То, что внутри совета директоров РВК происходила очевидная внутренняя битва, имеет нулевое отношение к целям нашей компании и к технологиям, которые мы разработали. Я унаследовал РВК в качестве инвестора от предыдущего гендиректора. Затем РВК сменил свою управленческую команду.

Внутренняя борьба в России не равняется мошенничеству в США. Утверждения о мошенничестве, скорее всего, указывают на слабость и отсутствие законов о венчурных инвестициях в России.

Похоже, что это заставило новое руководство обвинять старое, чтобы сократить личную юридическую ответственность за инвестиции. Короче говоря, похоже, что политика победила бизнес-концепцию.

