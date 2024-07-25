В Госдуме предложили ограничить до 20 штук число SIM-карт, оформленных на одного человека

Также рассматривается поправка о «реидентификации» абонентов через «Госуслуги». Ко второму чтению законопроекта о продаже SIM-карт иностранцам добавят ограничение по максимальному количеству номеров, которые может купить россиянин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О рассмотрении такой поправки в июле 2024 года говорил и автор законопроекта Антон Горелкин.По словам источника издания, близкого к руководству крупного оператора, на одного человека можно будет зарегистрировать не больше 20 SIM-карт. Эту информацию подтвердили в Минцифры.Ещё одно предложение — «реидентификация» уже существующих абонентов через «Госуслуги» для проверки, «действительно ли они пользуются тем или иным номером», сообщил собеседник «Ъ» в другом крупном операторе. В Минцифры отметили, что «речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идёт».В МТС напомнили, что многие абоненты «уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора и процесс продолжается», поэтому к перепроверке следует подойти «аккуратно» и обсудить «критерии абонентов», данные которых нуждаются в ней.Согласно законопроекту, иностранцы смогут покупать SIM-карты только при личном посещении офиса оператора и обязательном подтверждении личности с помощью биометрии. На одного человека можно будет зарегистрировать не больше десяти номеров. Документ уже прошёл первое чтение, принять его планировали до конца весенней сессии Госдумы — то есть до 4 августа 2024 года.#новости #simкарты
20? я предлагал 30. Горелкин читай каменты!
Странно что не две штуки в одни руки.
Ну да скоро решат что логарифмической линей симка не нужна, а телефоны запретят, тогда можно вообще запретить.
И штрафовать.
То есть в законопроект о продаже SIM-карт ИНОСТРАНЦАМ добавят ограничение по максимальному количеству номеров, которые может купить РОССИЯНИН.
Штош, логично.
Иностранцы и лица без гражданства максимум до 10. Граждане 20.
Ко второму чтению законопроекта о продаже SIM-карт иностранцам добавят ограничение по максимальному количеству номеров, которые может купить россиянинКакой же кал у них в головах. Ежегодное повышение пенсионного возраста и запрет носить никабы замешали бы ещё в этот законопроект.
Скоро и это число сократят, я вообще в шоке, как до 20 дошли, это прорыв
Отлично! Давно нужно было взять за яйца ИПшников, которые во всех дворах шлагбаумы понаставили.
Припарковаться негде!
Работа Госдумы заключается только в том, чтобы ограничивать россиян?