Оператор повысил цены 12 мая в среднем на 10%, выяснило ведомство.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) отменить недавнее повышение тарифов. Оператор должен вернуть старые цены в течение двух недель с момента получения предупреждения.
- 12 мая услуги связи Tele2 подорожали в среднем на 10%, пишет ведомство. Абоненты пожаловались в ФАС, а оператор не предоставил экономического обоснования повышения тарифов.
- С учётом распространения коронавируса и отсутствия обоснования повышение тарифов ущемляет интересы потребителей, прокомментировал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
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Vovchik Medalev
Я недели две назад все ругался с поддержкой, объяснял, что повысили почти на 13%, объяснял , что даже инфляция в 3-5%, на что в ответ мне тп просто писало, что все операторы повышают цены на тарифы сейчас из-за ситуации в стране и инфляции.
Даже приятно стало от этой новости
Valentin DombrovskyVovchik
Вот как хорошо. Видите, как власть о вас заботится? То-то.
Alexander TereschenkoVovchik
Попробуй уйти со своим номером. Большинство опсосов дают скидку, только тссс
Vovchik MedalevAlexander
У меня архивный тариф достаточно выгодный с безлимитом, 50 смс и 500 минутами за 350 рублей. Альтернатив за такую цену не нашёл
Герман ВороновVovchik
Любопытно как вам не повысили стоимость архивного тарифа. Мне вот с 400 до 440 подняли
Vovchik MedalevГерман
Да, было написано, что такая цена будет в течении полугода, потом до 400 поднимут. Но по итогу так и осталось и два года за начальную цену в 350 рублей висит
Герман ВороновVovchik
Сбой в системе, повезло :)
Joy ZVovchik
При попытке уйти от одного оператора к другому мне предложили остаться а абоненткой в 300р (850 минут, 300 смс и 20гб)
Vovchik MedalevJoy
Я сказал, что предложили уйти с пополнением баланса у другого оператора, в итоге мне накинули 700 рублей на счёт
hakhagmonJoy
ты позвонил им и сказал что хочешь сменить оператора?
Alexandr SimonovAlexander
а можно наоборот - предложить кому-то придти со своим номером и получить скидку?
Joy ZVovchik
Ну через неделю Теле2 сделают новые тарифы с новыми нужными им ценами, а старые переведут в архив и через пару месяцев начнут там ухудшать условия сгоняя с них всех пользователей. Ничего нового..
Sergei TimofeyevJoy
Мегафон вообще в одностороннем порядке это делает
Иванка СегодинаVovchik
В конце 2019г. были новости, что в 2020г. ожидается изменение тарифов минимум 2 раза, в марте представители сотовых сообщили, что поднимут разок из-за бесплатных сайтов и потом ещё из-за компенсации на закупку и установку оборудования для "пакета Яровой".
Джамил МеджидовVovchik
Теле2 давно скатился, а начинали так хорошо - мы честные, простые и недорогие тарифы. Недавно связывался с ТП, без моего ведома кучу подписок приписали к номеру, благо зашел и детализацию сделал.
Эдуард ГладышевДжамил
Когда они начинали, они принадлежали другому владельцу)
Наиль
Пусть идут цены на маски регулируют.
Vovchik Medalev
Вот, кстати, ответ тп теле2 только что, на вопрос, будет ли перерасчёт за то, что уже сняли
Даже скрин новости прислал, для ознакомления😂
Настя БессмертнаяVovchik
Не уведомляли, специально смс полистала. Вот лапшичники.
Yan PurvenesVovchik
Повод подать иск. И отсудить у Т2 деньги.
Герман Воронов
Как бы не началось "альтернативное" повышение тарифов, с автоматическим подключением платных услуг и прочими веселыми привычками МТС, Билайна и Мегафона, которых в Теле2 я пока не наблюдал
Valentin Dombrovsky
«С учётом распространения коронавируса...»
Интересно. То есть без коронавируса было бы ок (типа «ну подождите немного, потом повысите»)?
Также интересно, дело в вируса или всё же в предстоящем «голосовании», перед которым стараются людей «не злить»?
Alexandr Simonov
Это походу до голосования против поправок, потом фас опять уйдет в отпуск на неопределенный срок.
Настя Бессмертная
Ух, собаки, хотели компенсировать убыток от оффлайн магазинов, а не вышло.
Ilya Konovalov
Очень не нравится как теле2 повышает тарифы - без уведомления, без всего. Как крысы в тихую. Заходишь в описание тарифа, а там уже на 40р выше
Yan Purvenes
Странно что про Мегафон такого нет
Инна Истопленник
Ну хоть что-то в пользу народа решили
Эдуард Гладышев
Я когда заметил повышение, решил, что не буду пока подключать тариф, все равно сижу дома и мобильным инетом не пользуюсь. Через какое-то время позвонила девочка и предложила на полгода подключить тариф дешевле моего старого, но с большим трафиком.
Интересно, связано ли это с тем, что я медлил с оплатой тарифа 🤔
Владимир Закиров
Повышают все, но и меру знать надо.