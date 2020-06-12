Авиакомпании British Airways, Ryanair и easyJet подадут в суд на британские власти из-за карантина
Материал редакции
Компании не могут возобновить рейсы из-за карантинной политики по Covid-19 британского правительства.
8 июня 2020 года власти Великобритании ввели в стране двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Нарушители могут получить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов.
Авиакомпании British Airways, Ryanair и easyJet считают, что у этого решения нет научных доказательств. Кроме того, власти не советовались с представителями отрасли.
Три компании требуют вернуться к старым правилам, когда на карантин отправляли только прибывших из стран с высоким риском заражения.
British Airways уже грозила судом британским властям. Тогда в компании рассказали, что новые правила карантина помешали планам BA восстановить почти 40% своих рейсов в июле. Кроме того, авиакомпания ежедневно теряет 20 млн фунтов стерлингов и не получает никакого дохода.
11 июня 2020 года издание Evening Standard со ссылкой на источники писало, что из-за кризиса British Airways начала распродавать предметы искусства из своей коллекции.
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подадут в суд на британских властей.
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попадут в суд