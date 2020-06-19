Условия работы с корпоративными клиентами пересматривают «Согаз», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».
- Страховые компании пересматривают содержание новых договоров с корпоративными клиентами из-за пандемии, пишет РБК. Эту информацию агентству подтвердили в «АльфаСтраховании» и «Ингосстрахе».
- «АльфаСтрахование» исключило Covid-19 из числа страховых случаев при перерыве в работе из-за инфекции или ограничения со стороны органов власти. «Этот риск уже фактически реализовался и адекватно тарифицировать его на настоящем этапе нельзя», — пояснила агентству замдиректора по корпоративному страхованию компании Татьяна Лаврова. В компании доля таких договоров не более 5%, отметила она.
- «Ингосстрах» вносит дополнительные уточнения, связанные с пандемией, в программы страхования неимущественных рисков перерыва в производстве. Классические виды соглашений с юрлицами сейчас такие риски не покрывают, пояснил изданию представитель страховщика.
- «Согаз» изменил условия договоров, уже заключённых с алмазодобывающей компанией «Алроса», указывает РБК. Из числа страховых были исключены случаи любой пандемии или вспышки заболеваний. «Алроса» предупредила будущих держателей евробондов, что действующая страховка может не покрыть возможных убытков из-за Covid-19, отмечает агентство.
- Оговорка страховщика носит формальный уточняющий характер и не ограничивает страховую защиту компании, пояснил РБК представитель «Алросы». В их числе риски ущерба имуществу, поломок оборудования, перерыва производства. Оказать прямое влияние на эти риски пандемия не может. Страховая компания не ответила на запрос агентства.
- В будущем страховка от пандемии снова будет доступна, но по более высоким тарифам. Действия страховщиков можно объяснить опасениями повторения пандемии и желанием ограничить страховое покрытие, рассказали изданию опрошенные эксперты.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Сергей Камянецкий
Конееечно. Как страховать от торнадо и тайфунов в Москве - так они первые...
Павел Замахаев
Мы просто собирали деньги, а их потребовали обратно, поднимем тарифы, а пока при пандемии не берём за пандемию😎