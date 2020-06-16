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Лиана Липанова
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В Госдуму внесли законопроект о дистанционной работе, чтобы помочь бизнесу массово переводить сотрудников на «удалёнку» Материал редакции

Документ упрощает порядок перевода на временную «удалёнку» в случае катастрофы, эпидемии или пожара.

9 комментариев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель совета Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Андрей Клишас и другие внесли в Госдуму законопроект о поправках в Трудовой кодекс, регулирующих дистанционную работу.

Документ вводит понятия трёх видов «удалёнки»:

  • Полностью дистанционная работа — «вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя».
  • Временная удалённая работа.
  • Комбинированный режим — работа в офисе и из дома.

По словам авторов законопроекта, нынешняя версия ТК недостаточно «гибкая» — пандемия выявила неготовность «трудового законодательства к массовому переводу работников на удаленный режим работы».

Например, законодательно не прописана необходимость дополнительного соглашения для перехода на «удалёнку», работник обязан указывать информацию о своём рабочем месте, а также нет положения о праве сотрудника не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время.

Документ также предполагает упрощённый порядок перевода на временную «удалёнку» в случае катастрофы, эпидемии, пожара. Упрощённный порядок не предполагает дополнительных соглашений или изменения трудового договора, уточняется в законопроекте. Поправки решат выявленные проблемы, рассчитывают авторы документа.

#новость #удалённаяработа

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Иван Иванов

3

Наброшу цитатку:

Значительная часть местных кулаков являлась «по совместительству» нэпманами, занимаясь стеклодувным промыслом. В таких деревнях изготовлялись термометры, аптечная посуда, елочные украшения, стаканы. Владельцы подобных хозяйств обладали, если употреблять марксистский экономический термин, нечем иным, как рассеянной мануфактурой, —нанимали надомников из бедного крестьянства.

Большинство частников вовсе не стремилось к созданию крупных, хорошо оборудованных предприятий. Очень широко практиковалось ими «квартирничество» (использование надомников). Организовывались фиктивные товарищества, мнимые кооперативы и псевдоартели.

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Alexander A

Иван
2

Ох уж эти айтишники. Не стремятся к созданию крупных, хорошо оборудованных опенспейсов на тысячи человек, а всё норовят организовать псеводартели (которые они называют стартапами),  да заниматься созданием "высокотехнологичных" программных комплексов из дома. Это же невозможно, тут налицо попытка недобитых кулаков нанести вред молодой Советской Республике, прикрываясь нэпманством!

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Иван Иванов

Alexander
0

Зачем опен-спейсы? Лучше работать в уютных кабинетах по 3-4 человека.
Стартапы, по-моему, вообще ничего высокотехнологичного не дали за последние лет 50. Все работает на архаичных аппаратных комплексах, а программы написанные стартаперами редко что-то умеют делать, кроме показа рекламных объявлений или продаж какой-либо услуги оффлайн, типа бумажных каталогов. Я так даже на вскидку не могу сказать, что за последние 20-30 лет было нового, если не говорить о сфере развлечений. Томографы стали иметь разрешение выше, может быть еще что-то в других сферах я пропустил, наверняка где-то тоже оборудование стало совершеннее.

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Влад Ижевский

2

Эти, как обычно, играются с кочергой, вместо того, чтобы печь топить. 

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Ильяс Гарифуллин

Влад
0

Потому что умение попадать наверх и умение рулить - это 2 разных никак не коррелирующих скила

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Kelerius

0

Спокойно работаю на удаленке и не надо быть на связи 24\7.... чем текущий ТК не устраивает?

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Sergei Timofeyev

Kelerius
0

Вопросы авторского права и исключительных прав на произведение, если это сделано не на оборудовании работодателя. Необходимость дополнительного заявления о свободном графике (не все на это пойдут).

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Я не скажу свое имя машине

0

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не законы писало... 

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Данил Бороденко

0

Вовремя прям, просто *нецензурная брань"

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