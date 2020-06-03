Пока в деле речь идет о $600 тысячах, но в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн, говорят источники.

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Утром 3 июня 2020 года сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме его гендиректора Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.

В РВК сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, добавив, что она оказывает необходимое содействие. В компании не уточнили, задержан или нет кто-то из руководства.

По словам собеседников газеты, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей, указывает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что пока в деле речь идёт о $600 тысячах, но, по словам источников, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

По словам источника РБК, обыски могут быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что дело выросло из расследования дела бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которых обвиняют в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции в проекты США.

Предпринимателей арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».