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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: системообразующие компании попросили правительство помочь своим поставщикам для поддержки нормальной работы Материал редакции

Компаниям нужны отсрочки по налогам и авансовым платежам, субсидии на поддержку производства, считают они.

  • Представители крупного бизнеса на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым попросили о расширении господдержки системообразующих компаний, пишут «Ведомости».
  • Предприниматели считают, что отсрочки по налогам, авансовым платежам, субсидии для возмещения производственных трат требуются не только предприятиям из перечня, но и компаниям, связанным с ними через производственные цепочки.
  • От поставщиков оборудования и комплектующих зависит операционная деятельность системообразующих предприятий — нельзя допустить их остановки или банкротства, пояснил газете представитель крупной промышленной компании.
  • Компании также просят расширить госгарантии по кредитам, чтобы поддержать и поставщиков, указывает издание. Сейчас системообразующие предприятия могут получить кредиты на поддержку оборотных средств, наполовину обеспеченных госгарантиями.
  • Представители бизнеса считают, что власти должны смягчить условия получения таких кредитов — сейчас на них, в частности, могут рассчитывать компании, выручка которых во втором квартале 2020 года снизилась менее чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил убрать этот порог, отмечает газета.
  • Крупные предприятия попросили также увеличить лимит по льготным кредитам для группы компаний (ГК) с 3 млрд рублей до 10 млрд рублей, указывает издание.
  • Вице-премьер поддержал смягчение условий предоставления льготных кредитов. Вопросы о расширении госгарантий и увеличении лимитов для ГК «будут прорабатываться», пишут «Ведомости». Белоусов счёл правильной поддержку поставщиков и попросил предложить механизмы такой поддержки, например, субсидирование процентной ставки.

#новость #господдержка

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Ильяс Гарифуллин

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Опа, этого то наши великие Икономисты и не предусмотрели. Думали достаточно в Фонбет денег залить и другие компании Путинских друзей и экономика спасена. Но это оказалось так не работает, кто бы мог подумать?!

А потом они ещё более великое открытие совершат, что нужно не только поставщиков спасать, но и клиентов, потому что без клиентов  у системообразующих предприятий никто ничего покупать не будет. 

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Василий Петров

0

kek

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Alexey Bo

0

Недалеко тут новость была, что IKEA хочет вернуть гос.помощь, ибо не понадобились. Тут же - как у Остапа Бенедера "... но вот только со мной мальчишка..", которому тоже нужно подсобить.
Интересно, нужна ли будет помощь родственникам поставщиков. Извиняюсь за брюзжание, но по другому не могу. P.S держу в курсе

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