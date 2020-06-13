Права на торговую марку принадлежат Lynwood, а в названии продукта Nginx App Protest слово Nginx — доминирующее, утверждают представители Lynwood.
В декабре 2019 года владелец Nginx компания F5 Networks подала заявку на регистрацию бренда Nginx App Protect. Под этим названием F5 Networks развивает сервис по защите сайтов и веб-приложений от внешних угроз, таких как хакерские атаки и утечки данных. Nginx App Protect входит в платную версию Nginx Plus.
10 июня 2020 года кипрская компания Lynwood Investments обжаловала регистрацию товарного знака Nginx App Protect в патентном ведомстве США. Компания утверждает, что в названии сервиса слово Nginx — главное, а права на эту торговую марку принадлежат Lynwood.
Также Lynwood требует аннулировать права F5 Networks на остальные товарные знаки — Nginx, Nginx Plus, Nginx Controller, Nginx Unit, пишет The Bell. Об этом указано в иске Lynwood к инвесторам, основателям и покупателю Nginx, который компания подала 10 июня.
F5 Networks купила nginx в мае 2019 года за $670 млн, а в декабре Rambler Group заявила о правах на nginx. Один из сооснователей Игорь Сысоев занимался разработкой веб-вервиса во время работы в Rambler, утверждает компания.
24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments, которая связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом. В России дело закрыли — следствие не получило никаких доказательств вины Сысоева.