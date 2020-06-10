В министерстве решили, что эти требования уже неактуальны.
- Минтруд существенно изменил проект постановления правительства России о трудовых отношениях в период пандемии, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил официальный представитель министерства.
- В обновлённой версии документа осталась лишь малая часть требований, предложенных министерством, указывает агентство. Например, сохранено обязательство уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или цифровую трудовую книжку до 31 октября 2020 года.
- Министерство отметило запрет на отправку сотрудников в простой или увольнение по инициативе работодателя во время вынужденной приостановки деятельности из-за пандемии, а также необходимость сохранять зарплату сотрудника на «докарантинном» уровне.
- Из проекта постановления исключено требование увольнять сотрудников только по завершении «карантина», если компания сокращает штат и срок уведомления работников истекает во время действия ограничений.
- Также отменено сокращение срока уведомления об изменении трудового договора и режима работы по инициативе компании с двух месяцев до двух недель.
- Первую редакцию документа Минтруд отправил на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в середине мая 2020 года. В июне министерство попросило комиссию повторно рассмотреть документ.
- Первый вариант проекта уже неактуален, поскольку часть ограничений, связанных с пандемией, снята, пояснили РБК в министерстве. В изменённую версию вошли нормы, которые нужны в текущей ситуации на рынке труда и поддержаны участниками комиссии.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Alex Petrov
У нас специалисты МИнтруд еще и эпидемиологами c даром предвидения стали? Те все зуб дают, больше ни эпидемий ни пандемий не будет и не придется как в этот раз было к примеру , под уже вышедшие указы Собянина фед. законодательство править?
Хотя учитывая уровень экспертизы министра Котякова , точнее полное ее отсутствие, когда он даже представить не мог, что детские выплаты в 10 000 рублей будут важны для семей сидящих на подсосе два месяца, ожидать что его подчиненные будут профессиональнее, наивно.
тима махотловAlex
Нет, там спецы другого рода. Если что быстро обратно переиграют
Arthur Niazyanтима
Сразу после голосования.
alex twit
Ну что ты будешь делать, везде особый путь
Ни пёрнуть, ни уволить - нормально не дадуть
Alex Teplo
Министерство отметило запрет?
Министерство отмеНило запрет?
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Я не скажу свое имя машине
Долго запрягают, да медленно едут