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Лиана Липанова
2384

ФАС обязала Tele2 отменить необоснованное повышение тарифов в течение двух недель Материал редакции

Оператор повысил цены 12 мая в среднем на 10%, выяснило ведомство.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) отменить недавнее повышение тарифов. Оператор должен вернуть старые цены в течение двух недель с момента получения предупреждения.
  • 12 мая услуги связи Tele2 подорожали в среднем на 10%, пишет ведомство. Абоненты пожаловались в ФАС, а оператор не предоставил экономического обоснования повышения тарифов.
  • С учётом распространения коронавируса и отсутствия обоснования повышение тарифов ущемляет интересы потребителей, прокомментировал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

#новость #tele2 #фас #телеком

Лиана Липанова
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0
29 комментариев
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Vovchik Medalev

16

Я недели две назад все ругался с поддержкой, объяснял, что повысили почти на 13%, объяснял , что даже инфляция в 3-5%, на что в ответ мне тп просто писало, что все операторы повышают цены на тарифы сейчас из-за ситуации в стране и инфляции.
Даже приятно стало от этой новости

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Valentin Dombrovsky

Vovchik
6

Вот как хорошо. Видите, как власть о вас заботится? То-то. 

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Alexander Tereschenko

Vovchik
4

Попробуй уйти со своим номером. Большинство опсосов дают скидку, только тссс

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Vovchik Medalev

Alexander
1

У меня архивный тариф достаточно выгодный с безлимитом, 50 смс и 500 минутами за 350 рублей. Альтернатив за такую цену не нашёл

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Герман Воронов

Vovchik
0

Любопытно как вам не повысили стоимость архивного тарифа. Мне вот с 400 до 440 подняли

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Vovchik Medalev

Герман
0

Да, было написано, что такая цена будет в течении полугода, потом до 400 поднимут. Но по итогу так и осталось и два года за начальную цену в 350 рублей висит

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Герман Воронов

Vovchik
0

Сбой в системе, повезло :)

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Joy Z

Vovchik
0

При попытке уйти от одного оператора к другому мне предложили остаться а абоненткой в 300р (850 минут, 300 смс и 20гб)

Ответить

Vovchik Medalev

Joy
0

Я сказал, что предложили уйти с пополнением баланса у другого оператора, в итоге мне накинули 700 рублей на счёт

Ответить

hakhagmon

Joy
0

ты позвонил им и сказал что хочешь сменить оператора? 

Ответить

Alexandr Simonov

Alexander
0

а можно наоборот - предложить кому-то придти со своим номером и получить скидку?

Ответить

Joy Z

Vovchik
3

Ну через неделю Теле2 сделают новые тарифы с новыми нужными им ценами, а старые переведут в архив и через пару месяцев начнут там ухудшать условия сгоняя с них всех пользователей. Ничего нового..

Ответить

Sergei Timofeyev

Joy
0

Мегафон вообще в одностороннем порядке это делает

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Иванка Сегодина

Vovchik
0

В конце 2019г. были новости, что в 2020г. ожидается изменение тарифов минимум 2 раза, в марте представители сотовых сообщили, что поднимут разок из-за бесплатных сайтов и потом ещё из-за компенсации на закупку и установку оборудования для "пакета Яровой".

Тарифы на сотовую связь вырастут на 20% из-за…
Операторы не могут договориться с правительством о компенсациях
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Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая…
ria.ru
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Джамил Меджидов

Vovchik
0

Теле2 давно скатился, а начинали так хорошо - мы честные, простые и недорогие тарифы. Недавно связывался с ТП, без моего ведома кучу подписок приписали к номеру, благо зашел и детализацию сделал.

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Эдуард Гладышев

Джамил
0

Когда они начинали, они принадлежали другому владельцу)

Ответить

Наиль

5

Пусть идут цены на маски регулируют.

Ответить

Vovchik Medalev

1

Вот, кстати, ответ тп теле2 только что, на вопрос, будет ли перерасчёт за то, что уже сняли
Даже скрин новости прислал, для ознакомления😂

Ответить

Настя Бессмертная

Vovchik
1

Не уведомляли, специально смс полистала. Вот лапшичники.

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Yan Purvenes

Vovchik
0

Повод подать иск. И отсудить у Т2 деньги.

Ответить

Герман Воронов

1

Как бы не началось "альтернативное" повышение тарифов, с автоматическим подключением платных услуг и прочими веселыми привычками МТС, Билайна и Мегафона, которых в Теле2 я пока не наблюдал

Ответить

Valentin Dombrovsky

1

«С учётом распространения коронавируса...»

Интересно. То есть без коронавируса было бы ок (типа «ну подождите немного, потом повысите»)? 
Также интересно, дело в вируса или всё же в предстоящем «голосовании», перед которым стараются людей «не злить»? 

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Alexandr Simonov

0

Это походу до голосования против поправок, потом фас опять уйдет в отпуск на неопределенный срок.

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Настя Бессмертная

0

Ух, собаки, хотели компенсировать убыток от оффлайн магазинов, а не вышло.

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Ilya Konovalov

0

Очень не нравится как теле2 повышает тарифы - без уведомления, без всего. Как крысы в тихую. Заходишь в описание тарифа, а там уже на 40р выше

Ответить

Yan Purvenes

0

Странно что про Мегафон такого нет

Ответить

Инна Истопленник

0

Ну хоть что-то в пользу народа решили

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Эдуард Гладышев

0

Я когда заметил повышение, решил, что не буду пока подключать тариф, все равно сижу дома и мобильным инетом не пользуюсь. Через какое-то время позвонила девочка и предложила на полгода подключить тариф дешевле моего старого, но с большим трафиком.
Интересно, связано ли это с тем, что я медлил с оплатой тарифа 🤔

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Владимир Закиров

0

Повышают все, но и меру знать надо. 

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