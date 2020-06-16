На высокую комиссию App Store пожаловались Spotify и Rakuten.
- Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay.
- Первое расследование началось после жалоб Spotify и Rakuten на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из App Store, передаёт The Verge.
- Компании считают, что так Apple ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов Apple Music и Apple Books.
- Кроме того, Еврокомиссия изучит технологию Apple Pay, чтобы выяснить, нарушает ли платежная система Apple правила конкуренции Евросоюза.
- Apple ограничивает использование чипа NFC в своих устройствах только сервисом Apple Pay — банки и другие финансовые сервисы не могут предлагать платежи с помощью NFC через свои собственные приложения, объясняет издание.
- Компания считает жалобы безосновательными. «Они просто не хотят играть по тем же правилам, что и все остальные», — прокомментировали в Apple.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify","rakuten","apple"],
"comments": 15,
"likes": 3,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 134564,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 16 Jun 2020 20:12:28 +0300",
"is_special": false }
Ivan Marko
Заработала 590+ млрд, ага пойдём проверим чё там )
Ivan MarkoIvan
К слову о цифрах )
Сослан Сакшин
Эпл берет 30% за любой платеж внутри приложения и банит если в приложении дается ссылка на иной способ оплаты
Это грабеж и эпл надо дрючить во все щели
Dmitry P.
Spotify не нравятся правила рынка, на котором они играют. Ну так предложите тариф на один доллар дешевле но с оплатой через сайт. И комисси apple не будет и себе больше получат.
В остальном такой же бредовый иск как и остальные.
Kostya GolikovDmitry
На сколько я знаю по правилам Apple вы не можете делать редирект на свой сайт для оплаты или даже предлагать триал. То есть максимум что вы можете это повесить в приложении баннер «не покупайте через приложение, поищите в гугле сайт», и то возможно и это нельзя. Вы же понимаете что это максимально неудобно для пользователей и почти никто не будет так делать?
Dmitry P.Kostya
Да, безусловно, это не так удобно, как приложить палец или по face id за
Пару секунд оформить подписку.
Но premium spotify стоит 10 $. Из них 3 забирает себе apple. Предложив тариф за 7,49 с подписью «поддержите нас напрямую и оформите премиум подписку через сайт по более выгодной цене» вполне может сработать и больше денег принести. И нарушением, вроде, считаться не должно.
Да и почему нет такого иска против google? У них тоже комиссия идет.
Дмитрий КаулькинDmitry
Так оплата через сайт и так возможна. Аккаунт один для всех платформ. Ничего не поделать, значительная часть платежеспособного населения это люди, для которых даже установка адблока в браузер это слишком сложно. И оплатить они в состоянии только кликнув на кнопку баннера в приложении.
Eduard Luckyman
Если не можешь сделать, не делай. А Apple могёт.
Dmitry P.
Да, альтернативы нет при установке приложений на apple: либо app store, лило никак (вымирающий джейл не в счет).
Здесь бы прямую аналогию с EA провести, которые из-за комиссии из steam уходили. Но там хотя бы было куда уходить и не разориться. А здесь лило играй по общим правилам, либо не возмущайся.
Ivan Marko
Странно что при таких суммах профита за год. Не кто не пытается создавать конкуренцию. На приближенном уровне. Критерии качества очевидны. Дело даже не в железе, а в софте, операционке.
Денис Кравцов
Зависть и интриги
Vladimir Sokolov
Просто это элементарная политика конфиденциальности, аППле не уверены что сторонний софт не сольет инфу.
П.с. Моё мнение 😁
Ivan MarkoVladimir
Не ну ты можешь не выкладывать софт в аппстор, а использовать свой маркетинг и при этом не платить комиссию и поставить можешь что угодно. Так в своё время сделал Sketch. Дело не в сливе. Сливают там тупо все. Особенно если включить отправку отчёта об ошибках. Там вообще вся инфа что стоит, как используешь и тд.
Андрей АгеевIvan
Сдается мне что речь все же в первую очередь про яблофоны, а там без аппстора особо не поставишь
Kostya GolikovVladimir
Нет, они явным образом говорили что хотят денег.