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Лиана Липанова
812

ЕС начал антимонопольное расследование практик Apple из-за Apple Pay и комиссий App Store Материал редакции

На высокую комиссию App Store пожаловались Spotify и Rakuten.

  • Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay.
  • Первое расследование началось после жалоб Spotify и Rakuten на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из App Store, передаёт The Verge.
  • Компании считают, что так Apple ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов Apple Music и Apple Books.
  • Кроме того, Еврокомиссия изучит технологию Apple Pay, чтобы выяснить, нарушает ли платежная система Apple правила конкуренции Евросоюза.
  • Apple ограничивает использование чипа NFC в своих устройствах только сервисом Apple Pay — банки и другие финансовые сервисы не могут предлагать платежи с помощью NFC через свои собственные приложения, объясняет издание.
  • Компания считает жалобы безосновательными. «Они просто не хотят играть по тем же правилам, что и все остальные», — прокомментировали в Apple.

#новость #apple #spotify #rakuten

Лиана Липанова
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0
15 комментариев
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Ivan Marko

4

Заработала 590+ млрд, ага пойдём проверим чё там )

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Ivan Marko

Ivan
0

К слову о цифрах )

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Сослан Сакшин

3

Эпл берет 30% за любой платеж внутри приложения и банит если в приложении дается ссылка на иной способ оплаты
Это грабеж и эпл надо дрючить во все щели

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Dmitry P.

1

Spotify не нравятся правила рынка, на котором они играют. Ну так предложите тариф на один доллар дешевле но с оплатой через сайт. И комисси apple не будет и себе больше получат.
В остальном такой же бредовый иск как и остальные.

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Kostya Golikov

Dmitry
1

На сколько я знаю по правилам Apple вы не можете делать редирект на свой сайт для оплаты или даже предлагать триал. То есть максимум что вы можете это повесить в приложении баннер «не покупайте через приложение, поищите в гугле сайт», и то возможно и это нельзя. Вы же понимаете что это максимально неудобно для пользователей и почти никто не будет так делать?

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Dmitry P.

Kostya
0

Да, безусловно, это не так удобно, как приложить палец или по face id за
Пару секунд оформить подписку.
Но premium spotify стоит 10 $. Из них 3 забирает себе apple. Предложив тариф за 7,49 с подписью «поддержите нас напрямую и оформите премиум подписку через сайт по более выгодной цене» вполне может сработать и больше денег принести. И нарушением, вроде, считаться не должно.
Да и почему нет такого иска против google? У них тоже комиссия идет.

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Дмитрий Каулькин

Dmitry
0

Так оплата через сайт и так возможна. Аккаунт один для всех платформ. Ничего не поделать, значительная часть платежеспособного населения это люди, для которых даже установка адблока в браузер это слишком сложно. И оплатить они в состоянии только кликнув на кнопку баннера в приложении.

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Eduard Luckyman

1

Если не можешь сделать, не делай. А Apple могёт.

Ответить

Dmitry P.

1

Да, альтернативы нет при установке приложений на apple: либо app store, лило никак (вымирающий джейл не в счет).
Здесь бы прямую аналогию с EA провести, которые из-за комиссии из steam уходили. Но там хотя бы было куда уходить и не разориться. А здесь лило играй по общим правилам, либо не возмущайся.

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Ivan Marko

0

Странно что при таких суммах профита за год. Не кто не пытается создавать конкуренцию. На приближенном уровне. Критерии качества очевидны. Дело даже не в железе, а в софте, операционке.

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Денис Кравцов

0

Зависть и интриги

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Vladimir Sokolov

–1

Просто это элементарная политика конфиденциальности, аППле не уверены что сторонний софт не сольет инфу.

П.с. Моё мнение 😁

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Ivan Marko

Vladimir
0

Не ну ты можешь не выкладывать софт в аппстор, а использовать свой маркетинг и при этом не платить комиссию и поставить можешь что угодно. Так в своё время сделал Sketch. Дело не в сливе. Сливают там тупо все. Особенно если включить отправку отчёта об ошибках. Там вообще вся инфа что стоит, как используешь и тд.

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Андрей Агеев

Ivan
0

Сдается мне что речь все же в первую очередь про яблофоны, а там без аппстора особо не поставишь

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Kostya Golikov

Vladimir
0

Нет, они явным образом говорили что хотят денег. 

Addressing Spotify’s Claims
We want more app businesses to thrive — including the ones that compete with some aspect of our…
www.apple.com
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