Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1838

Google стала ответчиком по иску на $5 млрд — компанию обвинили в сборе данных пользователей Chrome в режиме «Инкогнито» Материал редакции

Представитель Google утверждает, что данные собирают сайты, а не браузер.

  • Американцы Часом Браун, Мария Нгуен и Уильям Байетт — подали коллективный иск к Google и Alphabet о взыскании $5 млрд ущерба из-за слежки за пользователями браузера Chrome в режиме «Инкогнито», пишет Vice.
  • В режиме «Инкогнито» не сохраняется история поиска и другой активности в интернете. Однако Google использовала инструменты для сбора данных, например, Google Analytics и Google Ad Manager. Эти инструменты позволяют компании собирать данные о привычках и хобби пользователя.
  • Истцы ссылаются на федеральный закон о прослушке, указывая, что Google собирает историю просмотров. Компания также вводит пользователей в заблуждение, утверждая, что они могут выбирать, какой информацией делиться, а какой нет, считают они.
  • Истцы считают, что с 1 июня 2016 года приватным режимом воспользовались «миллионы» пользователей, и требуют, чтобы компания возместила им ущерб в расчёте не менее $5000 на человека, то есть в общей сложности $5 млрд.
  • Браузер или устройство не сохраняют данные пользователей в режиме «Инкогнито», рассказал NYT представитель Google Хосе Кастанеда. «Но каждый раз, когда вы открываете вкладку в "Инкогнито", сайты могут собирать данные о вашей активности в течение сессии», — пояснил он.

#новость #google #утечкиданных

Галина Мубаракшина
+8289
7
1
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 31, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 131724, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 16:59:07 +0300", "is_special": false }
WhatsApp Business API
за 6199 рублей или $80 от официального технического партнера
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Морганов

18

Предлагаю иск поддержать этот и подать всей страной на них и всем по 5000$

Ответить

Степан Попов

Денис
3

Отличный стартап!

Ответить

Levon Nikoghosyan

Денис
0

Путин конечно же поддержит твою идею, только бабки не дойдут до граждан.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Levon
0
Ответить

Ленар Сафин

6

Это что получается порнорежим не совсем порнорежим?

Ответить

Лунатик

Ленар
3

Бесит, что в инкогнито надо постоянно логиниться 🙄

Ответить

Георгий Беглорян

Лунатик
0

хахахах, блать, красиво)) 

Ответить

Ивановский Иван

0

Сноуден мог бы просто подать иск к NSA и прийти со своиими доказательствами в суд? А он, дурак, улетел куда-то. Суд бы разобрался и все, тем более США правовое государство с незавсимым судом.

Ответить

Alexander Solokhin

Ивановский
2

Правовое, правовое - Дурову это расскажите, а что он забыл

Ответить

Michael Smith

Ивановский
1

Суд бы разобрался и все

Суд разобрался и посадил Челси Мэннинг на 35 лет, за видеоролик расстрела, переданный на викиликс.

Ответить

Leo Uvarov

Michael
–2

Бардак Обама ее же выпустил

Ответить

Michael Smith

Leo
2

Речь же про суд была, который бы разобрался.

Ответить

Leo Uvarov

Michael
0

и какой вывод?

Ответить

Владислав Владимирович

Michael
0

Если быть точным, посадили Брэдли Мэннинга.

Ответить

Леонид Стасюков

Владислав
0

Посадили Брэдли Мэннинга, а выпустили какую-то Челси Мэннинг...

Ответить

Георгий Беглорян

Michael
0

Ты забыл дописать приговор "с правом досрочного освобождения через девять лет" и что она была под присягой ВС США, а потом и вовсе освободили 17 мая 2017 года. Итого на зоне 3 года. 
 

Ответить

Антон Курочкин

0

чтобы компания возместила им ущерб в расчёте не менее $5000 на человека,

Я тоже использовал этот режим, куда вписывать номер карты ?

Ответить

Эдуард Гладышев

Антон
1

Здравствуйте, я представляю интересы граждан РФ в данном судебном процессе. Для получения компенсации пришлите в директ фото банковской карты с двух сторон.

Ответить

Nikolai O

Эдуард
0

выслал скан- подойдет?

Ответить

Эдуард Гладышев

Nikolai
0

Ну вот куда выслали, туда потом и обращайтесь за компенсацией ущерба.
Мой директ пуст.

Ответить

Nikolai O

Эдуард
0

так конечно пуст, я же по Почте России отправил. Еще не дошло наверное.

Ответить

mik m

0

Ох уж эти дотошные америкосы😂. Утечка информации 🤦🏻‍♂️ их бы в Россию надо свозить. Тут утечки не было со времён 🤔🤔🤔🤔 даже не вспомню. А как банки хранят инфу это гуглу и не снилось. Как говорится в договоре о неразглашении " зуб даю могила''

Ответить

Ivan Kolyhalov

mik
1

В России нет утечек, тут только прорывы.

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Так инструменты аналитики внедряются на сайте, причем тут браузер?
Насколько я знаю, в режиме инкогнито браузер, всего навсего, запускается с изолированным куки и локал сторажем, которые очищаются после выхода из него.
Кажется истцы слишком много хотят от этого режима...

Ответить

Ware Wow

Эдуард
0

денег очень хочется. вообще за такие иски имхо сажать надо.

Ответить

er.david

0

Почему ни разу пользователям не выплатили компенсации?

Ответить

Ilya Brin

0

Никогда такого не было и вот опять!

Ответить

Laugh Radiant

0

Фейсбук уже штрафанули на $5 лярдов, каковы шансы что гугл отмажется?

Ответить

Роман Кочура

0

Интересно, почему затихли о том, что России присудили выплату 50 млрд.дол. Чем дело то закончилось? Обвалом цен на нефть?

Ответить

Леонид Стасюков

Роман
0

Дело закончилось аппеляцией.

Ответить

Levon Nikoghosyan

0

В целов - звучит абсурдно!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как заглянуть на внутреннюю кухню IT: лекторий от Тинькофф
Тинькофф Образование запускает бесплатный онлайн-лекторий про внутреннюю кухню IT. Цель проекта - рассказать о том, как…
1
Точка
Подписан
Отписаться
Банк Точка выплатил пострадавшим предпринимателям 12,5 млн рублей
Банк для предпринимателей и предприятий Точка подвел итоги работы Фонда помощи бизнесу. С 15 апреля по 31 мая банк прои…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Как и зачем продакту проводить CustDev?
Одна из главных задач продакт-менеджера — генерация идей для создания новых прибыльных продуктов. Но как понять, наприм…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexey Ivanov
за день
Не буду смотреть. Во-первых надоело это деление... Ну попали почему-то к Дудю мужчины. Вряд ли это была его цель. Теперь прямо все дергаться начали, что же про женщин не показали? А что про мужчин-геев не показали? А…
«Приехать и остаться»: Rusbase собрал истории русскоязычных женщин в Кремниевой долине в ответ на фильм Юрия Дудя
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Sergei Timofeyev

Власти Москвы заключили…

Алексей Романов

«Билайн» заставляет выкупить…

Сергей Некрасов

Notion на максималках: как я…

Валерий Алексеев

Notion на максималках: как я…

Алмаз Хамидуллин

«Коммерсантъ»: ФСБ провела…

Гена Фомин

Регистрируем компанию в США…

Alexander Makarikhin

Регистрируем компанию в США…

Виктор Петров

Про пагинацию в SEO продвижении…

ugnich

Кейс. Как потерять 85% сейлзов…

Arthur Niazyan

Приложение «Газпромбанка…

Сектор Бизнеса

5 заблуждений, которые сделают…

Владимир Викторович

Правительство запланировало…

Igor Star

LICA — сервис по подбору…

Дмитрий Кораблёв

Google стала ответчиком по иску…

Bender Rodriguez

Приложение «Газпромбанка…

Arthur Niazyan

Правительство запланировало…

Алексей Фролов

Как я запускал бизнес на Ozon…

Leo Uvarov

Google стала ответчиком по иску…

Sakari Sauso

Приложение «Газпромбанка…

Dmitry Ilyin

«Я работал с восьми утра до…