Предприниматели спорят с Booking.com о праве устанавливать лучшую цену с 2019 года, тогда проверку начала ФАС.
- «Опора России» отправила на рассмотрение ФАС предложения о поправках в закон об основах туристской деятельности. Она предлагает запретить паритет цен на номера в гостиницах при сотрудничестве с системами онлайн-бронирования, пишет «Коммерсантъ».
- Объединение предпринимателей предлагает дополнить закон понятиями «платформа онлайн-бронирования» и «оператор платформы онлайн-бронирования», а также разрешить гостиницам устанавливать цены на номера ниже, чем на платформах бронирования.
- Сейчас условие по паритету цен даёт платформам возможность предлагать клиентам более выгодные условия, чем сами отели, указывают авторы поправок. Предприниматели хотят, чтобы условия бронирования могли отличаться на разных платформах и их определяли сами отели.
- Также участники рынка считают необходимым, чтобы операторы платформ публиковали в свободном доступе данные о порядке ранжирования номеров и отелей.
- В дальнейшем представители бизнеса планируют обсудить поправки с депутатами Госдумы, чтобы их внесли на рассмотрение нижней палаты парламента, рассказал изданию вице-президент «Опоры» Алексей Кожевников.
- Свой вариант поправок к закону «Опора России» предложила на фоне разбирательств с Booking.com, отмечает издание. В конце 2019 года ФАС возбудила дело в отношении компании из-за отказа от паритета цен. Отельеры указывали, что у платформы 70% российского рынка бронирования гостиниц и её действия приводят к росту стоимости размещения с учётом комиссии сервиса в 15-31%. В Booking.com не ответили на запрос газеты.
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Konstantin Zuev
То есть букинг генерирует им брони, а они за это не хотят платить комиссию..
Может букингу просто отключить такие отели на время и они потом сами придут проситься обратно, соглашаясь на все условия?
Кирилл ВечкасовKonstantin
А кто отказался, влупить на 1-2% больше при возврате, что бы не возбухали :)
Николай КиселевKonstantin
Напрашивается вопрос у меня, как у клиента. Я первый раз пользуясь букингом, как рекламной площадкой переплатил % для букинга за это. В следующий раз я хочу в тот же отель, но уже по чистым ценам отеля, и мне совсем не хочется отчислять букингу пожизненно какие-либо проценты, т.к. мы знаем, что цены будут одинаковы и для букинга и отеля напрямую.
Думаю стоит нагибать агрегаторов до тех пор, пока они поймут, что они рекламные площадки и не более, и свою бизнес модель строили исходя из этого.
Александр Колесников
Гениально.
В таком случае букинг будет с помощью своей рекламы привлекать клиентов, а клиент находить отель, идти на сайт и бронировать его дешевле, чем на букинге.
Дамир Губаев
Похоже скоро выйдет Яндекс.Бронь, где комиссия будет все 50%. Все будут довольны.
А если серьезно, то зачем свой бизнес загонять в рамки условий сервисов бронирований. Не работай с ними, сам вкладывай в маркетинг, рекламу и будь независимым
Alexandr Blokhin
Ещё можно законодательно предложить таксистам везти по цене бензина.
Тарас Погребняк
Единственная опора России это свободный рынок
Vlad Limbo
Как же они, блядь, заебали со своими инициативами.
Денис Захватов
Это ведь уже было полгода назад, только инициатор другой был
Роман Александров
Атлант расправил плечи