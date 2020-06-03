Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
1427

«Коммерсантъ»: ФСБ провела обыски в Российской венчурной компании по делу о злоупотреблениях полномочиями Материал редакции

Пока в деле речь идет о $600 тысячах, но в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн, говорят источники.

9 комментариев
В закладки

Утром 3 июня 2020 года сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме его гендиректора Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.

В РВК сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, добавив, что она оказывает необходимое содействие. В компании не уточнили, задержан или нет кто-то из руководства.

По словам собеседников газеты, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей, указывает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что пока в деле речь идёт о $600 тысячах, но, по словам источников, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

По словам источника РБК, обыски могут быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что дело выросло из расследования дела бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которых обвиняют в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции в проекты США.

Предпринимателей арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».

Российская венчурная компания создана в 2006 году по распоряжению правительства России. РВК объединяет 29 фондов суммарным размером 64,5 млрд рублей. Всего они проинвестировали в 273 компании около 15 млрд рублей.

#новость #рвк

Татьяна Боброва
+40 126
3
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0432\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 131643, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 13:03:27 +0300", "is_special": false }
Вебинар «Инвестиции в доходную жилую и коммерческую недвижимость Германии без поездки»
20 мая Онлайн Бесплатно
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Поповъ

3

Здесь явно должен быть комментарий о том, что никогда такого не было, и вот - опять! 

Ответить

Андрей Иванов

Владимир
0

но ведь было (((((

Ответить

Vladislav S

1

Всего из-за 600 тысяч долларов пришли? Что за мелочность. У председателя мосгордумы вон за 2019 год доход ДВА МИЛЛИАРДА рублей, и ничего - все нормально, никаких превышений полномочий.
Всё это в очередной раз доказывает, что ФСБ -   силовая ячейка ОПГ, именуемой Правительство Российской Федерации. 

Ответить

Денис Гордиенко

1

Ну подумаешь инвестировали в дачу 40 лямов. Он же будет налог за недвижимость платить и коммуналку в УК, которая тоже налоги платит.

Дача хорошая, пользоваться будет всю жизнь и по наследству передаст. Вообще-то это называется «длинные инвестиции», а вы сразу мордой в пол.

Нихрена не понимаете в стартапах...

Ответить

Денис Харисов

0

.

Ответить

Alexandr Leibowitz

0

Ого, у кого-то скоро появится своё аж целое акционерное общество! Круто!) А директор пусть посидит пока, отдохнет от трудов)

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Какие все знакомые названия и фамилии. :) Интересно, когда всё Сколково проверят и то, как там замечательно уходят от налогов?

Ответить

Vladimir Dikanov

–1

Пусть к Чубаису придут, там ярдов побольше спи жена!

Ответить

Ivano Digital

–2

Большинство российских инвестиций в стартапы, это либо перевод денег, либо отмыв, либо откат. Наконец-то за это взялись. Того и гляди, реальным проектам будут доставаться деньги.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Badoo
Подписан
Отписаться
Как поддерживать культуру общения в самоизоляции: опыт Badoo
В компании Badoo много общения, внутренних мероприятий, а каждая пятница в офисе традиционно заканчивается небольшой ве…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
8 качеств, которые помогут устоять в период турбулентности
Многие сейчас боятся потерять работу, если начнутся сокращения. У кого больше шансов сохранить свое место, если компани…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Что такое дашборд?
Этот инструмент очень популярен среди людей, работающих с большими массивами информации. Он позволяет просматривать их …
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexey Ivanov
за день
Не буду смотреть. Во-первых надоело это деление... Ну попали почему-то к Дудю мужчины. Вряд ли это была его цель. Теперь прямо все дергаться начали, что же про женщин не показали? А что про мужчин-геев не показали? А…
«Приехать и остаться»: Rusbase собрал истории русскоязычных женщин в Кремниевой долине в ответ на фильм Юрия Дудя
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Александр Головченко

«Ведомости»: выручка…

Николай Кузнецов

«Непорядочное поведение…

Кирилл Казаков

Без Инфоцыган. 13 Полезных…

Юрий Белоножкин

Instagram добавила кнопку…

Vladimir Dikanov

«Коммерсантъ»: ФСБ провела…

Ivano Digital

«Вкусвилл» закрыла около…

Ivano Digital

«Ведомости»: выручка…

Vl Al

«Приехать и остаться»: Rusbase…

Aleksandr…

Американские издатели обвинили…

Ivano Digital

«Непорядочное поведение…

Ivano Digital

Датский мебельный ритейлер Jysk…

Sergei Timofeyev

«Коммерсантъ»: ФСБ провела…

Kelerius

Instagram добавила кнопку…

Василий Степанов

«Приехать и остаться»: Rusbase…

Ivano Digital

Instagram добавила кнопку…

kite-da.ru *

Как мы вырастили блог Calltouch…

Катерина Полякова

Трёхлетний опыт удалёнки — как…

Денис Гордиенко

«Коммерсантъ»: ФСБ провела…

Николай Кузнецов

«Непорядочное поведение…

Aleko Sokurashvili

Без Инфоцыган. 13 Полезных…