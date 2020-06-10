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Галина Мубаракшина
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Минтруд отказался от идеи особого порядка увольнений и отправки сотрудников в простой во время пандемии Материал редакции

В министерстве решили, что эти требования уже неактуальны.

  • Минтруд существенно изменил проект постановления правительства России о трудовых отношениях в период пандемии, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил официальный представитель министерства.
  • В обновлённой версии документа осталась лишь малая часть требований, предложенных министерством, указывает агентство. Например, сохранено обязательство уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или цифровую трудовую книжку до 31 октября 2020 года.
  • Министерство отметило запрет на отправку сотрудников в простой или увольнение по инициативе работодателя во время вынужденной приостановки деятельности из-за пандемии, а также необходимость сохранять зарплату сотрудника на «докарантинном» уровне.
  • Из проекта постановления исключено требование увольнять сотрудников только по завершении «карантина», если компания сокращает штат и срок уведомления работников истекает во время действия ограничений.
  • Также отменено сокращение срока уведомления об изменении трудового договора и режима работы по инициативе компании с двух месяцев до двух недель.
  • Первую редакцию документа Минтруд отправил на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в середине мая 2020 года. В июне министерство попросило комиссию повторно рассмотреть документ.
  • Первый вариант проекта уже неактуален, поскольку часть ограничений, связанных с пандемией, снята, пояснили РБК в министерстве. В изменённую версию вошли нормы, которые нужны в текущей ситуации на рынке труда и поддержаны участниками комиссии.

#новость #минтруд

Галина Мубаракшина
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Alex Petrov

1

У нас  специалисты МИнтруд  еще и эпидемиологами c даром предвидения  стали? Те все зуб дают, больше ни эпидемий ни пандемий не будет и не придется как в этот раз было к примеру , под уже вышедшие указы Собянина фед. законодательство править? 
  Хотя учитывая уровень экспертизы   министра Котякова , точнее полное ее отсутствие, когда он даже представить не мог, что детские выплаты в 10 000 рублей будут важны для семей сидящих на подсосе два месяца, ожидать что его подчиненные будут профессиональнее, наивно.

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тима махотлов

Alex
1

Нет, там спецы другого рода. Если что быстро обратно переиграют

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Arthur Niazyan

тима
0

Сразу после голосования.

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alex twit

1

Ну что ты будешь делать, везде особый путь
Ни пёрнуть, ни уволить - нормально не дадуть

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Alex Teplo

0

Министерство отметило запрет?
Министерство отмеНило запрет?
Удалите моё сообщение после правки статьи )

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Я не скажу свое имя машине

0

Долго запрягают, да медленно едут 

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