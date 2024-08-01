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Полина Лааксо
Право

Ученики курсов по заработку на крипте «Святая мышь» обратились в суд из-за некачественного обучения — «Ведомости»

В компании считают, что они пытаются «заработать на лазейках в законах».

  • На начало августа 2024 года студенты подали в суд 25 исков к руководителям школы Кириллу Камышникову и Кириллу Кардашу, сообщили «Ведомостям» в юридическом сервисе Destra Legal. Средняя сумма требований по каждому — 150 тысяч рублей.
  • Онлайн-школа «Святая мышь» работала на платформе Getcourse и учила зарабатывать на криптовалютах, «партнёрских площадках», NFT и других активах и схемах. Курсы стоили от 10 тысяч рублей до 100 тысяч, однако обучение «не соответствовало обещаниям», говорят студенты.
  • Один из них в октябре 2023 года приобрёл курс по заработку на «приватном корпоративном оффере» — за 20 тысяч рублей. Его администраторы заявляли, что затраты окупятся «налегке», так как зарабатывать можно прямо во время обучения — по «70-100 тысяч рублей в месяц и более».
  • В 2024 году студент пожаловался школе, что схема «не работает», на что получил совет пройти ещё один платный курс. Он попросил вернуть деньги (возврат был предусмотрен), но его просьбу проигнорировали.
  • Ещё одному ученику уже удалось взыскать через суд 300 тысяч рублей. Согласно договору с ИП Камышникова на 106,5 тысячи рублей, школа обязалась рассказать, как заработать на акциях банка lowbank, а затем «уклонилась от обязательств». Доказать свою правоту в суде не смогла.
  • Были и другие успешные дела, однако Камышников считает, что студенты просто пытаются «заработать на лазейках в законах». Сам он намерен защищать свои интересы в суде. Кардаш не ответил на запрос газеты.
  • Информации о «Святой мыши» на Getcourse больше нет. Пропал из публичного доступа и договор оферты, говорят в Destra Legal.
Источник фото: SmartProgress
Источник фото: SmartProgress
  • Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у студентов «высокие» шансы выиграть дела. На их стороне закон и практика. Если они также докажут, что школа даже не собиралась исполнять обязательства, в деле «может возникнуть и уголовный аспект».
  • Такие прецеденты уже были: на момент публикации под арестом находится инфоблогер Аяз Шабутдинов, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».
Полина Лааксо
Образование
В Госдуме предложили ввести лицензию для блогеров, которые продают инфокурсы

И обязать некоторых из них помечать обучающие материалы как «не гарантирующие результат».

Источник фото: Big Picture

#инфобизнес #новости

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11
19
19 комментариев
ellison9

суд постановил - переименовать Святую мышь в обычную крысу

8
1
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Павел

- Святая мышь, ради всего святого, верни деньги!
- Нет
-

4
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ellison9

святая мышь - это же осокорбление чувсв верующих - 10

5
2
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sardelkin
5
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Илья

"Святой лох" идеальное название было бы.

4
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ellison9
3
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Слегка Придурковатый

Есть только одна мышь, и имя ей - поллитровая.

2
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