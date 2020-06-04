Александр Повалко второй день участвует в следственных действиях, рассказали в РВК, но детали не уточнили.

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В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко, передаёт РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, и участника рынка. Информацию изданию подтвердил источник в центральном аппарате МВД, уточнив, что Повалко задержан на двое суток.

Глава РВК второй день участвует в допросах, рассказал Forbes знакомый Повалко. Пресс-служба компании сообщила изданию, что «следственные действия продолжались и сегодня», не рассказав подробностей.

3 июня 2020 года ФСБ провела обыски в РВК и в доме Александра Повалко в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что деньги госкомпании могли инвестировать в личные проекты её руководителей и речь может идти об ущербе в размере $600 тысяч.

РБК указывало, что обыски могли быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году. Источник «Ведомостей» сообщал, что в 2017 году новая команда РВК провела аудит портфеля компании, и некоторые инвестиции заинтересовали прокуратуру.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали бывшего директора департамента инвестиций, члена правления РВК Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича.

Глава Alion Марк Кингсли заявил Forbes, что внутри совета директоров РВК происходила «очевидная внутренняя битва», но она не имеет отношения к компании.

Добавлено в 21:15. «В фокусе внимания следствия — деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion», — рассказали в РВК The Bell.