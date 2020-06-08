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Лиана Липанова
1268

Путин подписал закон о создании единой базы данных россиян Материал редакции

В реестре, который будет вести налоговая, будут храниться сведения о ФИО, дате и месте рождения, СНИЛС и другие.

  • Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра с данными россиян от разных ведомств.
  • Данные для базы будут собирать из МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Росморречфлота и государственных внебюджетных фондов.
  • В базе будут храниться данные всех россиян, включая ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие.
  • Вести регистр будет ФНС. Закон вступит в силу в полной мере с 31 декабря 2025 года, а до этого будет переходный период. Например, с 1 января 2023 года нормативные правовые акты смогут устанавливать требование об использовании единой базы в качестве единственного и обязательного источника для получения сведений о населении.
  • По мнению авторов законопроекта, единая база сократит сроки оказания госуслуг, повысит эффективность борьбы с правонарушениями и упростит обмен информацией между ведомствами.
  • Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 21 мая. Представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР критиковали закон за поспешность принятия и угрозу утечек данных.

#новость #законы

Лиана Липанова
+19 437
11
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25 комментариев
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Ilya Brin

12

В экселе?

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Григорий Манякин

Ilya
3

Google spreadsheets, online же

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Ilya Brin

Григорий
0

Нужно импортоотомщение же
Эксель-то уже как родной

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Gibrada Retarade

Ilya
1

Вот ключевое отличие России от США: в России любую идею, реформу, начинание будут хейтить свои же, мол "ясно же что обосрёмся" и эта пердь будет набирать максимум лайков. В какой-нибудь США мышление будет скорее в духе "что нужно для успеха" и это будет откровенно. Хотим что-то улучшить и не верим сами в себя.

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Анна K

4

Сейчас всех бомбанет 🤣

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Вадим Чиняев

Анна
0

а че бомбанет? - все кому надо и так найти могли.
зато гос услуги (раньше, сейчас может прогресс) - через одно место носишь туда сюда одни и те же выпиленные деревья

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Шамиль Джанболатов

2

Странно что это не было сделано раньше. Столько же проблем было из-за этого

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Ilya Brin

Шамиль
1

У нас были другие важные задачи!

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Григорий Манякин

2

Пора делать сервис по удалению и добавлению записей

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Alexander Zaslonov

2

Под штрафами о потере этих данных пусть подпишется! Подписал он

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Pavel Osadchuk

2

удобно, теперь не нужно покупать несколько баз

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Милан Art

2

А как место смерти в базе данных упростит оказание госуслуг?)) типо автозаполнение будет стоять при авторизации из рая?

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Nuke 7s

1

Ну наконец-то

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Peter Gonin

1
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Felix Makarov

0

Вот теперь за живём

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Григорий Кисель

0

Добро пожаловать в цифровой рай!

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Шухрат Халиков

0

Велком тотальная слежка. Столько веселого на наш век пришлось)

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Вячеслав Зайцев

0

А на чьих серверах это будет храниться? Загнивающей ?

Ответить

Артем Воронков

Вячеслав
0

На флЕшке

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Вячеслав Зайцев

Артем
0

С ЭЦП

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Григорий Кисель

0

Кто скроет имя своё под числом 666?

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Валентина Коваленко

0

Конченый ублюдок путлер

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L A

0

угу. если раньше в целях пробива граждан для тёмых дел нужно было 10 разных "лиц" в разных ведомствах, то теперь один в виде какого-нибудь подрядчика-оператора  этой гипер-БД.
Надеюсь российские реалии столкнуться с этой замечательной инициативой намного аккуратнее.

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Corban Dallas

0

Аналог номера социального страхования в США, похоже.

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Лев Чемерис

0

Жесткач) маразм крепчал)

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