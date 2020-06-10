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Право
Лиана Липанова
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Новый владелец прав на претензии к nginx подал в суд на инвесторов, основателей и её покупателя F5 Networks Материал редакции

Компания требует возместить ущерб на $750 млн.

26 комментариев
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Lynwood Investments подала в окружной суд Северного округа Калифорнии иск к покупателям компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx — американской F5 Networks, к бывшим инвесторам Runa Capital и EVentures, а также к основателям компании Максиму Коновалову и Игорю Сысоеву и другим бывшим сотрудникам Rambler Group.

Rambler Group заявила о правах на код nginx в декабре 2019 года, так как Сысоев занимался разработкой во время работы в компании в начале 2000-х годов. 24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело против и передала права требований Lynwood Investments.

F5 Networks в мае 2019 года за $670 млн купила nginx, основанную в 2011 году бывшими сотрудниками Rambler Коноваловым и Сысоевым.

Программное обеспечение nginx Plus было разработано Сысоевым во время работы в Rambler, поэтому по закону компания и её nginx Plus принадлежит Lynwood как правопреемнику Rambler, говорится в иске.

Lynwood и её структуры владели долями в Rambler, которая передала право на nginx и право требования Lynwood, говорится в иске. Теперь Lynwood требует возмещения ущерба на сумму не менее $750 млн.

По данным «Ведомостей», F5 Networks сообщила о прекращении в России уголовного дела в отношении соучредителей nginx. После нескольких месяцев разбирательств следствие не получило никаких доказательств по делу и прекратило расследование, говорится в сообщении.

На момент публикации заметки в F5, Runa Capital, EVentures, а также Игорь Сысоев не ответили на запросы vc.ru.

#новость #nginx #делоnginx #ramblergroup

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Лиана Липанова
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0
26 комментариев
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Aleksey Bobkov

25

владелец прав на претензии

¯\_(ツ)_/¯

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Anton Matrosov

Aleksey
1

Жизнь удалась, когда большинство в стране - бесправные пролы, а ты - владелец прав претензий одних миллиардеров к другим

Ответить

Ol Ka

17
Ответить

/ /

4

Животные.
Отвалите от них. Пока они сами развивали, всем плевать было, а теперь "пукать" начали. 

Ответить

Yuri Ahmedov

/
0
Ответить

Максим Швецов

3

Интересно, калифорнийский аналог наших правоохранительных органов заведёт уголовное дело, проведёт обыски? :)

Ответить

Ol Ka

1

Сериал IRL.

Ответить

Nickita Prochorov

1

🔥

Ответить

Stas Korg

1

Мамут все проебал, теперь хочет состричь )))) наверное в суде будет разбирательство о том , слово "сосать" пишется с мягким знаком ?))))

Ответить

Александр Волков

1

Наша песня хороша, начинай сначала... сами делать мы не будем, как привыкли в 90-х отожмем...

Ответить

Mike Kosulin

1

Новый владелец прав на претензии

Какой сюр

Ответить

Sakari Sauso

1

т.е. в рамблере попросили прекратить уголовное дело и передали права другой компании, которая оказывается с рамблером связана? а на каком основании они права то передали? было решение суда, что nginx принадлежит рамблеру? всё это выглядит, будто одна схема отжима не сработала но нашлись ребята, которые готовы попробовать отжать с теми же вводными, пиздец...

Ответить

Отродясь не было

Sakari
0

Похоже это уже вышло из под контроля рамблера :)

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Отродясь
0

Ну конечно. Все это Мамут мутит.

Ответить

Dennis Gerasimov

Sakari
0

Это была попытка "и рыбку съесть, и очко не растянуть"
Вроде как и от претензий отказались (передали), а дальше можно разводить руками "а это не мы"

Ответить

Сергей Михельсон

0

Вау, опять всем насрать будет?

Ответить

Elshad Melikmamedov

0

И так репутация Рамблера и Мамута ниже некуда 
Но тут постучали снизу. 
Надеюсь Сбербанк вы***т Мамута по самое немогу. Может тогда успокоится.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Elshad
0

Греф и Мамут - примерно равносильные фигуры. Кроме того, что играют за одну команду.

Ответить

Инокентий Смирнов

0

афиша 

Ответить

Dmitry Mikushin

0

Когда на митинге хватают и бросают в клетку на 15 суток, ЕСПЧ присуждает компенсацию. Когда заплатил за наезд с ОМОНом, а тебя уел Греф, американский суд присуждает компенсацию. А как иначе?

Achievement unlocked: Отсутствие правосудия в РФ в итоге стало проблемой и бедных, и богатых: никакие деньги не могут помочь, чтобы в твою пользу работало то, чего нет.

Ответить

Alexander Lunin

0

Продажа или передача прав на претензии - это очень интересно. Это как переуступить/продать долги?..

Ответить

Михаил Говорунов

Alexander
0

Это типа очень глупый способ чтобы репутация Рамблера не нашла второе дно. В итоге, она нашла сразу третье.

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Мде, видать кому то на совете директоров вставили по самое не балуй, и песенка начинается сначала

Если вдруг этот суд выдаст решение против NGinx, то ...то что? Конец всей индустрии явно не придет, но на всей стртап-движухе так или иначе аукнется

Да и потом, Рамблер - это современные полимеры (те самые, которые "все прое...али")

Ответить

Dennis Gerasimov

0

*свистит* эй, пссс, @Олег - выскажись нейронка, твоих же собратьев прессуют
 

Ответить

Георгий Пришкин

0

Ну я думаю можно погнобить рамблер, для Рамблер это будут новые убытки

Ответить

Лев Щенин

0

Коллеги, всё просто.
Россия шаг за шагом приближается к "светлому американскому будущему", когда на вопрос "Как дела? Как прибыль?" бизнесмены России будут отвечать:
- Нормально! Прибыль в семь раз выше расходов на судебные процессы.
(безработные юристы - сила !)

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