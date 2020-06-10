Весной Минкомсвязи уже предлагало меры поддержки и предупреждало, что отрасль может не досчитаться 30 млрд рублей прибыли по итогам года.

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Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить меры поддержки спроса на разработки российских ИТ-компаний. Об этом президент заявил во время совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Среди них:

Разработать «максимально комфортный, именно конкурентный режим регулирования», включая «налоговый манёвр», чтобы стимулировать развитие отрасли.

Ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах — «регуляторных песочницах» для тестирования беспилотного транспорта, применения ИИ в медицине и других технологий.

Проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии. Это позволит бизнесу сократить издержки и снизить стоимость своих услуг для пользователей, отметил президент.

Ускорить подготовку и реализацию плана действия для долгосрочной стратегии развития ИИ.

Смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы ИТ‑специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране у нас. Владимир Путин президент России

Кроме представителей правительства, в совещании участвовали главы российских ИТ-компаний и операторов связи: Геворк Вермишян («Мегафон»), Герман Греф («Сбербанк»), Борис Добродеев (Mail.ru Group), Михаил Осеевский («Ростелеком»), Тигран Худавердян (управляющий директор «Яндекса») и другие.

В конце апреля Минкомсвязи разработало список мер для поддержки ИТ-отрасли во время пандемии, который включал в себя снижение налога на прибыль, отсрочку по взносам для сотрудников и другие, сообщали источники «Ведомостей».