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Лиана Липанова
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Путин поручил правительству разработать налоговые льготы и другие меры поддержки для ИТ-компаний и операторов связи Материал редакции

Весной Минкомсвязи уже предлагало меры поддержки и предупреждало, что отрасль может не досчитаться 30 млрд рублей прибыли по итогам года.

16 комментариев
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Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить меры поддержки спроса на разработки российских ИТ-компаний. Об этом президент заявил во время совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Среди них:

  • Разработать «максимально комфортный, именно конкурентный режим регулирования», включая «налоговый манёвр», чтобы стимулировать развитие отрасли.
  • Ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах — «регуляторных песочницах» для тестирования беспилотного транспорта, применения ИИ в медицине и других технологий.
  • Проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии. Это позволит бизнесу сократить издержки и снизить стоимость своих услуг для пользователей, отметил президент.
  • Ускорить подготовку и реализацию плана действия для долгосрочной стратегии развития ИИ.

Смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы ИТ‑специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране у нас.

Владимир Путин
президент России

Кроме представителей правительства, в совещании участвовали главы российских ИТ-компаний и операторов связи: Геворк Вермишян («Мегафон»), Герман Греф («Сбербанк»), Борис Добродеев (Mail.ru Group), Михаил Осеевский («Ростелеком»), Тигран Худавердян (управляющий директор «Яндекса») и другие.

В конце апреля Минкомсвязи разработало список мер для поддержки ИТ-отрасли во время пандемии, который включал в себя снижение налога на прибыль, отсрочку по взносам для сотрудников и другие, сообщали источники «Ведомостей».

В начале мая ведомство предупредило, что во втором квартале 2020 года ИТ-отрасль может стать убыточной. По итогам всего года прибыль в ИТ может упасть на 30 млрд рублей — до 93 млрд рублей, утверждали в Минкомсвязи. Спасти сферу могут ранее предложенные ведомством меры поддержки, говорилось в письме Минкомсвязи в аппарат правительства.

#новость

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Вася Пражкин

–1

Как обычно, сделают список, куда включат своих и теъ, кто занес. Потом выкинут тех, кто занес мало и тех, кто не совсем свой или разонравился. В итоге к концу года - отрасль в экономической жопе, свои люди при бабле, чиновники покупают новую недвижку, а Путину доложат, что во всем виновата Америка.

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Ильяс Гарифуллин

Вася
6

А Путин такой наивный, всем верит, а сам совсем не при делах

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тима махотлов

Ильяс
0

Он давно в вакууме))

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Вася Пражкин

Ильяс
–1

Не его масштаб.

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Роман Вяткин

0

Ага,а потом эти реализации идут против людей или против самих компаний. Развитие -ага щазззз🙈

Ответить

Sergei Timofeyev

0

"В целом телекоммуникационная отрасль никоим образом не может быть отнесена к пострадавшим, хотя возможно у нас будет небольшое – в пределах нескольких процентов – сокращение выручки в этом году. Поэтому нам не требуются какие-то специальные меры финансовой и налоговой поддержки. Я хотел бы обратиться с просьбой о возможности рассмотреть решение нескольких структурных проблем, которые у нас наметились за последние несколько месяцев".

Михаил Овсеевский, президент ПАО "Ростелеком" (из выступления на встрече с президентом Путиным)

Касаемо IT мои прогнозы пока в силе - к осени заметим падение IT.

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Evgeny Boyko

Sergei
1

Айти одной ногой почти всегда в реальном секторе. Взять те же агрегаторы (доставка еды, такси, краткосрочная аренда жилья etc) — все они по сути айти-компании. Но если плохо реальному сектору, то и они не получают ничего

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Sergei Timofeyev

Evgeny
1

Я про это и говорю. Есть не мифические средние компании в IT секторе, которые начали сокращать людей, так как их проекты никто не оплачивает.

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Kozimjon Vahobov

Sergei
1

Поддерживаю, та же ситуация и в Узб. Мы например с мая месяца сдали ровно половину офиса арендатору, чтоб сэкономить - и все, кто приходит в офис, сидят в одном зале - слава богу половина народу ща на удалёнке - как вернутся не знаю как уместимся.

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Sergei Timofeyev

Kozimjon
1

Сейчас везде реальный сектор просел. Поэтому США и накачивала его деньгами, чтобы не случился эффект Домино.

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Наиль

0

Они теряют прибыль, мы теряем жизни.

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Наиль
1

А точно есть они и мы в данном случае?

Ответить

Василий Петров

0

Миллиардеры собрались для обсуждения помощи себе

Ответить

Влад Борщ

0

Сейчас сделают послабления, потом зарегулируют что все взвоют.

Ответить

Александр Волков

0

Да не надо нам никакой помощи, наше не отбирайте. Я был бы доволен отмену налогов за 1-2 квартал. А сейчас создадут очередное министерство, насуют толпу дармоедов, и они будут нам рассказывать как жить.

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Степан Фадеев

0

Какая-то замануха же?

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