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3 июня в РВК прошли обыски — они были связаны с инвестициями в американский стартап, говорили источники.
Гендиректор американской Alion Energy Марк Кингсли прокомментировал Forbes обыски в Российской венчурной компании (РВК). Об обысках 3 июня сообщил «Коммерсантъ», источники нескольких российских СМИ связывают их с инвестициями РВК в Alion.
По его словам, репутация РВК мешает стартапу привлекать новые инвестиции. «Имя нашей компании несправедливо пачкается в грязи. Держите чертову российскую политику подальше от нашей компании», — добавил он.
Представитель РВК отказался от комментариев.
ФСБ провела обыски в офисе РВК и доме гендиректора госкомпании Александра Повалко утром 3 июня, писал «Коммерсантъ». По словам представителя РВК, силовики интересовались сделками 2012-2016 годов, напоминает Forbes.
В 2017 году РВК сменила команду. Новый менеджмент провёл внутренний аудит портфеля фондов и передал результаты в прокуратуру. После этого было заведено уголовное дело об инвестициях в Alion Energy и задержаны бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и сооснователь фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.
В 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».
Alion Energy занимается робототехникой, автоматизацией проектирования и строительством солнечных электростанций. Компания производит роботов Rover-500 для автоматической сборки электростанций со скоростью строительства от 500 kW в сутки.
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