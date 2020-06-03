Представитель Google утверждает, что данные собирают сайты, а не браузер.
- Американцы Часом Браун, Мария Нгуен и Уильям Байетт — подали коллективный иск к Google и Alphabet о взыскании $5 млрд ущерба из-за слежки за пользователями браузера Chrome в режиме «Инкогнито», пишет Vice.
- В режиме «Инкогнито» не сохраняется история поиска и другой активности в интернете. Однако Google использовала инструменты для сбора данных, например, Google Analytics и Google Ad Manager. Эти инструменты позволяют компании собирать данные о привычках и хобби пользователя.
- Истцы ссылаются на федеральный закон о прослушке, указывая, что Google собирает историю просмотров. Компания также вводит пользователей в заблуждение, утверждая, что они могут выбирать, какой информацией делиться, а какой нет, считают они.
- Истцы считают, что с 1 июня 2016 года приватным режимом воспользовались «миллионы» пользователей, и требуют, чтобы компания возместила им ущерб в расчёте не менее $5000 на человека, то есть в общей сложности $5 млрд.
- Браузер или устройство не сохраняют данные пользователей в режиме «Инкогнито», рассказал NYT представитель Google Хосе Кастанеда. «Но каждый раз, когда вы открываете вкладку в "Инкогнито", сайты могут собирать данные о вашей активности в течение сессии», — пояснил он.
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Денис Морганов
Предлагаю иск поддержать этот и подать всей страной на них и всем по 5000$
Степан ПоповДенис
Отличный стартап!
Levon NikoghosyanДенис
Путин конечно же поддержит твою идею, только бабки не дойдут до граждан.
Дмитрий КораблёвLevon
Ленар Сафин
Это что получается порнорежим не совсем порнорежим?
ЛунатикЛенар
Бесит, что в инкогнито надо постоянно логиниться 🙄
Георгий БеглорянЛунатик
хахахах, блать, красиво))
Ивановский Иван
Сноуден мог бы просто подать иск к NSA и прийти со своиими доказательствами в суд? А он, дурак, улетел куда-то. Суд бы разобрался и все, тем более США правовое государство с незавсимым судом.
Alexander SolokhinИвановский
Правовое, правовое - Дурову это расскажите, а что он забыл
Michael SmithИвановский
Суд бы разобрался и все
Суд разобрался и посадил Челси Мэннинг на 35 лет, за видеоролик расстрела, переданный на викиликс.
Leo UvarovMichael
Бардак Обама ее же выпустил
Michael SmithLeo
Речь же про суд была, который бы разобрался.
Leo UvarovMichael
и какой вывод?
Владислав ВладимировичMichael
Если быть точным, посадили Брэдли Мэннинга.
Леонид СтасюковВладислав
Посадили Брэдли Мэннинга, а выпустили какую-то Челси Мэннинг...
Георгий БеглорянMichael
Ты забыл дописать приговор "с правом досрочного освобождения через девять лет" и что она была под присягой ВС США, а потом и вовсе освободили 17 мая 2017 года. Итого на зоне 3 года.
Антон Курочкин
чтобы компания возместила им ущерб в расчёте не менее $5000 на человека,
Я тоже использовал этот режим, куда вписывать номер карты ?
Эдуард ГладышевАнтон
Здравствуйте, я представляю интересы граждан РФ в данном судебном процессе. Для получения компенсации пришлите в директ фото банковской карты с двух сторон.
Nikolai OЭдуард
выслал скан- подойдет?
Эдуард ГладышевNikolai
Ну вот куда выслали, туда потом и обращайтесь за компенсацией ущерба.
Мой директ пуст.
Nikolai OЭдуард
так конечно пуст, я же по Почте России отправил. Еще не дошло наверное.
mik m
Ох уж эти дотошные америкосы😂. Утечка информации 🤦🏻♂️ их бы в Россию надо свозить. Тут утечки не было со времён 🤔🤔🤔🤔 даже не вспомню. А как банки хранят инфу это гуглу и не снилось. Как говорится в договоре о неразглашении " зуб даю могила''
Ivan Kolyhalovmik
В России нет утечек, тут только прорывы.
Эдуард Гладышев
Так инструменты аналитики внедряются на сайте, причем тут браузер?
Насколько я знаю, в режиме инкогнито браузер, всего навсего, запускается с изолированным куки и локал сторажем, которые очищаются после выхода из него.
Кажется истцы слишком много хотят от этого режима...
Ware WowЭдуард
денег очень хочется. вообще за такие иски имхо сажать надо.
er.david
Почему ни разу пользователям не выплатили компенсации?
Ilya Brin
Никогда такого не было и вот опять!
Laugh Radiant
Фейсбук уже штрафанули на $5 лярдов, каковы шансы что гугл отмажется?
Роман Кочура
Интересно, почему затихли о том, что России присудили выплату 50 млрд.дол. Чем дело то закончилось? Обвалом цен на нефть?
Леонид СтасюковРоман
Дело закончилось аппеляцией.
Levon Nikoghosyan
В целов - звучит абсурдно!