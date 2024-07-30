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Евгения Евсеева
Право

Госдума приняла законопроект о легализации майнинга криптовалют

Из него убрали запрет на «организацию оборота» криптовалют и разрешили заниматься майнингом и физлицам.

  • Госдума приняла законопроект в третьем чтении, сообщила она. Его переработали ко второму чтению: убрали норму о запрете на «организацию обращения» криптовалют. Речь шла о создании криптобирж в России — этот пункт критиковали в отрасли. Запрещена будет лишь реклама майнинга.
  • Заниматься им в России разрешат юрлицам и ИП, включённым в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
  • Компаниям и предпринимателям запретят совмещать майнинг с деятельностью, связанной с распределением и куплей-продажей электроэнергии. Правительство также получит право запрещать майнинг в отдельных регионах страны для регулирования энергопотребления.
  • Майнеры будут обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг будет вести учёт адресов, подозреваемых в отмывании денег.
  • В случае одобрения Совета Федерации и подписания президентом законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.
  • Госдума также приняла в третьем чтении и законопроект-«спутник» — он позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Утверждать его будет ЦБ, он также будет регулятором: сможет устанавливать порядок допуска к торгам и его прекращения, требования к организаторам торгов и другое.

#новости #майнинг

1818
31
31 комментарий
Вадим Д.

Ну, криптаны, понеслась!

7
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S.Capusta

И майнить, когда выведут на свет, их обяжут "цифровой рубль". ))

3
1
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ЯжПрограммист

Майнер, ты нужен стране!

5
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Super Mario

Надо больше крипты рубля уже мало !

2
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Антон Кузьмин

Почему тётя, которая регулирует экономику страны и курс рубля, не может потратить 600 тыщ этих самых рублей себе на шерстяной жакет? Может в ЦБ кондиционеры сильно дуют и в одной футболке Saint Laurent холодно.

2
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Андрей Иванов

Ну, справедливости ради, она буквально управляет экономикой целой страны. Плохо или хорошо это дискуссионный вопрос. Но вы какие-нибудь топы любой корпорации с сопоставимым уровнем ответственности ходят в вещах и по дороже. Работа имхо должна оплачиваться, не при коммунизме живём.

1
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Куртуазный маньерист

может она на Дубровке закупается

1
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