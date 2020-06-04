Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1247

РБК: в Москве задержан глава Российской венчурной компании — накануне в его доме и офисе прошли обыски Материал редакции

Александр Повалко второй день участвует в следственных действиях, рассказали в РВК, но детали не уточнили.

17 комментариев
В закладки

В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко, передаёт РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, и участника рынка. Информацию изданию подтвердил источник в центральном аппарате МВД, уточнив, что Повалко задержан на двое суток.

Глава РВК второй день участвует в допросах, рассказал Forbes знакомый Повалко. Пресс-служба компании сообщила изданию, что «следственные действия продолжались и сегодня», не рассказав подробностей.

3 июня 2020 года ФСБ провела обыски в РВК и в доме Александра Повалко в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что деньги госкомпании могли инвестировать в личные проекты её руководителей и речь может идти об ущербе в размере $600 тысяч.

РБК указывало, что обыски могли быть связаны с инвестициями в американскую компанию Alion в 2012 году. Источник «Ведомостей» сообщал, что в 2017 году новая команда РВК провела аудит портфеля компании, и некоторые инвестиции заинтересовали прокуратуру.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали бывшего директора департамента инвестиций, члена правления РВК Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича.

Глава Alion Марк Кингсли заявил Forbes, что внутри совета директоров РВК происходила «очевидная внутренняя битва», но она не имеет отношения к компании.

Добавлено в 21:15. «В фокусе внимания следствия — деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion», — рассказали в РВК The Bell.

Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур, компания оказывает содействие следствию и надеется на скорое и справедливое завершение разбирательства, заявили в компании. РВК работает в обычном режиме.

#новость #рвк

Галина Мубаракшина
+8359
7
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0432\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 132053, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Jun 2020 21:03:11 +0300", "is_special": false }
NetAngels: free* and cheap VDS
Free — виртуальная машина, cheap — диски. Тариф Start-1 от 119 рублей в месяц
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivano Digital

4

Венчурный фонд:

Ответить

Nikita Mikhel

Ivano
3

Где-то в одной из московских квартир

Ответить

Avdotii Pedishnii

Nikita
0

постоянно об эту кучу в спальне спотыкаюсь, спеша по утрам на любимую работу кассиром в Пятерочку.

Ответить

Valentin G

Nikita
0

одной?

Ответить

Nikita Mikhel

Valentin
0

Одной комнате. Там ещё в другой комнате, глянь.

Ответить

Михаил Синицын

4

Делиться надо( или история о том, как кому то понравился ваш бизнес)

Ответить

Lyonich

1

Не пойму, западные венчурные инвесторы реально честные на фоне наших или у нас их умышленно давят через правоохранителей?

Ответить

Алексис Второй

Lyonich
3

РВК это не просто венчурный инвестор, а государственный инвестор, который вкладывает государственные деньги. Если у бизнеса есть арбитраж, то у государства есть монополия на насилие, и действует оно теми инструментами, которыми владеет и которыми может эффективно решать вопросы. Это одна из причин, почему стоит с опаской брать государственные средства, особенно если нет прикрытия на соответствующем сумме уровне.

Ответить

Артем Бондарев

Lyonich
1

В России много очень хороших частных фондов. Runa, Almaz, Baring Vostok — те, что сразу в голову пришли.
Честнее ли?
Ну они получают хорошую долю и от размера фонда и от прироста стоимости компании, не считая зарплат. Плюс учитывая то, что на том уровне иерархии, на котором реально можно увести деньги, люди приходят уже имея 8-9 знаков на банковском счете.
Там все таки чуть другие схемы.

Ответить

Андрей Лебедь

Lyonich
0

тоже интересно

Ответить

Семен Удальцов

1

Сейчас всех кто работает с бюджетом просто отделают... Настали ещё более смутные времена.

Ответить

Степан Попов

Семен
0

Все, кто работают с бюджетом, пилят его так или иначе)

Ответить

Семен Удальцов

Степан
1

Не все, но большинство, да. Денег стало меньше, все фцп ужмут, в общем веселье только начинается.

Ответить

Степан Попов

Семен
2

Тут согласен, денег стало меньше, кольцо сжимается, а привычки остались. А цепным тоже кушать хочется и погоны

Ответить

Denis Bystruev

1

Повалко задержали за изобретение машины времени.

За то, что из декабря 2016 года, когда стал директором РВК, слетал в прошлое и заключил сделку с Alion в 2012 году.

До декабря 2016 он был зам. министра образования.

Ответить

Алексис Второй

Denis
0

Да, но мы не знаем всех нюансов ситуации. Можно допустить как полную невиновность и силовое давление, так и 100% вину и наглую растрату/хищение. Единственное, что сейчас вызывает вопрос, так это некоторые формулировки в СМИ, в частности:
 Поводом для расследования якобы стал рапорт сотрудника СЭБ ФСБ, в котором говорилось о возможных махинациях со стороны руководства АО «РВК». Речь шла о необоснованном выделении инвестиций в $600 000 «на проект, который себя не оправдал», писал «Коммерсантъ». Сумма ущерба, по данным газеты, может вырасти до $3 млн. - https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/04/831948-v-moskve-zaderzhan-gendirektor-rossiiskoi-venchurnoi-kompanii

Как в венчуре можно знать заранее, какой проект себя оправдает, а какой нет?

Ответить

Антон

0

Государство вкладывает в нефтяную и газовую компанию, которые строят убыточные миллиардные проекты и чето не вижу увольнений, щадержаний

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Как сейчас работают коворкинги?
Кейс на основе Петербургского коворкинга «Ясная поляна»
1
InfoWatch
Подписан
Отписаться
Два типа ИБ-культуры. Как сориентироваться?
Среди корпоративных инфобезопасников давно существует негласное деление на два типа, которые отражают подход к безопасн…
0
JUG Ru Group
Подписан
Отписаться
Почему провести онлайн-конференцию стоит миллионы
«Чтобы устроить онлайн-мероприятие, хватит платной подписки на Zoom — на что тут ещё тратиться-то?»
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Igor Kachura
за день
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Антон

РБК: в Москве задержан глава…

Andrey Osipov

Открыть магазин крафтового чая…

/ /

Telegram-канал «Расстрига…

Andrey K

Финтех-стартап Arival…

Алексей Тарасов

Компания «Сбербанка» и…

Яков Морозов

Telegram-канал «Расстрига…

Vladimir Arlazarov

Как мы поставили точку в…

Алексис Второй

РБК: в Москве задержан глава…

Юрий Белоножкин

Как правильно увольняться…

Яков Морозов

Компания «Сбербанка» и…

Nikita Mikhel

РБК: в Москве задержан глава…

Макс Козлов

Reuters: «Сбербанк» обсуждает…

Месье Никита

Сергей Собянин анонсировал…

Avdotii Pedishnii

Американские издатели обвинили…

Дмитрий Богданов

Telegram-канал «Расстрига…

Valentin G

РБК: в Москве задержан глава…

Балкон.ру

Безумцы всех умней: как…

Даниил Лепетков

Нефть, валюта, коронавирус и…

Алексис Второй

РБК: в Москве задержан глава…

Avdotii Pedishnii

РБК: в Москве задержан глава…