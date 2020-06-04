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Александр Повалко второй день участвует в следственных действиях, рассказали в РВК, но детали не уточнили.
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко, передаёт РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, и участника рынка. Информацию изданию подтвердил источник в центральном аппарате МВД, уточнив, что Повалко задержан на двое суток.
Глава РВК второй день участвует в допросах, рассказал Forbes знакомый Повалко. Пресс-служба компании сообщила изданию, что «следственные действия продолжались и сегодня», не рассказав подробностей.
3 июня 2020 года ФСБ провела обыски в РВК и в доме Александра Повалко в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что деньги госкомпании могли инвестировать в личные проекты её руководителей и речь может идти об ущербе в размере $600 тысяч.
РБК указывало, что обыски могли быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году. Источник «Ведомостей» сообщал, что в 2017 году новая команда РВК провела аудит портфеля компании, и некоторые инвестиции заинтересовали прокуратуру.
В 2018 году было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали бывшего директора департамента инвестиций, члена правления РВК Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича.
Глава Alion Марк Кингсли заявил Forbes, что внутри совета директоров РВК происходила «очевидная внутренняя битва», но она не имеет отношения к компании.
Добавлено в 21:15. «В фокусе внимания следствия — деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion», — рассказали в РВК The Bell.
Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур, компания оказывает содействие следствию и надеется на скорое и справедливое завершение разбирательства, заявили в компании. РВК работает в обычном режиме.
Венчурный фонд:
Где-то в одной из московских квартир
постоянно об эту кучу в спальне спотыкаюсь, спеша по утрам на любимую работу кассиром в Пятерочку.
одной?
Не пойму, западные венчурные инвесторы реально честные на фоне наших или у нас их умышленно давят через правоохранителей?
РВК это не просто венчурный инвестор, а государственный инвестор, который вкладывает государственные деньги. Если у бизнеса есть арбитраж, то у государства есть монополия на насилие, и действует оно теми инструментами, которыми владеет и которыми может эффективно решать вопросы. Это одна из причин, почему стоит с опаской брать государственные средства, особенно если нет прикрытия на соответствующем сумме уровне.
В России много очень хороших частных фондов. Runa, Almaz, Baring Vostok — те, что сразу в голову пришли.
Честнее ли?
Ну они получают хорошую долю и от размера фонда и от прироста стоимости компании, не считая зарплат. Плюс учитывая то, что на том уровне иерархии, на котором реально можно увести деньги, люди приходят уже имея 8-9 знаков на банковском счете.
Там все таки чуть другие схемы.
Сейчас всех кто работает с бюджетом просто отделают... Настали ещё более смутные времена.
Все, кто работают с бюджетом, пилят его так или иначе)
Не все, но большинство, да. Денег стало меньше, все фцп ужмут, в общем веселье только начинается.
Тут согласен, денег стало меньше, кольцо сжимается, а привычки остались. А цепным тоже кушать хочется и погоны
Повалко задержали за изобретение машины времени.
За то, что из декабря 2016 года, когда стал директором РВК, слетал в прошлое и заключил сделку с Alion в 2012 году.
До декабря 2016 он был зам. министра образования.
Да, но мы не знаем всех нюансов ситуации. Можно допустить как полную невиновность и силовое давление, так и 100% вину и наглую растрату/хищение. Единственное, что сейчас вызывает вопрос, так это некоторые формулировки в СМИ, в частности:
Поводом для расследования якобы стал рапорт сотрудника СЭБ ФСБ, в котором говорилось о возможных махинациях со стороны руководства АО «РВК». Речь шла о необоснованном выделении инвестиций в $600 000 «на проект, который себя не оправдал», писал «Коммерсантъ». Сумма ущерба, по данным газеты, может вырасти до $3 млн. - https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/04/831948-v-moskve-zaderzhan-gendirektor-rossiiskoi-venchurnoi-kompanii
Как в венчуре можно знать заранее, какой проект себя оправдает, а какой нет?
Государство вкладывает в нефтяную и газовую компанию, которые строят убыточные миллиардные проекты и чето не вижу увольнений, щадержаний
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