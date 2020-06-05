Следствие интересуют инвестиции портфельного фонда РВК в американскую Alion, говорили в компании.
- Гагаринский суд Москвы отправил гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко под домашний арест до 21 июля 2020 года, пишет Forbes. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч.2 ст. 201 УК РФ), сообщал изданию его адвокат Георгий Антонов. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Повалко вину не признаёт.
- Повалко задержали после обысков у него дома и в офисе РВК 3 июня, писало РБК. По данным «Коммерсанта», деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты её руководителей, пока речь идёт об ущербе на $600 тысяч.
- В РВК говорили, что следствие интересует работа фонда RVC I LP, в частности, инвестиции в американскую Alion с 2012 года. В российской компании добавили vc.ru, что уверены в полной невиновности Повалко.
- «Предъявленное обвинение нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России. К сожалению, это очередной “красный флаг” для всех частных инвесторов и предпринимателей — тех, от кого зависит будущее экономики страны», — заявили в РВК.
- Дело выросло из расследования дела бывшего топ-менеджера компании Яна Рязанцева и сооснователя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, говорил источник «Ъ». По словам источника «Ведомостей», в 2017 году новая команда РВК провела внутренний аудит, после которого и было возбуждено уголовное дело.
- Рязанцева и Чучкевича обвиняли в мошенничестве, но отпустили в 2019 году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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Виктор Шершавый
Государственная венчурная компания инвестирующая бюджетные бабки в американские стартапы. Россия это один сплошной идиотизм.
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Может, какой-то сын/внук/брат/сват/теща приглядел себе место в компании, решили пошуметь/запугать, чтобы «помочь» фонду эффективно управлять делами?
И ещё вопрос, с какого года Александр Повалко вступил в должность генерального директора фонда? В 2012-ли?
Arthur Niazyan/
С 2016-го.
/ /Arthur
А «преступление» в 2012-м. Преследование за создание машины времени.
Arthur Niazyan/
Ну это примерно как с разливом диз.топлива, арестован начальник какой-то смены, остальные слишком высокопоставленные.
Но к РВК всегда вопросы были, у той же счётной палаты, когда вместо инвестиций они на депозитах деньги делали :)
/ /Arthur
«Ждали» подходящего Единорога (+ боролись с инфляцией размещая деньги в депозитах) ☺️