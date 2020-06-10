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Весной Минкомсвязи уже предлагало меры поддержки и предупреждало, что отрасль может не досчитаться 30 млрд рублей прибыли по итогам года.
Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить меры поддержки спроса на разработки российских ИТ-компаний. Об этом президент заявил во время совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Среди них:
Кроме представителей правительства, в совещании участвовали главы российских ИТ-компаний и операторов связи: Геворк Вермишян («Мегафон»), Герман Греф («Сбербанк»), Борис Добродеев (Mail.ru Group), Михаил Осеевский («Ростелеком»), Тигран Худавердян (управляющий директор «Яндекса») и другие.
В конце апреля Минкомсвязи разработало список мер для поддержки ИТ-отрасли во время пандемии, который включал в себя снижение налога на прибыль, отсрочку по взносам для сотрудников и другие, сообщали источники «Ведомостей».
В начале мая ведомство предупредило, что во втором квартале 2020 года ИТ-отрасль может стать убыточной. По итогам всего года прибыль в ИТ может упасть на 30 млрд рублей — до 93 млрд рублей, утверждали в Минкомсвязи. Спасти сферу могут ранее предложенные ведомством меры поддержки, говорилось в письме Минкомсвязи в аппарат правительства.
Как обычно, сделают список, куда включат своих и теъ, кто занес. Потом выкинут тех, кто занес мало и тех, кто не совсем свой или разонравился. В итоге к концу года - отрасль в экономической жопе, свои люди при бабле, чиновники покупают новую недвижку, а Путину доложат, что во всем виновата Америка.
А Путин такой наивный, всем верит, а сам совсем не при делах
Ага,а потом эти реализации идут против людей или против самих компаний. Развитие -ага щазззз🙈
"В целом телекоммуникационная отрасль никоим образом не может быть отнесена к пострадавшим, хотя возможно у нас будет небольшое – в пределах нескольких процентов – сокращение выручки в этом году. Поэтому нам не требуются какие-то специальные меры финансовой и налоговой поддержки. Я хотел бы обратиться с просьбой о возможности рассмотреть решение нескольких структурных проблем, которые у нас наметились за последние несколько месяцев".
Михаил Овсеевский, президент ПАО "Ростелеком" (из выступления на встрече с президентом Путиным)
Касаемо IT мои прогнозы пока в силе - к осени заметим падение IT.
Айти одной ногой почти всегда в реальном секторе. Взять те же агрегаторы (доставка еды, такси, краткосрочная аренда жилья etc) — все они по сути айти-компании. Но если плохо реальному сектору, то и они не получают ничего
Я про это и говорю. Есть не мифические средние компании в IT секторе, которые начали сокращать людей, так как их проекты никто не оплачивает.
Поддерживаю, та же ситуация и в Узб. Мы например с мая месяца сдали ровно половину офиса арендатору, чтоб сэкономить - и все, кто приходит в офис, сидят в одном зале - слава богу половина народу ща на удалёнке - как вернутся не знаю как уместимся.
Сейчас везде реальный сектор просел. Поэтому США и накачивала его деньгами, чтобы не случился эффект Домино.
Они теряют прибыль, мы теряем жизни.
Да не надо нам никакой помощи, наше не отбирайте. Я был бы доволен отмену налогов за 1-2 квартал. А сейчас создадут очередное министерство, насуют толпу дармоедов, и они будут нам рассказывать как жить.
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