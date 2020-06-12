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Лера Михайлова
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Авиакомпании British Airways, Ryanair и easyJet подадут в суд на британские власти из-за карантина Материал редакции

Компании не могут возобновить рейсы из-за карантинной политики по Covid-19 британского правительства.

  • 8 июня 2020 года власти Великобритании ввели в стране двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Нарушители могут получить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов.
  • Авиакомпании British Airways, Ryanair и easyJet считают, что у этого решения нет научных доказательств. Кроме того, власти не советовались с представителями отрасли.
  • Три компании требуют вернуться к старым правилам, когда на карантин отправляли только прибывших из стран с высоким риском заражения.
  • British Airways уже грозила судом британским властям. Тогда в компании рассказали, что новые правила карантина помешали планам BA восстановить почти 40% своих рейсов в июле. Кроме того, авиакомпания ежедневно теряет 20 млн фунтов стерлингов и не получает никакого дохода.
  • 11 июня 2020 года издание Evening Standard со ссылкой на источники писало, что из-за кризиса British Airways начала распродавать предметы искусства из своей коллекции.
BA, easyJet and Ryanair fight British quarantine…
British Airways, easyJet and Ryanair said on Friday they have begun legal action against the…
www.reuters.com

#новость #авиакомпании #covid19

Лера Михайлова
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3 комментария
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Fedor Smirnov

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подадут в суд на британских властей. 

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Alexandr Simonov

Fedor
1

Падежу перепутали

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Sakari Sauso

Fedor
0

попадут в суд

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