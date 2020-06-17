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Галина Мубаракшина
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«Опора России» предложила законодательно запретить сервисам вроде Booking.com требовать от отелей гарантию лучшей цены Материал редакции

Предприниматели спорят с Booking.com о праве устанавливать лучшую цену с 2019 года, тогда проверку начала ФАС.

  • «Опора России» отправила на рассмотрение ФАС предложения о поправках в закон об основах туристской деятельности. Она предлагает запретить паритет цен на номера в гостиницах при сотрудничестве с системами онлайн-бронирования, пишет «Коммерсантъ».
  • Объединение предпринимателей предлагает дополнить закон понятиями «платформа онлайн-бронирования» и «оператор платформы онлайн-бронирования», а также разрешить гостиницам устанавливать цены на номера ниже, чем на платформах бронирования.
  • Сейчас условие по паритету цен даёт платформам возможность предлагать клиентам более выгодные условия, чем сами отели, указывают авторы поправок. Предприниматели хотят, чтобы условия бронирования могли отличаться на разных платформах и их определяли сами отели.
  • Также участники рынка считают необходимым, чтобы операторы платформ публиковали в свободном доступе данные о порядке ранжирования номеров и отелей.
  • В дальнейшем представители бизнеса планируют обсудить поправки с депутатами Госдумы, чтобы их внесли на рассмотрение нижней палаты парламента, рассказал изданию вице-президент «Опоры» Алексей Кожевников.
  • Свой вариант поправок к закону «Опора России» предложила на фоне разбирательств с Booking.com, отмечает издание. В конце 2019 года ФАС возбудила дело в отношении компании из-за отказа от паритета цен. Отельеры указывали, что у платформы 70% российского рынка бронирования гостиниц и её действия приводят к росту стоимости размещения с учётом комиссии сервиса в 15-31%. В Booking.com не ответили на запрос газеты.

#новость #фас #отели #bookingcom

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Konstantin Zuev

11

То есть букинг генерирует им брони, а они за это не хотят платить комиссию..
Может букингу просто отключить такие отели на время и они потом сами придут проситься обратно, соглашаясь на все условия?

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Кирилл Вечкасов

Konstantin
1

А кто отказался, влупить на 1-2% больше при возврате, что бы не возбухали :)

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Николай Киселев

Konstantin
1

Напрашивается вопрос у меня, как у клиента. Я первый раз пользуясь букингом, как рекламной площадкой переплатил % для букинга за это. В следующий раз я хочу в тот же отель, но уже по чистым ценам отеля, и мне совсем не хочется отчислять букингу пожизненно какие-либо проценты, т.к. мы знаем, что цены будут одинаковы и для букинга и отеля напрямую.

Думаю стоит нагибать агрегаторов до тех пор, пока они поймут, что они рекламные площадки и не более, и свою бизнес модель строили исходя из этого.

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Александр Колесников

6

Гениально.
В таком случае букинг будет с помощью своей рекламы привлекать клиентов, а клиент находить отель, идти на сайт и бронировать его дешевле, чем на букинге.

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Дамир Губаев

4

Похоже скоро выйдет Яндекс.Бронь, где комиссия будет все 50%. Все будут довольны.

А если серьезно, то зачем свой бизнес загонять в рамки условий сервисов бронирований. Не работай с ними, сам вкладывай в маркетинг, рекламу и будь независимым

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Alexandr Blokhin

4

Ещё можно законодательно предложить таксистам везти по цене бензина.

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Тарас Погребняк

1

Единственная опора России это свободный рынок 

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Vlad Limbo

0

Как же они, блядь, заебали со своими инициативами.

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Денис Захватов

0

Это ведь уже было полгода назад, только инициатор другой был

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Роман Александров

0

Атлант расправил плечи

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