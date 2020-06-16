Например, законодательно не прописана необходимость дополнительного соглашения для перехода на «удалёнку», работник обязан указывать информацию о своём рабочем месте, а также нет положения о праве сотрудника не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время.