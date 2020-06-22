Аккредитация в Минкомсвязи, достаточный штат и определённая доля доходов от продажи и разработки ПО.
22 июня «Ведомости» сообщили о планах премьер-министра Михаила Мишустина уменьшить налоги для ИТ-компаний. По данным источников, страховые взносы уменьшатся с 14% до 7,6%, а налог на прибыль составит 3% вместо существующих 20%.
Точные критерии получателей новых льгот пока не опубликованы. Сейчас на льготную ставку по страховым взносам до 14% могут рассчитывать ИТ-компании, подходящие по критериям:
- 90% и больше доходов приходится на продажу ПО и услуг по его разработке. Если компания создана давно, то учитывается доля доходов за девять месяцев года до перехода на сниженную ставку. Если недавно, то за последний отчётный период.
- Количество сотрудников — семь и более человек. Для компаний созданных недавно учитываются работники за последний отчётный период, а для остальных — за девять месяцев до перехода на льготы.
- Наличие государственной аккредитации от Минкомсвязи, которая выдаётся ИТ-компаниям.
Для получения аккредитации нужно подать заявление в Минкомсвязи. Оно состоит из двух частей:
- Заполненное заявление о предоставлении государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в сфере
информационных технологий. Форма заполнения с сайта Минкомсвязи.
- Заполненную справку за подписью руководителя организации, подтверждающей, что организация осуществляет деятельность в области информационных технологий. В ней в том числе нужно указать код деятельности ОКВЭД на основе выписки из ЕГРЮЛ (например, 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения). Форма заполнения с сайта Минкомсвязи.
Документы можно подать тремя способами: лично, курьерской службой или по почте заказным письмом с описью вложения.
После выдачи аккредитации Минкомсвязь сама в течение семи дней оповещает налоговую и фонды о том, что ИТ-компания получила льготные ставки.
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