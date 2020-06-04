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Лиана Липанова
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Глава Alion Energy назвал обыски в Российской венчурной компании «внутренней битвой» в совете директоров Материал редакции

3 июня в РВК прошли обыски — они были связаны с инвестициями в американский стартап, говорили источники.

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Гендиректор американской Alion Energy Марк Кингсли прокомментировал Forbes обыски в Российской венчурной компании (РВК). Об обысках 3 июня сообщил «Коммерсантъ», источники нескольких российских СМИ связывают их с инвестициями РВК в Alion.

То, что внутри совета директоров РВК происходила очевидная внутренняя битва, имеет нулевое отношение к целям нашей компании и к технологиям, которые мы разработали. Я унаследовал РВК в качестве инвестора от предыдущего гендиректора. Затем РВК сменил свою управленческую команду.

Внутренняя борьба в России не равняется мошенничеству в США. Утверждения о мошенничестве, скорее всего, указывают на слабость и отсутствие законов о венчурных инвестициях в России.

Похоже, что это заставило новое руководство обвинять старое, чтобы сократить личную юридическую ответственность за инвестиции. Короче говоря, похоже, что политика победила бизнес-концепцию.

Марк Кингсли
гендиректор Alion Energy

По его словам, репутация РВК мешает стартапу привлекать новые инвестиции. «Имя нашей компании несправедливо пачкается в грязи. Держите чертову российскую политику подальше от нашей компании», — добавил он.

Представитель РВК отказался от комментариев.

ФСБ провела обыски в офисе РВК и доме гендиректора госкомпании Александра Повалко утром 3 июня, писал «Коммерсантъ». По словам представителя РВК, силовики интересовались сделками 2012-2016 годов, напоминает Forbes.

В 2017 году РВК сменила команду. Новый менеджмент провёл внутренний аудит портфеля фондов и передал результаты в прокуратуру. После этого было заведено уголовное дело об инвестициях в Alion Energy и задержаны бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и сооснователь фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

В 2019 году обоих отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, писал «Коммерсантъ».

Alion Energy занимается робототехникой, автоматизацией проектирования и строительством солнечных электростанций. Компания производит роботов Rover-500 для автоматической сборки электростанций со скоростью строительства от 500 kW в сутки.

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#новость #рвк

Лиана Липанова
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