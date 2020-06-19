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Онлайн-заказов стало больше, продажи в шоурумах упали до нуля: герои ролика «Авито» о бизнесе сегодня

Герои рекламного ролика — предприниматели. Они рассказали, как ведут дела в условиях ограничений и спасают бизнес с…