В Госдуме предложили ограничить количество SIM-карт, которые может купить один человек

Сейчас можно оформить сколько угодно номеров — запрета нет. Госдума ко второму чтению законопроекта с поправками в закон «О связи» рассмотрят возможность ограничить максимальное количество номеров не только для иностранцев, но и для россиян. Об этом сообщил в своём Telegram-канале один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин. Среди других предложений — усложнить процесс пополнения баланса мобильного номера и ввести ответственность для мессенджеров за отказ верифицировать пользователей.Горелкин пояснил, что «главный союзник» мошенников — анонимность, в основе которой лежит «возможность использования SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц или подставные организации».Согласно законопроекту, иностранцы смогут покупать SIM-карты только при личном посещении офиса оператора и обязательном подтверждении личности с помощью биометрии. На одного человека можно будет зарегистрировать не больше десяти номеров. Документ уже прошёл первое чтение, принять его планируют до конца весенней сессии Госдумы — то есть до 4 августа 2024 года.«Ведомости» 16 июля также сообщили, что в правительстве подготовили поправки к законопроекту: пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только по паспорту, а купить SIM-карту — после проверки данных по базе МВД.В июле 2024-го Роскомнадзор сообщил, что сейчас в России на 265 человек имеют более чем по 1000 SIM-карт, а в совокупности на них зарегистрировано больше 1,1 миллиона номеров. В январе ведомство сообщало о 916 абонентах, на которых оформлено 6,6 млн номеров.#новости #simкарты
Глаз за глаз.
За каждую симку палец руки отреза́ть. А то наделают себе, следи потом за всеми.
Вы сейчас выступаете на стороне телефонных мошенников обваровывающих бабушек, правильно я вас понимаю?
Ну, в целом, вероятно, запрет окей.
Но зависит от количество симок которые разрешат.
Для определенных дел, допускаю, что и 10 понадобится может.
А почему бы и нет? И сто нормально. Пока не доказано, что ты мошенник - должно быть можно хоть миллион. Почему нет?
Пора симками затрагиваться )
Чего делать?
Полумеры. Нужно к каждому человеку привязать номер, ну или наоборот. Как тебе такое, Горелкин?