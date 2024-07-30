Госдума приняла законопроект о легализации майнинга криптовалют

Из него убрали запрет на «организацию оборота» криптовалют и разрешили заниматься майнингом и физлицам. Госдума приняла законопроект в третьем чтении, сообщила она. Его переработали ко второму чтению: убрали норму о запрете на «организацию обращения» криптовалют. Речь шла о создании криптобирж в России — этот пункт критиковали в отрасли. Запрещена будет лишь реклама майнинга.Заниматься им в России разрешат юрлицам и ИП, включённым в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Компаниям и предпринимателям запретят совмещать майнинг с деятельностью, связанной с распределением и куплей-продажей электроэнергии. Правительство также получит право запрещать майнинг в отдельных регионах страны для регулирования энергопотребления.Майнеры будут обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг будет вести учёт адресов, подозреваемых в отмывании денег.В случае одобрения Совета Федерации и подписания президентом законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.Госдума также приняла в третьем чтении и законопроект-«спутник» — он позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Утверждать его будет ЦБ, он также будет регулятором: сможет устанавливать порядок допуска к торгам и его прекращения, требования к организаторам торгов и другое.#новости #майнинг
Ну, криптаны, понеслась!
И майнить, когда выведут на свет, их обяжут "цифровой рубль". ))
Майнер, ты нужен стране!
Надо больше крипты рубля уже мало !
Почему тётя, которая регулирует экономику страны и курс рубля, не может потратить 600 тыщ этих самых рублей себе на шерстяной жакет? Может в ЦБ кондиционеры сильно дуют и в одной футболке Saint Laurent холодно.
Ну, справедливости ради, она буквально управляет экономикой целой страны. Плохо или хорошо это дискуссионный вопрос. Но вы какие-нибудь топы любой корпорации с сопоставимым уровнем ответственности ходят в вещах и по дороже. Работа имхо должна оплачиваться, не при коммунизме живём.
может она на Дубровке закупается