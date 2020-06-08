В реестре, который будет вести налоговая, будут храниться сведения о ФИО, дате и месте рождения, СНИЛС и другие.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра с данными россиян от разных ведомств.
- Данные для базы будут собирать из МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Росморречфлота и государственных внебюджетных фондов.
- В базе будут храниться данные всех россиян, включая ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие.
- Вести регистр будет ФНС. Закон вступит в силу в полной мере с 31 декабря 2025 года, а до этого будет переходный период. Например, с 1 января 2023 года нормативные правовые акты смогут устанавливать требование об использовании единой базы в качестве единственного и обязательного источника для получения сведений о населении.
- По мнению авторов законопроекта, единая база сократит сроки оказания госуслуг, повысит эффективность борьбы с правонарушениями и упростит обмен информацией между ведомствами.
- Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 21 мая. Представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР критиковали закон за поспешность принятия и угрозу утечек данных.
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Ilya Brin
В экселе?
Григорий МанякинIlya
Google spreadsheets, online же
Ilya BrinГригорий
Нужно импортоотомщение же
Эксель-то уже как родной
Gibrada RetaradeIlya
Вот ключевое отличие России от США: в России любую идею, реформу, начинание будут хейтить свои же, мол "ясно же что обосрёмся" и эта пердь будет набирать максимум лайков. В какой-нибудь США мышление будет скорее в духе "что нужно для успеха" и это будет откровенно. Хотим что-то улучшить и не верим сами в себя.
Анна K
Сейчас всех бомбанет 🤣
Вадим ЧиняевАнна
а че бомбанет? - все кому надо и так найти могли.
зато гос услуги (раньше, сейчас может прогресс) - через одно место носишь туда сюда одни и те же выпиленные деревья
Шамиль Джанболатов
Странно что это не было сделано раньше. Столько же проблем было из-за этого
Ilya BrinШамиль
У нас были другие важные задачи!
Григорий Манякин
Пора делать сервис по удалению и добавлению записей
Alexander Zaslonov
Под штрафами о потере этих данных пусть подпишется! Подписал он
Pavel Osadchuk
удобно, теперь не нужно покупать несколько баз
Милан Art
А как место смерти в базе данных упростит оказание госуслуг?)) типо автозаполнение будет стоять при авторизации из рая?
Nuke 7s
Ну наконец-то
Peter Gonin
Felix Makarov
Вот теперь за живём
Григорий Кисель
Добро пожаловать в цифровой рай!
Шухрат Халиков
Велком тотальная слежка. Столько веселого на наш век пришлось)
Вячеслав Зайцев
А на чьих серверах это будет храниться? Загнивающей ?
Артем ВоронковВячеслав
На флЕшке
Вячеслав ЗайцевАртем
С ЭЦП
Григорий Кисель
Кто скроет имя своё под числом 666?
Валентина Коваленко
Конченый ублюдок путлер
L A
угу. если раньше в целях пробива граждан для тёмых дел нужно было 10 разных "лиц" в разных ведомствах, то теперь один в виде какого-нибудь подрядчика-оператора этой гипер-БД.
Надеюсь российские реалии столкнуться с этой замечательной инициативой намного аккуратнее.
Corban Dallas
Аналог номера социального страхования в США, похоже.
Лев Чемерис
Жесткач) маразм крепчал)