налоги платит.
Дача хорошая, пользоваться будет всю жизнь и по наследству передаст. Вообще-то это называется «длинные инвестиции», а вы сразу мордой в пол.
Нихрена не понимаете в стартапах...
Ого, у кого-то скоро появится своё аж целое акционерное общество! Круто!) А директор пусть посидит пока, отдохнет от трудов)
Какие все знакомые названия и фамилии. :) Интересно, когда всё Сколково проверят и то, как там замечательно уходят от налогов?
Большинство российских инвестиций в стартапы, это либо перевод денег, либо отмыв, либо откат. Наконец-то за это взялись. Того и гляди, реальным проектам будут доставаться деньги.
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