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Дарья Дейнека
22

Что должно быть у компании, чтобы получить ИТ-льготы на страховые взносы Материал редакции

Аккредитация в Минкомсвязи, достаточный штат и определённая доля доходов от продажи и разработки ПО.

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22 июня «Ведомости» сообщили о планах премьер-министра Михаила Мишустина уменьшить налоги для ИТ-компаний. По данным источников, страховые взносы уменьшатся с 14% до 7,6%, а налог на прибыль составит 3% вместо существующих 20%.

Точные критерии получателей новых льгот пока не опубликованы. Сейчас на льготную ставку по страховым взносам до 14% могут рассчитывать ИТ-компании, подходящие по критериям:

  • 90% и больше доходов приходится на продажу ПО и услуг по его разработке. Если компания создана давно, то учитывается доля доходов за девять месяцев года до перехода на сниженную ставку. Если недавно, то за последний отчётный период.
  • Количество сотрудников — семь и более человек. Для компаний созданных недавно учитываются работники за последний отчётный период, а для остальных — за девять месяцев до перехода на льготы.
  • Наличие государственной аккредитации от Минкомсвязи, которая выдаётся ИТ-компаниям.

Для получения аккредитации нужно подать заявление в Минкомсвязи. Оно состоит из двух частей:

  • Заполненное заявление о предоставлении государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в сфере
    информационных технологий. Форма заполнения с сайта Минкомсвязи.
  • Заполненную справку за подписью руководителя организации, подтверждающей, что организация осуществляет деятельность в области информационных технологий. В ней в том числе нужно указать код деятельности ОКВЭД на основе выписки из ЕГРЮЛ (например, 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения). Форма заполнения с сайта Минкомсвязи.

Документы можно подать тремя способами: лично, курьерской службой или по почте заказным письмом с описью вложения.

После выдачи аккредитации Минкомсвязь сама в течение семи дней оповещает налоговую и фонды о том, что ИТ-компания получила льготные ставки.

#налоги #ит

Дарья Дейнека
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