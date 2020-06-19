Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
408

РБК: страховщики крупных компаний стали отказываться от покрытия возможных рисков, связанных с пандемией Материал редакции

Условия работы с корпоративными клиентами пересматривают «Согаз», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

  • Страховые компании пересматривают содержание новых договоров с корпоративными клиентами из-за пандемии, пишет РБК. Эту информацию агентству подтвердили в «АльфаСтраховании» и «Ингосстрахе».
  • «АльфаСтрахование» исключило Covid-19 из числа страховых случаев при перерыве в работе из-за инфекции или ограничения со стороны органов власти. «Этот риск уже фактически реализовался и адекватно тарифицировать его на настоящем этапе нельзя», — пояснила агентству замдиректора по корпоративному страхованию компании Татьяна Лаврова. В компании доля таких договоров не более 5%, отметила она.
  • «Ингосстрах» вносит дополнительные уточнения, связанные с пандемией, в программы страхования неимущественных рисков перерыва в производстве. Классические виды соглашений с юрлицами сейчас такие риски не покрывают, пояснил изданию представитель страховщика.
  • «Согаз» изменил условия договоров, уже заключённых с алмазодобывающей компанией «Алроса», указывает РБК. Из числа страховых были исключены случаи любой пандемии или вспышки заболеваний. «Алроса» предупредила будущих держателей евробондов, что действующая страховка может не покрыть возможных убытков из-за Covid-19, отмечает агентство.
  • Оговорка страховщика носит формальный уточняющий характер и не ограничивает страховую защиту компании, пояснил РБК представитель «Алросы». В их числе риски ущерба имуществу, поломок оборудования, перерыва производства. Оказать прямое влияние на эти риски пандемия не может. Страховая компания не ответила на запрос агентства.
  • В будущем страховка от пандемии снова будет доступна, но по более высоким тарифам. Действия страховщиков можно объяснить опасениями повторения пандемии и желанием ограничить страховое покрытие, рассказали изданию опрошенные эксперты.

#новость #страхование

Галина Мубаракшина
+9523
2
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 135178, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 19 Jun 2020 09:32:30 +0300", "is_special": false }
Промо
Онлайн-заказов стало больше, продажи в шоурумах упали до нуля: герои ролика «Авито» о бизнесе сегодня
Герои рекламного ролика — предприниматели. Они рассказали, как ведут дела в условиях ограничений и спасают бизнес с…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Сергей Камянецкий

3

Конееечно. Как страховать от торнадо и тайфунов в Москве - так они первые...

Ответить

Павел Замахаев

2

Мы просто собирали деньги, а их потребовали обратно, поднимем тарифы, а пока при пандемии не берём за пандемию😎

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Insense
Подписан
Отписаться
Как выводить b2c продукт из России на рынок США с помощью UGC контента и инфлюенсеров
Не секрет, что самой большой сложностью при выводе b2c продукта на другие рынки небольшой команде из России или стран С…
2
ProductStar
Подписан
Отписаться
Бизнес-модель Остервальдера: что это такое?
Стратегическое планирование важно для каждого бизнеса. Один из самых популярных инструментов — бизнес-модель Остервальд…
0
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Нестандартная практика: какие задания дают студентам Вышки
Преподаватель ВШЭ Евгений Цаплин — о неформальных заданиях по маркетинговым коммуникациям.
27

Показать еще

Лучшие комментарии
Peter Dmitrienko
за день
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Сергей Исаков

«Тинькофф» сделал карту для…

Alexey Gavrilov

Мой опыт бизнеса в 26 лет: 3…

Ilya Semenov

«Яндекс» запустил «Телемост…

Михаил М

Twitter запустила голосовые…

Андрей Рядькин

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Beerman

iPad Pro, клавиатура и трекпад…

Da Apricot

Коротко: задайте вопрос…

Evgeny Terentev

«Сбербанк» отменил бесплатные…

vlad krasnoff

IKEA займётся производством…

Алейченко Сергей

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Avitologica.ru

«Хороший сигнал для…

Сломалось

Запись в подсайте Сломалось

Bublikov Anton

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Михаил М

«Хороший сигнал для…

Михаил Похеров

Мой опыт бизнеса в 26 лет: 3…

Artem Nedorezov

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Make Luv

Выручали 200 тысяч рублей в…

Михаил М

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Mikhail Tatsky

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Павел Замахаев

РБК: страховщики крупных…