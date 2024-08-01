Минэкономразвития запланировало запустить публичный рейтинг компаний по итогам их проверок

Чтобы потребители видели, была ли проверка и что она показала. Опробовать инициативу могут на заведениях общепита. Минэкономразвития планирует запустить пилотный проект публичных рейтингов в 2024-м или «максимум 2025 году». Об этом сообщил заглавы ведомства Алексей Херсонцев на круглом столе в Совете федерации, где рассматривали доклад о государственном и муниципальном контроле в 2023 году, пишет «Коммерсантъ».По словам Херсонцева, в рейтинге будет видна оценка компании по результатам визитов контролёров — в зависимости от уровня безопасности и других характеристик.Так потребитель убедится, что в организации действительно была проверка, а для предпринимателей это станет «стимулом» соблюдать обязательные требования. Как отмечает чиновник, в случае условной «тройки» люди задумаются — стоит ли им посещать заведение.Система уже показала свою эффективность, она работает в Европе, Америке и Азии, заявил Херсонцев. Обычно это оценки общепита, в России можно также опробовать рейтинг на них. Он также добавил, что идею «давно» обсуждают с другими ведомствами — и некоторые выступают против. Какие именно — он не уточнил.«Не очень понятно, чего они боятся. Будем в мягком режиме с коллегами работать и пытаться все-таки эту систему внедрить», — заметил чиновник. По его словам, инициатива уже включена в концепцию по улучшению контрольно-надзорной деятельности до 2026 года.#новости #минэкономразвития
Как отмечает чиновник, в случае условной «тройки» люди задумаются — стоит ли им посещать заведение (c)
Вообще плевать, люди пойдут туда, где дешевле и лучше им, а не где предприниматель вовремя сдал отчёты и оплатил налоги.
Нужно просто в ресторанах санкнижки размещать в открытом доступе. Чтобы на сайте любой мог проверить из наличия и анализы. Тогда все заработает. Общественный контроль важная тема.
Запускаем тред проверкой Wildberries на семейные ценности.
Проверку не прошли!
Ждем новую проверку после воспитательной беседы. Возможно ценности вернутся в компанию.
Публичный рейтинг, общественное порицание, социализм.
Люди и сами неплохо с рейтингами справляются, однако ни на что это не влияет.
А чем на яндекс картах плохо?
Оценки накручиваются только в путь.
"в рейтинге будет видна оценка компании по результатам визитов контролёров"
Вижу потенциальную коррупционную составляющую. Минэкономразвития, возьми меня в контролёры - я буду честным и неподкупным.